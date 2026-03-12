Cine e Victor, fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete? 20 de ani nu a știut nimeni de el

Iulian Mugurel Vrabete are un fiu, iar acest detaliu nu este cunoscut de multă lume. Timp de 20 de ani, Victor a fost ținut în umbră, iar într-o seară, renumitul artist al trupei Holograf a participat la concertul formației în care a debutat fiul său. Mai mult decât atât, Mugurel Vrabete l-a ajutat pe băiat să strângă echipamentul, însă nu se știa de ce un basist atât de cunoscut se implică în activitatea altei trupe. Motivul a uluit pe toată lumea, deoarece băiatul nu apăruse în lumina reflectoarelor până atunci.

Nu mulți știu că regretatul artist, Iulian Mugurel Vrabete, are un fiu secret. Dezvăluirea a fost făcută în urmă cu 10 ani, atunci când după ce a fost în audiență și a vizionat un concert de rock melodic, acesta a trecut la munca de jos și a început să ajute trupa să își împacheteze sculele. Ulterior, acesta a intervenit și la transportul instrumentelor.

Victor, pe urmele tatălui său

După mai bine de 20 de ani, adevărul a ieșit la suprafață! Celebrul basist al trupei Holograf are un băiat. Victor are aproximativ 35 de ani în prezent și este la fel de pasionat de acest gen muzical precum tatăl său, și i-a călcat pe urme tatălui său. Într-o seară, în urmă cu 10 ani, cei doi au făcut schimb de roluri: Mugurel Vrabete a trecut de pe scenă, în public! Dar nu a asistat la un moment oarecare, ci la debutul fiului său într-o altă trupă de metal melodic, Etheric. Seara obișnuită de vineri a devenit una în care mândria și susținerea s-au împletit armonios, iar membrul trupei Holograf l-a susținut pentru prima oară public pe băiatul său. Inițial, Victor s-a lansat în lumea rock-ului ca și chitarist, spre bucuria tatălui său. Ulterior, acesta a schimbat instrumentul și este toboșar.

Regretatul artist mai are două fete dintr-o altă căsnicie. În această dimineață au fost transmise informații cu privire la decesul celui mai cunoscut chitarist bas din România. Trupa Holograf a transmis un mesaj prin care își transmite gândurile și are numai cuvinte de laudă la adresa acestuia:

A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui. Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau. Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui. Drum lin, Mugurel, a transmis Trupa Holograf.

