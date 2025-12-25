Acasă » Știri » Ce cadou impresionant le-a făcut Mira părinților ei, de Crăciun. Au fost emoționați până la lacrimi!

25/12/2025
Mira le-a făcut o surpriză de proporții părinților ei! Artista are o relație extrem de specială cu aceștia și vorbește despre ei ori de câte ori are ocazia. Cu ocazia Crăciunului, ea le-a făcut cadou o mașină. Mama ei a izbucnit în lacrimi! 

Mira este una dintre cele mai cunoscute și iubite artiste din țara noastră. Succesul ei i-a adus mulți fani și bineînțeles și multe concerte, astfel că vedeta a ajuns în punctul în care își permite tot ce își dorește 

Și când ajungi la acest nivel în viață, cel mai frumos este să nu uiți de cei care te-au crescut. Așa a făcut și Mira! Vedeta a postat pe rețelele de socializare o filmare în care le-a prins reacția părinților la primirea cadoului. Aproape că îți dau lacrimile! 

Mira s-a dus la părinții ei acasă cu ocazia Sărbătorilor și s-a decis să le facă un Crăciun de neuitat. Cei doi s-au bucurat până la lacrimi de gestul făcut de fiica lor. 

Autoturismul este de culoare albă și pentru că este un cadou, nu putea fi oferit oricum, așa că Mira i-a adăugat o fundă mare de culoare roșie. 

Comică așa cum și-a obișnuit fanii, artista a făcut și o glumă în timp ce își filma părinții. Mira a ales numere „ASS” pentru mașină, așa că și-a întrebat mama dacă știe ce înseamnă acest cuvânt în limba engleză. După ce i-a spus traducerea mamei ei, femeia a reacționat amuzată. 

„Băi, râzi de noi, băi, fată, băi!”, a spus mama Mirei.

Acest cadou pentru părinți vine la foarte scurt timp de când Mira și-a oferit un cadou impresionant singură. Vedeta a investit o sumă mare de bani într-un autoturism de lux și a împărtășit primele fotografii cu el (VEZI AICI).

