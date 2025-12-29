Acasă » Exclusiv » Dragostea învinge în familia lui Adrian Minune. Împreună din nou

De: Delina Filip 29/12/2025 | 23:40
Adrian Minune Jr. pare că îl întrece pe tatăl lui celebru la capitolul cuceriri, dacă ar fi să analizăm viața lui amoroasă tumultoasă din ultimele luni. După ce s-a despărțit de logonica lui, Andreea Loga, alături de care se vedea la altar, cântărețul nu a stat să-și plângă de milă și și-a găsit alinarea în brațele Arianei. Cei doi au avut o relație scurtă, dar intensă, așa cum au afirmat ambii de-a lungul timpului. Când luau în calcul logodna, Adrian Minune Jr. și Ariana s-au despărțit. La mai bine de jumătate de an de la despărțire, finalul anului i-a găsit, din nou împreună. CANCAN.RO a surprins imaginile cu fiul celebrului manelist și, din nou, actuala parteneră. 

Adrian Minune Jr și Ariana au avut o relație intensă, așa cum au afirmat amândoi de-a lungul timpului. La un moment dat, cei doi luau în calcul chiar și logodna și au decis să locuiască împreună la doar câteva săptămâni după ce s-au cunoscut. Însă, timpul nu a curs în favoarea relației lor și s-au separat (temporar). La câteva luni de la acel moment, cei doi au fost surprinși împreună, semn că Adrian Minune Jr nu stă prea mult pe gânduri când vine vorba de femei.

CANCAN.RO a fost pe fază și l-a surprins pe fiul lui Adrian Minune alături de Ariana, tânăra de care se despărțise în urmă cu șase luni. Cei doi se pare că și-au mai dat o șansă relației lor și au petrecut o zi împreună, dar nu singuri, ci și cu Adriana, sora lui. Iată ce au făcut

Pe la orele după amiezii, Adrian Minune Jr și Ariana au ieșit alături de sora tânărului în mall. Au dat o tură pe la câteva magazine, însă nu înainte ca artistul să se oprească la un exchange pentru a schimba niște bani. Când ești fiul lui Adi Minune nu ai cum să nu deții cash la tine. Așadar, a scos un teanc de bancnote de euro, a schimbat banii și apoi s-a întors la Ariana care îl aștepta câțiva metri mai în față.

Nu am putut trece cu vederea nici ținutele lor, care nu prea erau asortate, așa că vă facem rapid o prezentare. El ra îmbrăcat sport, cu un trening deschis la culoare, adidași și un tricou, toate de firmă. Pe -de cealaltă parte, Ariana a optat pentru o ținută ceva mai elegantă formată dintr-un palton crem cu blană, ugg-uri și blugi largi. Dar nu contează că nu s-au potrivit la îmbrăcăminte, important este să te potrivești în viață, iar asta rămâne de văzut.

Dar să trecem peste îmbrăcăminte, așa cum au trecut și ei, și să ajungem la mâncare. Spunem asta pentru că Ariana s-a întâlnit cu Adriana, cumnățica, și s-au îndreptat către food-court. Au găsit o masă rapid la care s-au așezat, apoi Adrian Minune Jr s-a ocupat, ca un gentleman, de comanda la mâncare. Ei bine, la cât este de atent, înțelegem de ce femeile se întorc la el cu fiecare ocazie.

CITEȘTE ȘI: Adrian Minune Jr., chef de chef fără iubită! Fiul celebrului manelist s-a anturat cu EX-ul lui Theo Rose şi au “ras” paharele până dimineaţă!

ACCESEAZĂ ȘI: Ce cadou i-a făcut Adrian Minune Jr. iubitei sale. Multe femei o vor invidia

