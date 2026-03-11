Ce filme mai poți vedea dacă ți-a plăcut „One Battle After Another”

„One Battle After Another” este unul din filmele nominalizate anul acesta la Premiile Oscar 2026 și este văzut de mulți cu șanse mari de a-și ajudeca statueta pentru „Cel mai bun film”.

Filmul regizat de Paul Thomas Anderson și avându-l în rol principal pe Leonardo DiCaprio îmbină acțiunea, comedia și comentariul politic într-o poveste despre un fost activist radical care trebuie să revină la trecutul său periculos pentru a-și proteja familia. Tonul filmului este unul satiric, iar combinația de thriller politic, umor negru și personaje imperfecte îl face dificil de încadrat într-un singur gen, scrie lifehacker.com.

Filme asemănătoare cu „One Battle After Another”

Pentru spectatorii care caută alte filme cu o energie similară, povești despre revoluții, conspirații, anti-eroi sau satire politice, există o serie de producții clasice care explorează teme similare. Iar dacă v-a plăcut acest film, este foarte posibil să vă placă și alte producții în acest stil.

Running on Empty (1988)

În această dramă regizată de Sidney Lumet, o familie de foști activiști radicali trăiește în clandestinitate după ce a fost implicată într-un atentat politic.

Filmul explorează conflictul dintre idealurile părinților și dorința copiilor de a avea o viață normală, oferind una dintre cele mai emoționante perspective asupra consecințelor activismului radical.

How to Blow Up a Pipeline (2022)

Transformând o operă non-ficțiune într-un thriller de acțiune, „How to Burn Up a Pipeline” urmărește opt persoane care au bombardat o conductă de petrol în două locații diferite. Filmul, la fel ca și cartea pe care se bazează, susține că daunele materiale nu sunt cel mai rău lucru în fața unei catastrofe ecologice; totuși, nivelul de angajament necesar pentru a îndeplini un astfel de act are un impact profund personal.

BPM (Beats Per Minute) (2017)

Acțiunea filmului, care are loc în mijlocul crizei SIDA de la începutul anilor 1990, se concentrează, într-o oarecare măsură, pe activistul seropozitiv Sean (Nahuel Pérez Biscayart), și pe relația sa în cu Nathan (Arnaud Valois). Filmul explorează natura în continuă evoluție a activismului ACT UP și luptele sale interne complicate privind strategia, precum și considerațiile de tipul „cât de departe este prea departe” care fac parte integrantă din fiecare mișcare. Scenaristul și regizorul Robin Campillo și co-scenaristul Philippe Mangeot și-au adus propriile experiențe în film, oferind un strop de verosimilitate.

Up Tight (1968)

Ruby Dee și Julian Mayfield au scris și au jucat în acest film regizat de Jules Dassin, adaptând un roman din 1925 despre un informator în urma Războiului Civil Irlandez. Acțiunea se petrece în Cleveland, imediat după asasinarea lui Martin Luther King Jr. Narațiunea se învârte în jurul lui Tank (Mayfield), reprezentând complexitățile luptei politice a persoanelor de culoare într-o epocă în care Mișcarea non-violentă pentru Drepturile Civile devenea tot mai prezentă.

V for Vendetta (2005)

Deși povestea din film este mai confuză decât cea din romanul pe care este bazat, V for Vendetta funcționează ca un film cu supereroi, cu mai multe acțiuni ascunse decât majoritatea. Hugo Weaving oferă o interpretare excelentă, deși lucrează în mare parte din spatele măștii emblematice, în rolul teroristului și/sau luptătorului pentru libertate care luptă împotriva unui regim fascist, totalitar.

