Acasă » Știri » Ce a apărut pe pagina trupei Holograf, după ce Iulian Mugurel Vrabete s-a stins? E doliu în muzica românească

Ce a apărut pe pagina trupei Holograf, după ce Iulian Mugurel Vrabete s-a stins? E doliu în muzica românească

De: Elisa Tîrgovățu 12/03/2026 | 10:52
Ce a apărut pe pagina trupei Holograf, după ce Iulian Mugurel Vrabete s-a stins? E doliu în muzica românească

Iulian Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf, s-a stins din viață, în urmă cu puțin timp. Anunțul a fost făcut chiar de către apropiații și membrii familiei muzicianului, pe rețelele de socializare.

Celebra formație de rock, în care artistul a activat timp de 40 de ani, este în doliu. Imaginile de copertă și profil, de pe contul de Facebook al trupei, au fost schimbate în postări cu lumânări aprinse, în semn de omagiu.

Doliu în muzica românească

Mugurel Vrabete a încetat din viață la vârsta de 70 de ani. A fost unul dintre cei mai apreciați basiști ai scenei rock autohtone și membru important al trupei Holograf. Pe parcursul carierei, a colaborat și cu alți artiști români.  Printre ei se numără Laura Stoica și Mircea Vintilă.

Pasiunea sa pentru muzică a apărut încă din adolescență, într-o perioadă în care scena rock din România începea să se contureze. Tot în acea vreme, tinerii muzicieni descopereau influențe din rockul progresiv, hard rock și pop occidental. Vrăbete a ales chitara bas, instrument care avea să devină elementul central al activității sale muzicale. Stilul său și tehnica precisă l-au făcut cunoscut în mediul rock din București.

Activitatea sa este strâns legată de parcursul trupei Holograf. În cadrul formației, liniile sale de bas au contribuit la multe dintre piesele care au devenit populare în muzica românească. Alături de colegii săi, inclusiv de solistul Dan Bittman, a participat la construirea stilului caracteristic al trupei, aflat la intersecția dintre rock melodic și pop.

Sursa foto: Facebook
Sursa foto: Facebook

Dispariția sa reprezintă o pierdere pentru lumea muzicală românească, pentru publicul care a crescut cu muzica trupei Holograf, dar mai ales pentru membrii formației și cei apropiați. În semn de omagiu și recunoștință, colegii săi de trupă au actualizat imaginile de profil și de copertă de pe conturile de socializare în postări cu lumânări aprinse.

În mediul online curg mesaje de condoleanțe din partea celor care l-au cunoscut sau ascultat și îndrăgit pe Iulian Mugurel Vrabete. Fanii regretă profund pierderea basistului.

„Incredibil… Drum lin, Mugurel Vrabrete… primăvara asta începe fără tine…Mulțumim pentru rock…”

„A plecat la cer cel mai bun și drag prieten! Mugurel Vrabete”

De asemenea, trupa Holograf a publicat un mesaj în care își exprimă durerea pierderii artistului. Postarea formației începe chiar cu numele uneia dintre cele mai cunoscute piese ale trupei.

„Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă. Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă. A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui.

Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau. Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui. Drum lin, Mugurel”

CITEȘTE ȘI: Blestemul trupei Holograf! După Mihai Coman, răpus de o boală cumplită, acum a murit și Iulian Mugurel Vrabete

Ultima imagine cu Mugurel Iulian Vrabete de la Holograf, înainte să moară. Coincidența stranie

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Durere mare după moartea lui Iulian Mugurel Vrabete: ”Primăvara asta începe fără tine”
Știri
Durere mare după moartea lui Iulian Mugurel Vrabete: ”Primăvara asta începe fără tine”
Unde s-a angajat Greta Dan, după ce Măruță a fost dat afară de la Pro TV? Lucrează tot în televiziune
Știri
Unde s-a angajat Greta Dan, după ce Măruță a fost dat afară de la Pro TV? Lucrează tot…
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Mediafax
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Moartea lui Diego Maradona: începe un nou proces, cu șapte persoane acuzate de crimă
Adevarul
Moartea lui Diego Maradona: începe un nou proces, cu șapte persoane acuzate de...
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
Digi24
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei...
Human Organ Atlas: harta digitală care arată organele umane în detaliu aproape celular
Mediafax
Human Organ Atlas: harta digitală care arată organele umane în detaliu aproape celular
Parteneri
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa!...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
Click.ro
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este...
Preţul benzinei în SUA a crescut cu 20% de la declanșarea conflictului din Iran. Cât a ajuns să coste acum. Comparație cu România
Digi 24
Preţul benzinei în SUA a crescut cu 20% de la declanșarea conflictului din Iran. Cât...
Cum au fost pedepsite șapte călugăriţe rebele, care nu mai recunosc autoritatea Vaticanului
Digi24
Cum au fost pedepsite șapte călugăriţe rebele, care nu mai recunosc autoritatea Vaticanului
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
România are șase persoane în topul miliardarilor Forbes din 2026. Cine sunt?
go4it.ro
România are șase persoane în topul miliardarilor Forbes din 2026. Cine sunt?
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Durere mare după moartea lui Iulian Mugurel Vrabete: ”Primăvara asta începe fără tine”
Durere mare după moartea lui Iulian Mugurel Vrabete: ”Primăvara asta începe fără tine”
Unde s-a angajat Greta Dan, după ce Măruță a fost dat afară de la Pro TV? Lucrează tot în televiziune
Unde s-a angajat Greta Dan, după ce Măruță a fost dat afară de la Pro TV? Lucrează tot în televiziune
Fiul lui Ozzy Osbourne a devenit tată pentru a cincea oară. Numele copilului, un omagiu adus celebrului ...
Fiul lui Ozzy Osbourne a devenit tată pentru a cincea oară. Numele copilului, un omagiu adus celebrului artist
Cine e Victor, fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete? 20 de ani nu a știut nimeni de el
Cine e Victor, fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete? 20 de ani nu a știut nimeni de el
Cine poate lua Oscarul pentru „Cel mai bun film”. Cotele la pariuri arată un favorit clar
Cine poate lua Oscarul pentru „Cel mai bun film”. Cotele la pariuri arată un favorit clar
Viața tumultoasă a lui Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf. Părăsit de amanta cu 32 de ani mai ...
Viața tumultoasă a lui Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf. Părăsit de amanta cu 32 de ani mai tânără, se împăcase cu soția după un episod controversat
Vezi toate știrile