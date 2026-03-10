Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Leonardo DiCaprio vs. Timothée Chalamet: Bătălia pentru titlul de „Cel mai bun actor” la Oscar 2026

De: Daniel Matei 10/03/2026 | 17:32
Leonardo DiCaprio și Timothée Chalamet sunt doi dintre principalii candidați pentru distincția de „Cel mai bun actor” la Premiile Oscar 2026. Iar lumea filmului discută deja care dintre ei va pleca acasă cu mult dorita statuetă.

Amândoi au reușit să devină faimoși la o vârstă fragedă, amândoi au milioane de fani, ambii sunt actori incredibil de talentați și sunt cunoscuți că dau totul pentru un rol. Chalamet chiar a fost etichetat drept „următorul DiCaprio” încă de la debutul său din 2017 în „Call Me by Your Name”. Și în „Marty Supreme” și, respectiv, „One Battle After Another”, amândoi au dat dovadă de un talent uimitor, așa că lupta e strânsă, iar asemănările sunt mari, scrie GQ.

Leonardo DiCaprio vs. Timothée Chalamet la Oscar 2026

Potrivit caselor de pariuri, se pare că Chalamet ar avea șanse mai mari. Însă la fel de bine, Oscarul ar putea să ajungă la un al treilea actor. Surpriza ultimelor zile este că Michael B. Jordan, pentru rolul său din filmul „Sinners”, a trecut în frunte după ce a câștigat premiul actorilor (SAG), adesea considerat un indicator important pentru Oscar.

Astfel, cu aproximativ 49% din pariuri, Michael B. Jordan este considerat acum actorul cu cele mai mari șanse de a câștiga premiul pentru cel mai bun actor. El și-a obținut nominalizarea pentru interpretarea sa din Sinners, arată justjared.com.

Cu toate acestea, GQ scrie că ar fi incorect pentru ceilalți actori nominalizați ca aceștia să fie excluși din start. Anul acesta, la categoria „Cel mai bun actor” sunt nominalizați:

Unul dintre cei mai influenți actori ai ultimelor decenii, Leonardo DiCaprio devenit celebru la nivel mondial după succesul filmului Titanic (1997). Cariera sa include roluri în producții precum The Wolf of Wall Street, Inception, The Aviator și Once Upon a Time in Hollywood. A câștigat Oscarul pentru interpretarea din The Revenant (2015) și are în palmares mai multe Globuri de Aur, precum și numeroase nominalizări la premiile Oscar și BAFTA.

La rândul său, Chalamet a devenit cunoscut la nivel internațional cu rolul din Call Me by Your Name (2017), pentru care a primit o nominalizare la Premiile Oscar pentru „Cel mai bun actor”. Ulterior, el s-a făcut remarcat în producții precum Dune, Little Women și Wonka. De-a lungul carierei, a obținut nominalizări importante la Globurile de Aur și Premiile BAFTA.

Decernarea premiilor Oscar va avea loc pe 15 martie, ceremonia fiind prezentată pentru a doua oară de comediantul american Conan O’Brien. Evenimentul va începe la ora locală 19:00, luni, 16 martie, ora 02:00, ora României.

