Afecțiunea de care suferă fiica lui Răzvan Simion. Ianca a făcut totul public: ”S-a dezvoltat în ultimul an”

De: Alina Drăgan 10/03/2026 | 18:39
Răzvan Simion este un tată fericit și împlinit. Acesta are doi copii, pe Ianca și pe Tudor. Fiica matinalului de la Antena 1 a ajuns la vârsta de 22 de ani și este tot mai activă în mediul online, acolo unde are o mulțime de urmăritori. Recent, Ianca a împărtășit cu fanii ei câteva din problemele cu care se confruntă. Aceasta și-a deschis sufletul și a vorbit despre afecțiunea de care suferă.

Recent, Ianca a vorbit în mediul online despre câteva aspecte dificile din viața ei. Fiica lui Răzvan Simion a vorbit despre lucrurile pe care vrea să le schimbe la ea. Ei bine, se pare că de ceva timp Ianca suferă de anxietate, iar în ultimul an lucrurile s-au înrăutățit pentru ea.

Deși merge la terapie și face tot felul de exerciții pentru a scăpa de anxietate, lucrurile au evoluat, iar această problemă a început să îi afecteze calitatea vieții. De asemenea, după anxietate au început să apară și atacurile de panică.

„Primul lucru cred că ar fi anxietatea mea (n.r. pe care vrea să îl schimbe la ea). Mereu am avut anxietate, dar cumva, în ultimul an, s-a dezvoltat destul de mult. A început să-mi afecteze calitatea vieții (…) Fac tot felul de exerciții și terapie în direcția asta, dar, da, e destul de nasol.

Și odată cu anxietatea vine și al doilea punct la care vreau să ajung și anume atacurile de panică. Mi se par cele mai groaznice lucruri din lume. Când nu iese ceva cum vreau eu sau când cineva nu răspunde conform așteptărilor mele, creierul meu o ia razna și este atât de greu să nu avem așteptări de la cei din jur”, a explicat Ianca Simion, în mediul online.

Afecșiunea de care suferă Ianca Simion /Foto: Instagram

„Distruge cumva tot procesul”

De asemenea, Ianca a mai mărturisit că al treilea lucru pe care vrea să îl schimbe la ea este perfecționismul. Fiica lui Răzvan Simion vrea să facă totul ca la carte, însă simte că tocmai acest lucru îi distruge procesul creativ și o face să fie mai puțin productivă.

„Un alt lucru pe care aș vrea să-l schimb la mine este perfecționismul. Sunt ceva de groază, adică inclusiv videoclipurile pentru voi le vedeți le gândesc atât de mult și am atât de multe materiale pe care nu le-am postat. Am overthink-uit super tare și mi se pare că distruge cumva tot procesul creativ și toată personalitatea“, a mai explicat fiica prezentatorului de la Neatza.

