În ce relații au rămas Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești, de fapt: ”O să-l iubesc toată viața!”

Au trecut 6 luni de când cuplul Cristina Pucean – Bogdan de la Ploiești a devenit istorie. Manelistul și-a refăcut rapid viața amoroasă, însă fosta lui iubită este ceva mai răbdătoare. Cei doi s-au văzut recent și se pare că au rămas în relații bune.

Cristina Pucean și BDLP s-au despărțit în urmă cu 6 luni, după o relație ce a durat aproximativ 4 ani. Cei doi au trăit o poveste de dragoste mai ceva ca în filme, însă, relația lor a fost marcată de numeroase certuri, despărțiri și împăcări. Într-un final, din diferite motive, cei doi au decis să își continue viețile separat.

Cristina Pucean: „Cred că o să-l iubesc toată viața”

BDLP și-a refăcut rapid viața sentimentală, s-a cuplat cu Vanessa, nepoata lui Sorinel Puștiu, însă Cristina Pucean a fost ceva mai rezervată și nu s-a „aruncat cu capul înainte” la primul venit. La 6 luni de la despărțire, dansatoarea recunoaște că, cel mai probabil, iubirea pentru fostul ei partener nu se va stinge niciodată. Printre rânduri, dansatoarea a dat de înețeles că motivul principal care a dus la despărțire a fost neîncrederea ei față de BDLP, neîncredre care a luat naștere în timpul celor 4 ani de relație.

„(Crezi că schimbul de priviri nu poate modifica statutul dintre voi?) Nu! Oricât te-ai iubi, trebuie să existe respect și încredere, iar eu nu mai aveam încredere”, a spus Cristina Pucean.

Cristina Pucean susține că amintirea vremurilor bune și legătura profundă dintre ea și BDLP vor rămâne, cel mai probabil, veșnic întipărite în sufletul ei. Cei doi au rămas în relații bune, se respectă în continuare, iar ultima dată s-au văzut a fost în urmă cu 3 luni.

„Am rămas prieteni, dacă ne vedem pe undeva ne salutăm, ne respectăm. Niciodată nu o să fim dușmani, nu avem de ce, chiar dacă unii și-ar dori să facem asta. El e acum cu viața lui, eu cu viața mea. Pur și simplu, nu a fost să fie. A fost frumoasă perioada, dar atât. Eu cred că o să îl iubesc toată viața și probabil și el. Iubire cum am avut noi nu se mai găsește. Am fost doi nebuni. (n.r. De cât timp nu v-ați mai văzut?) De trei luni”, a povestit Cristina Pucean, în cadrul unui podcast.

