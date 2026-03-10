Acasă » Știri » Afacerea cu care Dan Șucu vrea să dea lovitura în București. Patronul Rapidului, proiect măreț pe Nordului

Afacerea cu care Dan Șucu vrea să dea lovitura în București. Patronul Rapidului, proiect măreț pe Nordului

De: David Ioan 10/03/2026 | 19:52
Afacerea cu care Dan Șucu vrea să dea lovitura în București. Patronul Rapidului, proiect măreț pe Nordului
Foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Patronul Rapidului, Dan Şucu, împreună cu dezvoltatorul imobiliar Marian Mihai, a lansat un nou proiect rezidenţial de amploare în nordul Capitalei. Ansamblul, denumit Nordului 56, este amplasat pe Şoseaua Nordului, în imediata apropiere a Parcului Herăstrău, şi include 119 apartamente premium, evaluate la un total de aproximativ 130 de milioane de euro.

Proiectul se adresează segmentului de locuinţe de lux, cu unităţi ce variază între 100 şi 450 de metri pătraţi. Complexul dispune de 355 de locuri de parcare, o curte interioară şi servicii de tip concierge, elemente care îl poziţionează în zona superioară a pieţei rezidenţiale din Bucureşti.

Lovitura financiară dată de Dan Şucu în Bucureşti

„După doi ani de dezvoltare intensă, în care am finalizat structura şi faţada clădirii, lansarea vânzărilor pentru Nordului 56 marchează intrarea proiectului în etapa finală. Am ales să ajungem într-un stadiu foarte avansat al construcţiei înainte de a deschide vânzările, pentru a oferi cumpărătorilor certitudine şi pentru a demonstra nivelul de calitate pe care îl propunem. Credem că Nordului 56 va deveni un reper pentru segmentul rezidenţial premium din Bucureşti.”, a declarat Dan Şucu.

Acesta nu este primul proiect de profil în care omul de afaceri este implicat. În ultimii ani, Şucu a investit în mai multe dezvoltări rezidenţiale, precum Mobexpert Home, Arcadia Apartments, Vitality Est, Level Apartments şi Infinity Nord, însumând peste 3.300 de apartamente finalizate sau în curs de finalizare.

Locuinţele din Nordului 56 sunt dotate cu finisaje şi echipamente de top, precum parchet Chevron triplu stratificat, plăci ceramice premium, baterii Gessi, obiecte sanitare Villeroy & Boch şi ferestre Schuco cu patru foi de sticlă.

Dan Şucu lansează un nou proiect rezidenţial

Pachetul de sticlă de 51 mm oferă izolare fonică şi termică ridicată, iar tâmplăria Schuco este completată de uşi Filomuro de 240 cm şi o faţadă ventilată realizată din ceramică de 2 cm grosime.

Sistemele tehnice includ climatizare Daikin (mini VRV) pentru fiecare apartament şi încălzire în pardoseală, elemente care contribuie la confortul şi eficienţa energetică a locuinţelor.

Oferta de apartamente premium şi de lux din Bucureşti rămâne limitată, iar lansarea Nordului 56 vine într-un context în care cererea pentru astfel de proprietăţi continuă să fie ridicată.

CITEŞTE ŞI: Cumpăna prin care au trecut Diana și Dan Șucu. Soția patronului Mobexpert face dezvăluiri tulburătoare: „Nici astăzi nu sunt vindecată 100%”

De ce nu lucrează împreună Diana și Dan Șucu? ”Mai bine să fiu eu șefă…”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Jocurile Paralimpice 2026: sportivul care a câștigat medalia de argint cu ajutorul lui ChatGPT
Sport
Jocurile Paralimpice 2026: sportivul care a câștigat medalia de argint cu ajutorul lui ChatGPT
Despărțire neașteptată: sportivul și iubita lui și-au spus „adio” în mare secret. De vină ar fi o cântăreață celebră: „Am devenit țapul ispășitor”
Sport
Despărțire neașteptată: sportivul și iubita lui și-au spus „adio” în mare secret. De vină ar fi o cântăreață…
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări...
Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta nu e tot: Ce ar urma, tot în acest an
Gandul.ro
Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu cumva să fii eliminat”. Președintele Parlamentului iranian cere ochi pentru ochi
Adevarul
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu...
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
Digi24
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza...
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva...
Parteneri
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
Click.ro
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină...
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Digi 24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Promotor.ro
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex după reduceri are un preț tentant. Diagonala perfectă pentru Netflix, YouTube, Disney+ sau HBO Max
go4it.ro
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex după reduceri are un preț tentant. Diagonala...
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta nu e tot: Ce ar urma, tot în acest an
Gandul.ro
Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta nu e...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
El este Nicolae Dumitrescu, șoferul român care a murit în timp ce se afla la o fabrică din Germania. ...
El este Nicolae Dumitrescu, șoferul român care a murit în timp ce se afla la o fabrică din Germania. I s-a făcut rău subit
Mesajul transmis de Adrian Kaan după ce a fost eliminat de la Survivor 2026. A stârnit un val de controverse
Mesajul transmis de Adrian Kaan după ce a fost eliminat de la Survivor 2026. A stârnit un val de controverse
Noi informații în cazul Elenei Burcioiu, românca de 21 de ani dispărută în Italia. Polițiștii ...
Noi informații în cazul Elenei Burcioiu, românca de 21 de ani dispărută în Italia. Polițiștii sunt în căutarea unui bărbat
Un cunoscut luptător MMA a murit într-un accident rutier cumplit. A lăsat în urmă o soție însărcinată ...
Un cunoscut luptător MMA a murit într-un accident rutier cumplit. A lăsat în urmă o soție însărcinată și o fetiță de doar 2 anișori
Ce i-ar fi adus sfârșitul Andreei Anița, de fapt. Sora ei face dezvăluiri uluitoare: ”Eu nu ascund ...
Ce i-ar fi adus sfârșitul Andreei Anița, de fapt. Sora ei face dezvăluiri uluitoare: ”Eu nu ascund adevărul!”
Trucul simplu care îți poate prelungi viața: ”Conțin un amestec de vitamine liposolubile, hidrosolubile ...
Trucul simplu care îți poate prelungi viața: ”Conțin un amestec de vitamine liposolubile, hidrosolubile și minerale”
Vezi toate știrile