Minorii din România, interzis la fumat! Noua lege dezbătută în Senat

Senatul analizează un proiect de lege care ar introduce o interdicție completă pentru minorii care fumează sau utilizează dispozitive de vapat în orice spațiu public, inclusiv în zonele deschise.

Propunerea acoperă atât țigările tradiționale, cât și produsele din tutun încălzit sau alternativele electronice.

Minorii nu vor mai putea fuma, conform noii legi

Forma inițială a proiectului prevedea și restricții pentru adulți în spațiile publice deschise, însă această prevedere a fost eliminată după ce mai multe instituții au emis avize negative. Inițiatorii au decis să păstreze doar măsurile considerate aplicabile și susținute legislativ.

Documentul urmărește și clarificarea normelor actuale, care interzic fumatul elevilor în unitățile de învățământ, dar fără a menționa explicit că interdicția se aplică în interiorul incintelor școlare. Noua formulare ar elimina orice ambiguitate.

Adulţii sunt şi ei vizaţi de proiectul aflat în dezbatere

Pentru adulți, proiectul extinde interdicția din spațiile publice închise la toate tipurile de produse pe bază de tutun sau înlocuitori, incluzând dispozitivele electronice de vapat, pentru a uniformiza reglementările existente.

Dacă legea va fi adoptată, minorii surprinși fumând în spații publice ar putea primi avertisment sau amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei. Inițiativa se află în prezent în dezbatere la Senat și va necesita votul final al Camerei Deputaților pentru a intra în vigoare.

