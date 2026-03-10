Ludmila, soția unui demnitar din Republica Moldova, s-a aruncat de pe un bloc din Chișinău. Două fetițe au rămas acum orfane de mamă

O educatoare din Republica Moldova, soție a unui demnitar local, a fost găsită fără viață în circumstanțe considerate suspecte de comunitatea din Hîncești. Tragedia a provocat reacții puternice, iar moartea Ludmilei Vartic, soția vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești, Dumitru Vartic, este investigată ca o posibilă sinucidere.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, femeia a fost descoperită decedată pe 3 martie, după ce s-ar fi aruncat de pe un bloc din Chișinău.

Soţia unui demnitar din Republica Moldova a fost găsită decedată în condiţii bizare

Reprezentanții instituției au transmis că ancheta ia în calcul toate circumstanțele care ar fi putut conduce la gestul extrem.

„Cazul a avut loc marți în Chișinău și a fost înregistrat de Poliție. Chiar dacă femeia a lăsat un bilet de adio, oamenii legii examinează toate aspectele care au determinat-o să recurgă la acest gest. Precizez faptul că, cel puțin în ultimii 5 ani, nu a parvenit nicio plângere sau alte aspecte legate de violență în această familie. Polițiștii întreprind toate măsurile pentru a elucida circumstanțele acestui caz.”, a declarat Diana Fetco, purtătoare de cuvânt a IGP.

Moartea Ludmilei Vartic a generat un val de indignare în rândul localnicilor, care îl acuză pe soțul acesteia de comportament violent. Lideri ai PAS i-au cerut demisia lui Dumitru Vartic, iar cazul a alimentat discuții publice despre violența domestică și responsabilitatea autorităților.

Biletul de adio lăsat de Ludmila

Persoane apropiate de victimă susțin că nu au fost informate despre deces și nici despre înmormântare, acuzându-l pe soțul femeii că ar fi ascuns aceste detalii. Ludmila Vartic lucra ca educatoare la Grădinița „Andrieș” din Hîncești și era mama a două fete minore.

Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a anunțat că au fost deschise două anchete penale pentru a clarifica toate aspectele tragediei.

Autoritățile au confirmat existența unui bilet de adio, însă conținutul acestuia nu va fi făcut public. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a explicat că decizia are scopul de a proteja copiii familiei

„Din câte cunosc, a fost realizată o expertiză medico-legală. În astfel de cazuri, este indicată dispunerea unei expertize. Nu exclud că în contextul măsurilor procesuale vor fi examinate și alte metode de expertiză suplimentare. A lăsat un bilet de adio. E prea sensibil. Sunt doi copii minori și nu cred că e cazul să facem public acel bilet”, a declarat aceasta.

