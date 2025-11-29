Mira s-a despărțit de ”soțul ei”, Levi?! Postarea care a pus internetul pe jar: “L-am iubit mai mult decât pe mine”

Primele zvonuri despre despărțirea dintre Mira și Levi Elekes au apărut în vara acestui an, când cei doi au început să apară tot mai rar împreună, fie la evenimente publice, fie pe rețelele de socializare. E tristețe mare pe TikTok după ce o postare a pus internetul pe jar.

Mira și Levi sunt împreună de aproximativ 4 ani. Tineri, talentați și pasionați de muzică, cei doi s-au cunoscut la un eveniment monden, și-au dat frâu liber sentimentelor și au încercat să își construiască un viitor împreună. Ca majoritatea îndrăgostiților, entuziamați și dornici să-și strige fericirea în văzul tuturor, de-a lungul celor 4 ani au existat o mulțime de momente și evenimente pe care le-au împărtășit cu prietenii virtuali. De ceva vreme, Mira și Levi par să fi luat o pauză pe social media, dar și în viața reală.

S-a rupt lanțul de iubire dintre Mira și Levi?!

În ultima perioadă, fanii și admiratorii artistei au remarcat imediat lipsa postărilor comune de pe social media, acolo unde nu trecea săptămână fără să nu se posteze împreună, ba la munte, ba la mare, ba pe la vreun eveniment public, lansare de film sau concert.

Ultima postare a Mirei cu ”soțul ei”, așa cum îi place să-l numească, a fost încărcată pe Instagram la finalul lunii iunie. De atunci și până acum…. nimic! În ceea ce privește activitatea online a lui Levi, ultima postare alături de Mira a fost urcată la sfârșitul lunii septembrie 2024.

Așa cum era de așteptat, fanii artistei au intrat în ”panică” și au început să creeze cele mai negre scenarii. Una dintre postările care face referire la despărțirea celor doi a pus internetul pe jar. În dreptul unor imagini cu Levi și Mira, utilizatorul a lăsat un citat ce i-a fost atribuit artistei:

”L-am iubit mai mult decât am iubit multe lucruri în viața asta. Mai mult decât pe mine, uneori. N-am știut să-mi imaginez viața fără el. Și nici acum nu pot…”, a scris un utilizator în dreptul unor imagini cu Mira și iubitul ei.

