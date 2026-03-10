Jocurile Paralimpice 2026: sportivul care a câștigat medalia de argint cu ajutorul lui ChatGPT

Ediția Jocurilor Paralimpice de Iarnă din 2026 se desfășoară la Milano-Cortina. A început pe data de 6 martie și se va termina pe 15 martie. Întrecerile de anul acesta au loc în trei centre majore din Italia: Milano, Cortina d’Ampezzo și Val di Fiemme (Tesero). România participă cu o delegație formată din șapte membri, dintre care doi sportivi.

Cu doar cinci zile înainte de încheierea ediției de anul acesta a Jocurilor Paralimpice 2026, un sportiv a reușit să uimească lumea sportului. Acesta a reușit ceva ce puțini credeau că este posibil. Unii poate nici măcar nu au luat în calcul această variantă, dar cu siguranță o vor testa pe pielea lor.

A câștigat medalia de argint cu ajutorul lui ChatGPT

Este vorba despre ucraineanul Maksym Murashkovskyi, care susține că a câștigat o medalie de argint cu ajutorul lui ChatGPT. Pare greu de crezut, dar sportivul spune că această tehnologie l-a ajutat enorm în antrenamentul său sportiv, dar și pe partea psihică.

Pentru Maksym Murashkovskyi, ChatGPT este o „tehnologie revoluționară” de care s-a folosit pentru a își asigura medalia de argint la proba de biatlon din cadrul Jocurilor Paralimpice de Iarnă din 2026. Tânărul de 25 de ani susține că și-a petrecut ultimele 6 luni discutând cu chatbotul de la OpenAI. Eforturile lui au dat roade: sportivul luat o medalie de argint la parabiatlon, în proba individuală masculină destinată sportivilor cu deficiențe de vedere.

„În ultimele şase luni, m-am antrenat cu ChatGPT. Nu a fost vorba doar de tactică. A fost jumătate din planul meu de antrenament și motivaţie. Deci a reprezentat un volum imens din tot antrenamentul meu. L-am folosit ca psiholog, antrenor şi, uneori, ca medic. Cred în AI, este o tehnologie revoluţionară”, a declarat Murashkovskyi, citat de Reuters.

Întrebat ce ar fi făcut dacă nu exista AI, tânărul a spus că folosea „antrenamentul clasic, așa cum am făcut întotdeauna, cu oameni.” Dar una din întrebările pe care le-a primit din partea presei, după dezvăluirea făcută, a fost dacă este de părere că AI va înlocui, în viitor, oamenii.

„Nu complet în următorii cinci până la zece ani. Dar parțial, cu siguranță. Pot să acord un mare credit ChatGPT. Cred în această tehnologie, este una revoluționară”.

Maksym Murashkovskyi la Jocurile Paralimpice 2026

Aflat la prima sa participare la JO Paralimpice, ucraineanul a reușit să iasă pe locul șapte în prima probă la care a concurat – sprintul masculin. Acesta mai are, până la terminarea ediției din 2026, trei șanse de a câștiga medalii.

În cursa la care a luat argintul, Maksym Murashkovskyi a fost ghidat de Vitaliy Trush și a fost depășit doar de chinezul Dang Hesong, care a fost ghidat de Hangda Lu. Sportivul este multiplu medaliat la Cupa Mondială și deține un bronz la Campionatele Mondiale.

În prezent, Ucraina ocupă locul al doilea în clasamentul pe medalii la Jocurile Paralimpice de Iarnă din 2026, eveniment care se desfășoară la Milano-Cortina. Țara a reușit să obțină în trei zile zece distincții: trei de aur, două de argint și cinci de bronz.

Sportivii români de la Jocurile Paralimpice 2026

Anul acesta, România este reprezentată la JO Paralimpice 2026 doar de doi sportivi. Este vorba despre Mihăiță Papară, care va concura în probele de Snowboard Cross (SBX) și Banked Slalom (BSL), și Andrei-Sorin Popa, care va concura în probele de para schi alpin, clasa LW9-2 (Standing), în proba de Slalom (SL).

Participarea țării noastre se rezumă la trei probe:

Snowboard Cross;

Banked Slalom;

Slalom (schi alpin).

Andrei-Sorin Popa va concura la slalom pe 15 martie, ultima zi a competiției. Această probă presupune două manșe, cu porți dese și schimbări rapide de direcție. Acesta a obținut participarea la JO Paralimpice 2026 prin aprobarea invitațiilor Bipartite. Este vorba despre mecanismul prin care țara noastră a primit accesul în competiție, în absența unor locuri cotă directe.

Jocurile Paralimpice de Iarnă din 2026

Ediția din acest an este una aniversară – se împlinesc 50 de ani de la prima ediție organizată în 1976, la Örnsköldsvik (Suedia). În acel an, la eveniment au participat 198 de sportivi din 16 țări. Tot în acest an, fanii acestui eveniment și dornicii de a participa la el au avut parte de o noutate: debutul paralimpic al probei de wheelchair curling mixed doubles.

Pentru Italia, ediția de la Milano-Cortina este un alt motiv de celebrare – în 2026 s-au împlinit 20 de ani de la ultima ediție paralimpică găzduită, care a avut loc în Torino.

