Acasă » Știri » Cine e Victor, fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete? 20 de ani nu a știut nimeni de el

Cine e Victor, fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete? 20 de ani nu a știut nimeni de el

De: Iancu Tatiana 12/03/2026 | 11:21
Cine e Victor, fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete? 20 de ani nu a știut nimeni de el
SURSA: Holograf/Facebook

Iulian Mugurel Vrabete are un fiu, iar acest detaliu nu este cunoscut de multă lume. Timp de 20 de ani, Victor a fost ținut în umbră, iar într-o seară, renumitul artist al trupei Holograf a participat la concertul formației în care a debutat fiul său. Mai mult decât atât, Mugurel Vrabete l-a ajutat pe băiat să strângă echipamentul, însă nu se știa de ce un basist atât de cunoscut se implică în activitatea altei trupe. Motivul a uluit pe toată lumea, deoarece băiatul nu apăruse în lumina reflectoarelor până atunci.

Nu mulți știu că regretatul artist, Iulian Mugurel Vrabete, are un fiu secret. Dezvăluirea a fost făcută în urmă cu 10 ani, atunci când după ce a fost în audiență și a vizionat un concert de rock melodic, acesta a trecut la munca de jos și a început să ajute trupa să își împacheteze sculele. Ulterior, acesta a intervenit și la transportul instrumentelor.

Victor, pe urmele tatălui său

După mai bine de 20 de ani, adevărul a ieșit la suprafață! Celebrul basist al trupei Holograf are un băiat. Victor are aproximativ 35 de ani în prezent și este la fel de pasionat de acest gen muzical precum tatăl său, și i-a călcat pe urme tatălui său. Într-o seară, în urmă cu 10 ani, cei doi au făcut schimb de roluri: Mugurel Vrabete a trecut de pe scenă, în public! Dar nu a asistat la un moment oarecare, ci la debutul fiului său într-o altă trupă de metal melodic, Etheric. Seara obișnuită de vineri a devenit una în care mândria și susținerea s-au împletit armonios, iar membrul trupei Holograf l-a susținut pentru prima oară public pe băiatul său. Inițial, Victor s-a lansat în lumea rock-ului ca și chitarist, spre bucuria tatălui său. Ulterior, acesta a schimbat instrumentul și este toboșar.

Victor și Mugurel Vrabete. SURSA: Social media
Victor și Mugurel Vrabete. SURSA: Social media

Regretatul artist mai are două fete dintr-o altă căsnicie. În această dimineață au fost transmise informații cu privire la decesul celui mai cunoscut chitarist bas din România. Trupa Holograf a transmis un mesaj prin care își transmite gândurile și are numai cuvinte de laudă la adresa acestuia:

A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui.

Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau.

Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui.

Drum lin, Mugurel, a transmis Trupa Holograf.

Citește și:

Blestemul trupei Holograf! După Mihai Coman, răpus de o boală cumplită, acum a murit și Iulian Mugurel Vrabete

Ce a apărut pe pagina trupei Holograf, după ce Iulian Mugurel Vrabete s-a stins? E doliu în muzica românească

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Durere mare după moartea lui Iulian Mugurel Vrabete: ”Primăvara asta începe fără tine”
Știri
Durere mare după moartea lui Iulian Mugurel Vrabete: ”Primăvara asta începe fără tine”
Unde s-a angajat Greta Dan, după ce Măruță a fost dat afară de la Pro TV? Lucrează tot în televiziune
Știri
Unde s-a angajat Greta Dan, după ce Măruță a fost dat afară de la Pro TV? Lucrează tot…
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Mediafax
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Moartea lui Diego Maradona: începe un nou proces, cu șapte persoane acuzate de crimă
Adevarul
Moartea lui Diego Maradona: începe un nou proces, cu șapte persoane acuzate de...
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
Digi24
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei...
Human Organ Atlas: harta digitală care arată organele umane în detaliu aproape celular
Mediafax
Human Organ Atlas: harta digitală care arată organele umane în detaliu aproape celular
Parteneri
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa!...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
Click.ro
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este...
Preţul benzinei în SUA a crescut cu 20% de la declanșarea conflictului din Iran. Cât a ajuns să coste acum. Comparație cu România
Digi 24
Preţul benzinei în SUA a crescut cu 20% de la declanșarea conflictului din Iran. Cât...
Cum au fost pedepsite șapte călugăriţe rebele, care nu mai recunosc autoritatea Vaticanului
Digi24
Cum au fost pedepsite șapte călugăriţe rebele, care nu mai recunosc autoritatea Vaticanului
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
România are șase persoane în topul miliardarilor Forbes din 2026. Cine sunt?
go4it.ro
România are șase persoane în topul miliardarilor Forbes din 2026. Cine sunt?
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Durere mare după moartea lui Iulian Mugurel Vrabete: ”Primăvara asta începe fără tine”
Durere mare după moartea lui Iulian Mugurel Vrabete: ”Primăvara asta începe fără tine”
Unde s-a angajat Greta Dan, după ce Măruță a fost dat afară de la Pro TV? Lucrează tot în televiziune
Unde s-a angajat Greta Dan, după ce Măruță a fost dat afară de la Pro TV? Lucrează tot în televiziune
Fiul lui Ozzy Osbourne a devenit tată pentru a cincea oară. Numele copilului, un omagiu adus celebrului ...
Fiul lui Ozzy Osbourne a devenit tată pentru a cincea oară. Numele copilului, un omagiu adus celebrului artist
Cine poate lua Oscarul pentru „Cel mai bun film”. Cotele la pariuri arată un favorit clar
Cine poate lua Oscarul pentru „Cel mai bun film”. Cotele la pariuri arată un favorit clar
Viața tumultoasă a lui Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf. Părăsit de amanta cu 32 de ani mai ...
Viața tumultoasă a lui Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf. Părăsit de amanta cu 32 de ani mai tânără, se împăcase cu soția după un episod controversat
Premiile Oscar 2026: Lista completă a cotelor la casele de pariuri din România
Premiile Oscar 2026: Lista completă a cotelor la casele de pariuri din România
Vezi toate știrile