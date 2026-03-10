Ludmila, soția unui demnitar din Republica Moldova, s-a aruncat de pe un bloc din Chișinău. Două fetițe au rămas acum orfane de mamă

O educatoare din Republica Moldova, soție a unui demnitar local, a fost găsită fără viață în circumstanțe considerate suspecte de comunitatea din Hîncești. Tragedia a provocat reacții puternice, iar moartea Ludmilei Vartic, soția vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești, Dumitru Vartic, este investigată ca o posibilă sinucidere.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției, femeia a fost descoperită decedată pe 3 martie, după ce s-ar fi aruncat de pe un bloc din Chișinău.
Reprezentanții instituției au transmis că ancheta ia în calcul toate circumstanțele care ar fi putut conduce la gestul extrem.
„Cazul a avut loc marți în Chișinău și a fost înregistrat de Poliție. Chiar dacă femeia a lăsat un bilet de adio, oamenii legii examinează toate aspectele care au determinat-o să recurgă la acest gest. Precizez faptul că, cel puțin în ultimii 5 ani, nu a parvenit nicio plângere sau alte aspecte legate de violență în această familie. Polițiștii întreprind toate măsurile pentru a elucida circumstanțele acestui caz.”, a declarat Diana Fetco, purtătoare de cuvânt a IGP.
Moartea Ludmilei Vartic a generat un val de indignare în rândul localnicilor, care îl acuză pe soțul acesteia de comportament violent. Lideri ai PAS i-au cerut demisia lui Dumitru Vartic, iar cazul a alimentat discuții publice despre violența domestică și responsabilitatea autorităților.
Persoane apropiate de victimă susțin că nu au fost informate despre deces și nici despre înmormântare, acuzându-l pe soțul femeii că ar fi ascuns aceste detalii. Ludmila Vartic lucra ca educatoare la Grădinița „Andrieș” din Hîncești și era mama a două fete minore.
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a anunțat că au fost deschise două anchete penale pentru a clarifica toate aspectele tragediei.
Autoritățile au confirmat existența unui bilet de adio, însă conținutul acestuia nu va fi făcut public. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a explicat că decizia are scopul de a proteja copiii familiei
„Din câte cunosc, a fost realizată o expertiză medico-legală. În astfel de cazuri, este indicată dispunerea unei expertize. Nu exclud că în contextul măsurilor procesuale vor fi examinate și alte metode de expertiză suplimentare. A lăsat un bilet de adio. E prea sensibil. Sunt doi copii minori și nu cred că e cazul să facem public acel bilet”, a declarat aceasta.
