Acasă » Știri » Ludmila, soția unui demnitar din Republica Moldova, s-a aruncat de pe un bloc din Chișinău. Două fetițe au rămas acum orfane de mamă

Ludmila, soția unui demnitar din Republica Moldova, s-a aruncat de pe un bloc din Chișinău. Două fetițe au rămas acum orfane de mamă

De: David Ioan 10/03/2026 | 19:42
Ludmila, soția unui demnitar din Republica Moldova, s-a aruncat de pe un bloc din Chișinău. Două fetițe au rămas acum orfane de mamă
Foto: Facebook

O educatoare din Republica Moldova, soție a unui demnitar local, a fost găsită fără viață în circumstanțe considerate suspecte de comunitatea din Hîncești. Tragedia a provocat reacții puternice, iar moartea Ludmilei Vartic, soția vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești, Dumitru Vartic, este investigată ca o posibilă sinucidere.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, femeia a fost descoperită decedată pe 3 martie, după ce s-ar fi aruncat de pe un bloc din Chișinău.

Soţia unui demnitar din Republica Moldova a fost găsită decedată în condiţii bizare

Reprezentanții instituției au transmis că ancheta ia în calcul toate circumstanțele care ar fi putut conduce la gestul extrem.

„Cazul a avut loc marți în Chișinău și a fost înregistrat de Poliție. Chiar dacă femeia a lăsat un bilet de adio, oamenii legii examinează toate aspectele care au determinat-o să recurgă la acest gest. Precizez faptul că, cel puțin în ultimii 5 ani, nu a parvenit nicio plângere sau alte aspecte legate de violență în această familie. Polițiștii întreprind toate măsurile pentru a elucida circumstanțele acestui caz.”, a declarat Diana Fetco, purtătoare de cuvânt a IGP.

Moartea Ludmilei Vartic a generat un val de indignare în rândul localnicilor, care îl acuză pe soțul acesteia de comportament violent. Lideri ai PAS i-au cerut demisia lui Dumitru Vartic, iar cazul a alimentat discuții publice despre violența domestică și responsabilitatea autorităților.

Biletul de adio lăsat de Ludmila

Persoane apropiate de victimă susțin că nu au fost informate despre deces și nici despre înmormântare, acuzându-l pe soțul femeii că ar fi ascuns aceste detalii. Ludmila Vartic lucra ca educatoare la Grădinița „Andrieș” din Hîncești și era mama a două fete minore.

Foto: Facebook

Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a anunțat că au fost deschise două anchete penale pentru a clarifica toate aspectele tragediei.

Autoritățile au confirmat existența unui bilet de adio, însă conținutul acestuia nu va fi făcut public. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a explicat că decizia are scopul de a proteja copiii familiei

„Din câte cunosc, a fost realizată o expertiză medico-legală. În astfel de cazuri, este indicată dispunerea unei expertize. Nu exclud că în contextul măsurilor procesuale vor fi examinate și alte metode de expertiză suplimentare. A lăsat un bilet de adio. E prea sensibil. Sunt doi copii minori și nu cred că e cazul să facem public acel bilet”, a declarat aceasta.

CITEŞTE ŞI: Ea este mămica de 25 de ani din Iași care a murit sub privirea neputincioasă a fiicei sale: ”Era speriată!”

Cauza reală a morții lui Eric Dane. Ce scrie în certificatul de deces al celebrului actor din Anatomia lui Grey

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
El este Nicolae Dumitrescu, șoferul român care a murit în timp ce se afla la o fabrică din Germania. I s-a făcut rău subit
Știri
El este Nicolae Dumitrescu, șoferul român care a murit în timp ce se afla la o fabrică din…
Mesajul transmis de Adrian Kaan după ce a fost eliminat de la Survivor 2026. A stârnit un val de controverse
Știri
Mesajul transmis de Adrian Kaan după ce a fost eliminat de la Survivor 2026. A stârnit un val…
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări...
Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta nu e tot: Ce ar urma, tot în acest an
Gandul.ro
Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu cumva să fii eliminat”. Președintele Parlamentului iranian cere ochi pentru ochi
Adevarul
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu...
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
Digi24
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza...
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva...
Parteneri
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
Click.ro
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină...
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Digi 24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Promotor.ro
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex după reduceri are un preț tentant. Diagonala perfectă pentru Netflix, YouTube, Disney+ sau HBO Max
go4it.ro
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex după reduceri are un preț tentant. Diagonala...
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta nu e tot: Ce ar urma, tot în acest an
Gandul.ro
Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta nu e...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
El este Nicolae Dumitrescu, șoferul român care a murit în timp ce se afla la o fabrică din Germania. ...
El este Nicolae Dumitrescu, șoferul român care a murit în timp ce se afla la o fabrică din Germania. I s-a făcut rău subit
Mesajul transmis de Adrian Kaan după ce a fost eliminat de la Survivor 2026. A stârnit un val de controverse
Mesajul transmis de Adrian Kaan după ce a fost eliminat de la Survivor 2026. A stârnit un val de controverse
Noi informații în cazul Elenei Burcioiu, românca de 21 de ani dispărută în Italia. Polițiștii ...
Noi informații în cazul Elenei Burcioiu, românca de 21 de ani dispărută în Italia. Polițiștii sunt în căutarea unui bărbat
Un cunoscut luptător MMA a murit într-un accident rutier cumplit. A lăsat în urmă o soție însărcinată ...
Un cunoscut luptător MMA a murit într-un accident rutier cumplit. A lăsat în urmă o soție însărcinată și o fetiță de doar 2 anișori
Ce i-ar fi adus sfârșitul Andreei Anița, de fapt. Sora ei face dezvăluiri uluitoare: ”Eu nu ascund ...
Ce i-ar fi adus sfârșitul Andreei Anița, de fapt. Sora ei face dezvăluiri uluitoare: ”Eu nu ascund adevărul!”
Afacerea cu care Dan Șucu vrea să dea lovitura în București. Patronul Rapidului, proiect măreț ...
Afacerea cu care Dan Șucu vrea să dea lovitura în București. Patronul Rapidului, proiect măreț pe Nordului
Vezi toate știrile