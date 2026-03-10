Afacerea cu care Dan Șucu vrea să dea lovitura în București. Patronul Rapidului, proiect măreț pe Nordului

Patronul Rapidului, Dan Şucu, împreună cu dezvoltatorul imobiliar Marian Mihai, a lansat un nou proiect rezidenţial de amploare în nordul Capitalei. Ansamblul, denumit Nordului 56, este amplasat pe Şoseaua Nordului, în imediata apropiere a Parcului Herăstrău, şi include 119 apartamente premium, evaluate la un total de aproximativ 130 de milioane de euro.

Proiectul se adresează segmentului de locuinţe de lux, cu unităţi ce variază între 100 şi 450 de metri pătraţi. Complexul dispune de 355 de locuri de parcare, o curte interioară şi servicii de tip concierge, elemente care îl poziţionează în zona superioară a pieţei rezidenţiale din Bucureşti.

Lovitura financiară dată de Dan Şucu în Bucureşti

„După doi ani de dezvoltare intensă, în care am finalizat structura şi faţada clădirii, lansarea vânzărilor pentru Nordului 56 marchează intrarea proiectului în etapa finală. Am ales să ajungem într-un stadiu foarte avansat al construcţiei înainte de a deschide vânzările, pentru a oferi cumpărătorilor certitudine şi pentru a demonstra nivelul de calitate pe care îl propunem. Credem că Nordului 56 va deveni un reper pentru segmentul rezidenţial premium din Bucureşti.”, a declarat Dan Şucu.

Acesta nu este primul proiect de profil în care omul de afaceri este implicat. În ultimii ani, Şucu a investit în mai multe dezvoltări rezidenţiale, precum Mobexpert Home, Arcadia Apartments, Vitality Est, Level Apartments şi Infinity Nord, însumând peste 3.300 de apartamente finalizate sau în curs de finalizare.

Locuinţele din Nordului 56 sunt dotate cu finisaje şi echipamente de top, precum parchet Chevron triplu stratificat, plăci ceramice premium, baterii Gessi, obiecte sanitare Villeroy & Boch şi ferestre Schuco cu patru foi de sticlă.

Dan Şucu lansează un nou proiect rezidenţial

Pachetul de sticlă de 51 mm oferă izolare fonică şi termică ridicată, iar tâmplăria Schuco este completată de uşi Filomuro de 240 cm şi o faţadă ventilată realizată din ceramică de 2 cm grosime.

Sistemele tehnice includ climatizare Daikin (mini VRV) pentru fiecare apartament şi încălzire în pardoseală, elemente care contribuie la confortul şi eficienţa energetică a locuinţelor.

Oferta de apartamente premium şi de lux din Bucureşti rămâne limitată, iar lansarea Nordului 56 vine într-un context în care cererea pentru astfel de proprietăţi continuă să fie ridicată.

CITEŞTE ŞI: Cumpăna prin care au trecut Diana și Dan Șucu. Soția patronului Mobexpert face dezvăluiri tulburătoare: „Nici astăzi nu sunt vindecată 100%”

De ce nu lucrează împreună Diana și Dan Șucu? ”Mai bine să fiu eu șefă…”