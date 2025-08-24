Acasă » Exclusiv » Cumpăna prin care au trecut Diana și Dan Șucu. Soția patronului Mobexpert face dezvăluiri tulburătoare: „Nici astăzi nu sunt vindecată 100%”

Cumpăna prin care au trecut Diana și Dan Șucu. Soția patronului Mobexpert face dezvăluiri tulburătoare: „Nici astăzi nu sunt vindecată 100%”

De: Andreea Archip 24/08/2025 | 14:55
Diana și Dan Șucu sunt suflete pereche care s-au găsit după ce fiecare a pus punct unui mariaj care nu mai mergea. Sunt de 20 de ani împreună, au doi băieți: Petru Andrei Cristian (16 ani) și Dan Matei (19 ani), sunt la cârma unor afaceri de succes, dar duc o viață normală și se bucură de timpul petrecut împreună la final de zi. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, femeia de afaceri a vorbit despre anii petrecuți alături de tatăl copiilor ei, dar și despre cea mai grea lecție la care viața i-a supus.

Diana Șucu are parte de o familie frumoasă și de reușite pe plan profesional. După anii petrecuți la pupitrul știrilor TVR 2, Diana și-a întâlnit sufletul pereche, a devenit mamă și s-a dedicat vieții de familie, ocupându-se de creșterea celor doi moștenitori. Abia când băieții au crescut, ea s-a reorientat profesional și a intrat în antreprenoriat. Diana Șucu pune sănătatea celor dragi pe primul plan. Cea mai cruntă perioadă traversată de cuplu a fost legată de problemele de sănătate cu care s-a confruntat unul dintre copii.

Diana Șucu: “Am învățat să fiu tolerantă, onestă și iubitoare”

CANCAN.RO Spuneați la un moment dat că femeia este cea care ține casa. Ce reguli nescrise ați respectat de-a lungul celor două decenii de când sunteți împreună, astfel încât să fie echilibru și armonie?

Diana Șucu: Se fac 20 de ani de când suntem împreună. Nici nu-mi vine să cred, uitându-mă la fiul meu cel mare, care era acum în stânga soțului meu. Parcă ieri era un bebeluș blond și astăzi a muncit pe șantier cot la cot cu echipa. Deja are păreri, are drumul lui în viață și el și celălalt, pentru că mai avem un copil de 16 ani care este fotbalist. Ce am învățat eu în acești 20 de ani? Să fiu tolerantă, să fiu onestă și iubitoare.

Diana și Dan Șucu sunt împreună de 20 de ani / Sursa foto: Instagram

Diana Șucu: “Cred că ne-au trebuit vreo 3 ani să ne revenim”

CANCAN.RO: Care a fost cea mai dificilă lecție în care viața v-a pus și ce ați învățat din ea?

Diana Șucu: Sigur, au fost și momente neplăcute, de-a lungul vieții în general, dar cred că singurul lucru pe care îl prețuiesc cu adevărat astăzi este sănătatea. Îmi doresc sănătatea pentru copiii mei și pentru noi și familia noastră.

În rest, nimic nu contează și să știi că nu sunt vorbe goale. Pur și simplu, eu am trecut și prin stația aceea în care, mă rog, poți să ai luna de pe cer, dacă nu ai sănătate și dacă copiii tăi nu sunt bine, nu-ți trebuie nimic.

CANCAN.RO: Vă referiți la perioada în care unul dintre băieți era bolnav?

Diana Șucu: Da, am avut o perioadă de un an care s-a terminat cu bine, dar nouă cred că ne-au trebuit vreo 3 ani să ne revenim și cred că nici astăzi nu sunt vindecată 100%. Și cred că nici o mamă, când trece prin diverse episoade cu copiii ei, nu se vindecă niciodată atunci când e vorba de sănătate.

Diana Șucu, mândră de băieții ei

CANCAN.RO: Băieții spre ce domenii se îndreaptă? Cel mic, înțeleg că va face fotbal de performanță.

Diana Șucu: Cel mic își dorește să facă fotbal de performanță, iar cel mare își dorește să se specializeze în business.

CANCAN.RO: Deci va fi un partener de nădejde sau este deja într-una dintre firme?

Diana Șucu: Da, este deja, el lucrează foarte mult. A rămas să studieze aici și cred că a făcut cea mai bună alegere atunci când a hotărât să rămână aici. I-am pus mai multe variante cumva în față și el a hotărât să rămână aici pentru că și-a dorit să lucreze cu tatăl lui. Nu are timp să respire. După ce își termina cursurile la facultate, venea aici pe șantier sau merge pe șantier acolo unde noi construim rezidențial.

Diana și Dan Șucu alături de fiul lor, Dan Matei

Diana Șucu: Avem o viață extrem de simplă și de normală”

CANCAN.RO: Cum reușiți să vă păstrați silueta de invidiat?  Vă știu de ani de zile și sunteți neschimbată.

Diana Șucu: Nu fac mare lucru. Natura a fost generoasă cu mine. Am grijă ce mănânc, adică nu prea mănânc.

Atunci când iau un kilogram sau două kilograme nu mai mănânc o săptămână și fac sport. Îmi place foarte mult să alerg în parc și merg la sală. Evident nu-mi dau frâu dorințelor, pentru că îmi plac dulciurile foarte mult și încerc să mă abțin.

CANCAN.RO: Ce hobby-uri aveți?

Diana Șucu: Îmi place să mă uit la filme, să citesc, să ascult muzică. Îmi place să stau cu familia mea. Aș putea să spun că este cel mai important hobby pe care îl am. Noi serile stăm împreună, ni le petrecem împreună. Dan joacă tenis și de la începutul verii am stabilit o regulă:  merg pe jos până în Herăstrău și ne întoarcem pe jos, el cu geanta în spate și eu îl susțin ca să spun așa. Noi avem o viață extrem de simplă și de normală.

Foto: Instagram

