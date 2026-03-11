Acasă » Știri » Alex Bodi, noi declarații după ce a ajuns pe masa de operație: ”Puteam să fac hemoragie internă”

Alex Bodi, noi declarații după ce a ajuns pe masa de operație: ”Puteam să fac hemoragie internă”

De: Simona Vlad 11/03/2026 | 22:53
Momente tensionate pentru Alex Bodi, care a ajuns recent pe masa de operație pentru o intervenție medicală deloc simplă. Invitat la Dan Capatos Show, omul de afaceri ne-a dezvăluit cât de dificilă a fost operație pentru scoatere a varicelor de pe ambele picioare. CANCAN.ro are culisele operației în exclusivitate!

Bodi spune că totul a pornit de la o problemă aparent banală, însă investigațiile au scos la iveală o situație mult mai complicată. Medicii au descoperit o venă foarte groasă în timpul operației, conectată direct la artera principală, ceea ce putea transforma intervenția într-una extrem de riscantă. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu am avut oricum o complicație referitor la operația mea. Partea mai periculoasă era pe interior, cu venele, dar datorită faptului că am un organism bun am evitat orice risc de tromboză și alte chestii care puteau să fie mult mai grave. La controlul din Dubai mi-au spus că aveam o venă foarte groasă conectată direct la artera principală și dacă mă opera cineva care nu știa exact cum să lucreze acolo puteam să fac hemoragie internă.”

Alex Bodi: „A fost o operație complicată”

Operația s-a dovedit a fi mult mai complicată decât anticipau medicii la început. Alex Bodi a povestit că opeația a necesitat o atenție extrem de mare, deoarece structura vaselor de sânge era diferită față de cea întâlnită în mod obișnuit. Potrivit lui, medicul care l-a operat i-ar fi spus chiar că intervenția a fost una dintre cele mai solicitante din punct de vedere tehnic.

„A fost mult de muncă. Mi-a zis și doctorul că a făcut cât pentru trei persoane și că sunt un caz mai special din punctul ăsta de vedere. Dar a fost totul ok pentru că el a intervenit pe vene cu săgetuța de laser și vedea exact unde trebuie să taie și ce trebuie să elimine. (…) Nu a fost anestezie totală. Mi-au făcut prin mână cu anestezie de la jumătatea corpului și din când în când mai verificau cum mă simt. Prima oară când m-am operat am avut în coloană, dar într-adevăr, e mai nasoală pentru că poți să ai niște repercusiuni dacă te miști doar puțin.”

După intervenție, perioada de recuperare nu este deloc ușoară. Afaceristul din Mediaș a povestit că în primele ore după operație a încercat să reziste fără calmante, pentru a vedea cum reacționează organismul.

„Până ieri n-am luat nicio pastilă. Am încercat să merg așa, să zic, pe natural, cu o durere cât de cât suportabilă. Prima noapte am dormit doar trei ore, dar ieri am dormit șase ore jumătate și am avut recuperare a organismului cam 95%.”

Omul de afaceri, operat la ambele picioare

În timpul intervenției, medicii au decis să rezolve problema complet, intervenind la ambele picioare. Alex Bodi spune că inițial operația era planificată doar pentru un picior, însă situația a fost reevaluată chiar în timpul procedurii. Astfel, chirurgii au eliminat venele problematice și de la celălalt picior.

„Am înțeles că la stângul a fost mult mai complicat și mult mai mult de muncă pentru medici. Cu ocazia asta am decis să îmi fac și la dreptul și am eliminat și din partea dreaptă câteva vene.”

Chiar și în această perioadă delicată, Alex Bodi spune că a avut parte de o surpriză plăcută în clinică. Omul de afaceri a povestit că una dintre asistentele care l-au îngrijit era româncă, lucru care l-a făcut să se simtă mai confortabil.

„Am dat și de o doamnă româncă asistentă jos în clinică, doamna Marina, chiar super de treabă și foarte ok. Chiar a avut grijă de mine și m-a ajutat mult în perioada asta după operație.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Cum a reușit Alex Bodi să plece din Dubai. Musculosul se întorce în România: "Situația actuală"

