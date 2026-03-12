Ce a apărut pe pagina trupei Holograf, după ce Iulian Mugurel Vrabete s-a stins? E doliu în muzica românească

Iulian Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf, s-a stins din viață, în urmă cu puțin timp. Anunțul a fost făcut chiar de către apropiații și membrii familiei muzicianului, pe rețelele de socializare.

Celebra formație de rock, în care artistul a activat timp de 40 de ani, este în doliu. Imaginile de copertă și profil, de pe contul de Facebook al trupei, au fost schimbate în postări cu lumânări aprinse, în semn de omagiu.

Doliu în muzica românească

Mugurel Vrabete a încetat din viață la vârsta de 70 de ani. A fost unul dintre cei mai apreciați basiști ai scenei rock autohtone și membru important al trupei Holograf. Pe parcursul carierei, a colaborat și cu alți artiști români. Printre ei se numără Laura Stoica și Mircea Vintilă.

Pasiunea sa pentru muzică a apărut încă din adolescență, într-o perioadă în care scena rock din România începea să se contureze. Tot în acea vreme, tinerii muzicieni descopereau influențe din rockul progresiv, hard rock și pop occidental. Vrăbete a ales chitara bas, instrument care avea să devină elementul central al activității sale muzicale. Stilul său și tehnica precisă l-au făcut cunoscut în mediul rock din București.

Activitatea sa este strâns legată de parcursul trupei Holograf. În cadrul formației, liniile sale de bas au contribuit la multe dintre piesele care au devenit populare în muzica românească. Alături de colegii săi, inclusiv de solistul Dan Bittman, a participat la construirea stilului caracteristic al trupei, aflat la intersecția dintre rock melodic și pop.

Dispariția sa reprezintă o pierdere pentru lumea muzicală românească, pentru publicul care a crescut cu muzica trupei Holograf, dar mai ales pentru membrii formației și cei apropiați. În semn de omagiu și recunoștință, colegii săi de trupă au actualizat imaginile de profil și de copertă de pe conturile de socializare în postări cu lumânări aprinse.

În mediul online curg mesaje de condoleanțe din partea celor care l-au cunoscut sau ascultat și îndrăgit pe Iulian Mugurel Vrabete. Fanii regretă profund pierderea basistului.

„Incredibil… Drum lin, Mugurel Vrabrete… primăvara asta începe fără tine…Mulțumim pentru rock…” „A plecat la cer cel mai bun și drag prieten! Mugurel Vrabete”

De asemenea, trupa Holograf a publicat un mesaj în care își exprimă durerea pierderii artistului. Postarea formației începe chiar cu numele uneia dintre cele mai cunoscute piese ale trupei.

„Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă. Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă. A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui. Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau. Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui. Drum lin, Mugurel”

