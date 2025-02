Mira e foc și pară: o așteaptă 400.000 €, dar… ”Ce faceți? Îmi puneți piedici?!”

Mira este una dintre cele mai de succes artiste de la noi, mereu în topuri, iar mai nou, și-a făcut debutul în calitate de actriță în comedia românească Mentorii. Vedetei îi merge bine pe plan profesional și nici personal lucrurile nu stau deloc rău. Mira trăiește o poveste de iubire cu Levi Elekes de aproape trei ani. Cei doi locuiau împreună în vila Mirei din Voluntari, cu toate că tânărul deține și el la rândul lui o locuință impresionantă în Brașov. Recent însă, artista a scos la vânzare casa și s-au mutat în chirie. Care este motivul pentru care vedeta a decis să vândă locuința în care a investit bani, timp și suflet, dar și ce le-au reproșat oamenii, aflăm de la ea într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

Viața este de multe ori imprevizibilă și socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Asta i s-a întâmplat și Mirei care, după ce a reușit să-și achiziționeze o vilă impresionantă în Voluntari pe care a amenajat-o după bunul plac, a fost nevoită să o scoată la vânzare. Artista a făcut turul casei, iar fanii au rămas impresionați de locuința spațioasă, de 178 de metri pătrați, de terasă și de dessingul imens pe care îl deține. Doar că, recent artista a scos casa la vânzare și s-a mutat…în chirie.

Mira, încurcată în vânzarea casei de urmăritorii ei: „Ce faceți? Îmi puneți piedici?!”

Într-un interviu exclusiv, Mira a lămurit motivul pentru care vinde locuința. Inițial, oamenii au crezut că motivul pentru care vedeta a pus casa la vânzare, știind cât de entuziasmată era de locuința ei, este faptul că se construiește un bloc vizavi. Însă, Mira a ținut să precizeze că nu acesta este motivul pentru care a decis să vândă locuința

Artista a declarat că a decis să vândă casa pe două etaje pe care o deține în Voluntari pentru că mereu avea treabă în alte zone ale orașului, motiv pentru care petrecea prea mult timp în trafic.

„Am pus casa la vânzare și ne-am mutat. Oamenii făceau tamtam pe Tiktok că am pus casa la vânzare și cred că în spatele casei, acolo unde se construia, cred că este bloc. Eu eram la modul: Ce faceți? Îmi puneți piedici?! Îmi e greu acum să vând casa pentru că este bloc, este o casă, oameni buni! Un vecin construiește o altă casă. Nu mai dezinformați oamenii că pierd cumpărătorul!”, a spus Mira pentru CANCAN.RO.

Mira a pus la vânzare impresionanta locuință la prețul de 415.000 euro. Deși din punct de vedere financiar vila valorează destul de mult, valoarea sufletească este pentru cântăreață este inestimabilă, având în vedere câte amintiri frumoase o leagă de locuință.

„Într-adevăr am pus mult suflet, nu am ce să zic. A fost cu suflet făcută casa aceea, am muncit cu mâinile mele, jur, am dat cu trafaletul, dar asta este. Trebuie să mai și schimbăm lucruri și sunt foarte ok cu asta, nu mă doare inima. Eu sper din suflet să găsim un cumpărător și să se bucure de toată iubirea pe care am pus-o eu în casa aceea”, declară cântăreața.

Mira și iubitul ei, Levi Elekes, locuiesc acum în chirie. Cu toate că și partenerul ei deține la rândul lui o vilă impresionantă în Brașov, cei doi au rămas în Capitală pentru că aici se desfășoară majoritatea proiectelor artistei. În ceea ce privește achiziționarea în viitor a unei alte locuințe, Mira susține că cei doi nu mai iau în calcul acest lucru.

„Acum ne-am mutat în chirie ca să fim mult mai aproape de zona unde eu activez. Nu cred că o să mai cumpărăm casă. Mi-am făcut și damblaua asta”, a spus Mira.

Artista a avut parte de peripeții la filmări: „Muream pe interior! Acolo s-a terminat!”

Și pentru că ne aflam la avanpremiera filmului Mentorii, acolo unde Mira o interpretează pe sora personajului principal, am fost curioși cum a fost pentru artistă experiența, mai ales că rolul Magdei a fost rolul de debut în actorie pentru cântăreață.

„Personajul meu este în antiteză cu personalitatea mea, adică veți vedea o altă latură a mea în acest film. Aparențele înșală foarte mult, ca și în viața reală, de altfel. Îmi place la personajul meu, Magda că este fată de bani gata, e cu bani de la tati. Mi-ar fi plăcut și mie să mă nasc într-o familie bogată. Cu toate că știu că dacă ar fi fost cazul, nu aș fi învățat atâtea, cu siguranță, și greutățile și-au pus amprenta. Și, pe de altă parte, cred că ne este dat așa cum ar trebui să ne fie dat. Și ce nu are Magda, personajul meu, de la mine este empatia. Ar fi fost bine să fie un pic mai empatică” , a declarat Mira pentru CANCAN.RO.

(ACCESEAZĂ ȘI: Mira dă din casă despre relația cu Levi Elekes: “Nu vreau să înțeleg!”)

Artista s-a distrat copios la filmări, iar una dintre cele mai amuzante faze a fost filmată cu Radu Bucălae: „Îmi amintesc o fază amuzantă la filmări a fost când Roby, interpretat de Radu, a venit așa foarte aproape de mine, cu ochii încrucișați așa, nu mai puteam de râs. Trebuia să fie o scenă serioasă, dar acolo nu mai puteam, muream pe interior. Acolo s-a terminat! Am savurat fiecare secundă din scena”, a spus artista.

