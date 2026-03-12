Acasă » Știri » Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești au încercat să facă un copil: ”N-a fost să fie”

Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești au încercat să facă un copil: ”N-a fost să fie”

De: Denisa Crăciun 12/03/2026 | 12:32
Cristina Pucean a încercat să facă un copil cu Bogdan de la Ploiești. sursă - social media

Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești au format un cuplu ani de zile. Cei doi aveau de gând să facă un copil, însă planurile nu au mers așa cum și-au dorit. Aceștia s-au despărțit în urmă cu șase luni. 

Cuplul format dintre Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești a fost mereu în atenția publicului. Despărțirea lor i-a șocat pe fani, iar acum, la șase luni distanță, dansatoarea a făcut o dezvăluire neașteptată.

Dansatoarea a mărturisit recent că înainte să se despartă de Bogdan de la Ploiești aveau planuri mari. Ei au luat în calcul să își fructifice iubirea și să facă un copil, dar despărțirea a încurcat intențiile.

Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești au vrut să devină părinți

Despărțirea celor doi a fost una discretă, însă nu a fost departe de ochii lumii. Până acum, dansatoarea nu a vorbit despre fosta relație. Ea a fost invitată de curând într-un podcast, iar acolo a făcut o mare dezvăluire. Vedeta a explicat că o împăcare în acest moment ar fi imposibilă, pentru că niciunul dintre ei nu își doresc asta. Totuși, au existat și momente mai bune în viețile lor, atunci când formau un cuplu.

Ei au avut planuri mărețe. Bruneta a declarat în cadrul podcacastului la care a fost chemată că în timpul relației lor s-au gândit de mai multe ori să facă un copil. Cei doi au încercat să devină părinți, însă lucrurile nu au mers cum și-au dorit. Dansatoarea a spus că nu a fost să fie.

Da, de multe ori (n.r. au avut discuția despre copil). Nu a fost să fie, Dumnezeu decide. Când venea, venea, ne doream amândoi. Nu a fost să fie, a spus ea.

Bogdan de la Ploiești ar fi înșelat-o pe Cristina

Deși păreau un cuplu exemplu, Cristina Pucean a ieșit acum cu niște declarații uluitoare. Ea a spus pentru prima dată că artistul i-ar fi fost infidel. Tot ea a mai spus că după ce s-a întors din Anglia, ar fi găsit mesaje dubioase în telefonul lui.

Eu nu am vrut parolele lui. Mai eram așa curioasă să mă uit, dar doar când se comporta el mai ciudat. El știa practic ce o să găsesc. (n.r. L-ai prins vreodată negru pe alb cu ceva?) Cu ce în telefon? Da! Îmi notasem tot în telefon, ca să îi spun. L-am prins odată, când veneam eu din Anglia, iar pe el îl luase somnul cu WhatsApp-ul deschis, a mărturisit ea.

VEZI ȘI: În ce relații au rămas Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești, de fapt: ”O să-l iubesc toată viața!”

Cristina Pucean nu l-a uitat pe Bogdan de la Ploiești. Dansatoarea încă îl iubește pe artist

