Acasă » Știri » Minorii din România, interzis la fumat! Noua lege dezbătută în Senat

Minorii din România, interzis la fumat! Noua lege dezbătută în Senat

De: David Ioan 11/03/2026 | 23:45
Minorii din România, interzis la fumat! Noua lege dezbătută în Senat
Foto: Freepik

Senatul analizează un proiect de lege care ar introduce o interdicție completă pentru minorii care fumează sau utilizează dispozitive de vapat în orice spațiu public, inclusiv în zonele deschise.

Propunerea acoperă atât țigările tradiționale, cât și produsele din tutun încălzit sau alternativele electronice.

Minorii nu vor mai putea fuma, conform noii legi

Forma inițială a proiectului prevedea și restricții pentru adulți în spațiile publice deschise, însă această prevedere a fost eliminată după ce mai multe instituții au emis avize negative. Inițiatorii au decis să păstreze doar măsurile considerate aplicabile și susținute legislativ.

Documentul urmărește și clarificarea normelor actuale, care interzic fumatul elevilor în unitățile de învățământ, dar fără a menționa explicit că interdicția se aplică în interiorul incintelor școlare. Noua formulare ar elimina orice ambiguitate.

Adulţii sunt şi ei vizaţi de proiectul aflat în dezbatere

Pentru adulți, proiectul extinde interdicția din spațiile publice închise la toate tipurile de produse pe bază de tutun sau înlocuitori, incluzând dispozitivele electronice de vapat, pentru a uniformiza reglementările existente.

Dacă legea va fi adoptată, minorii surprinși fumând în spații publice ar putea primi avertisment sau amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei. Inițiativa se află în prezent în dezbatere la Senat și va necesita votul final al Camerei Deputaților pentru a intra în vigoare.

CITEŞTE ŞI: Anul în care fiecare a doua țigară era ilegală. De ce contrabanda revine în România

Avertismentul medicului Beatrice Mahler: fumătorii care trec la vape ajung să consume chiar de două ori mai mult

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Limita de 100 de mililitri, scoasă din aeroport. Anunțul momentului pentru românii care călătoresc cu avionul
Știri
Limita de 100 de mililitri, scoasă din aeroport. Anunțul momentului pentru românii care călătoresc cu avionul
Liviu Vârciu, prima reacție după ce Lucian Mitrea a dezvăluit că l-a prins în pat cu Andreea Bănică: ”Îi era frig!”
Știri
Liviu Vârciu, prima reacție după ce Lucian Mitrea a dezvăluit că l-a prins în pat cu Andreea Bănică:…
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut ridicarea imunității
Mediafax
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut...
Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică: revine iarna?
Gandul.ro
Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică:...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Mascații au intrat din greșeală peste o mamă și fiica sa. Femeia a sunat la 112: „Nu știu ce se întâmplă și sunt foarte speriată”
Adevarul
Mascații au intrat din greșeală peste o mamă și fiica sa. Femeia a...
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
Digi24
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei...
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera Deputaților
Mediafax
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera...
Parteneri
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa!...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Pe 12 martie 2026, trei zodii atrag prosperitatea financiară în timpul lui Mercur retrograd. Taurii primesc recompense neașteptate
Click.ro
Pe 12 martie 2026, trei zodii atrag prosperitatea financiară în timpul lui Mercur retrograd. Taurii...
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Digi 24
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia...
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
go4it.ro
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică: revine iarna?
Gandul.ro
Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică: revine iarna?
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 12 martie 2026. Zodia care trebuie să aibă grijă la sănătate
Horoscop 12 martie 2026. Zodia care trebuie să aibă grijă la sănătate
Limita de 100 de mililitri, scoasă din aeroport. Anunțul momentului pentru românii care călătoresc ...
Limita de 100 de mililitri, scoasă din aeroport. Anunțul momentului pentru românii care călătoresc cu avionul
Liviu Vârciu, prima reacție după ce Lucian Mitrea a dezvăluit că l-a prins în pat cu Andreea Bănică: ...
Liviu Vârciu, prima reacție după ce Lucian Mitrea a dezvăluit că l-a prins în pat cu Andreea Bănică: ”Îi era frig!”
Alex Bodi, noi declarații după ce a ajuns pe masa de operație: ”Puteam să fac hemoragie internă”
Alex Bodi, noi declarații după ce a ajuns pe masa de operație: ”Puteam să fac hemoragie internă”
Afacerile lui Meghan Markle și ale Prințului Harry care au eșuat după ruptura de familia regală. ...
Afacerile lui Meghan Markle și ale Prințului Harry care au eșuat după ruptura de familia regală. Rateu după rateu!
Gestul făcut de Killa Fonic, după ce Irina Rimes a revenit în viața lui. Fanii sunt dezamăgiți!
Gestul făcut de Killa Fonic, după ce Irina Rimes a revenit în viața lui. Fanii sunt dezamăgiți!
Vezi toate știrile