Destinația tot mai apreciată de români în care este interzis să mănânci înghețată pe stradă. Amenda se ridică la 500 de euro

O plimbare printr-o destinație însorită cu o înghețată în mână sună idilic, dar există o regulă puțin cunoscută care ar putea transforma o simplă experiență într-o aventură costisitoare.

Florența este unul dintre cele mai importante destinații turistice din Italia, atrăgând peste 15 milioane de vizitatori pe an datorită culturii, arhitecturii și artei sale, toate în „locul de naștere al Renașterii”. Însă puțini știu că un gest banal le-ar putea subția bugetul cu câteva sute bune de euro.

Orașul cucerește vizitatorii și prin gastronomia toscană renumită: fripturi suculente de vită Chianina, paste ragù cu mistreț și trufe locale sunt doar câteva dintre delicii. Mai mult, Florența este considerată locul de naștere al gelato-ului, iar o vizită aici pare incompletă fără degustarea celebrelor arome. Totuși, această plăcere ar putea veni cu un preț neașteptat, scrie express.co.uk.

În anumite zone ale orașului, consumul de alimente pe stradă – inclusiv o simplă pauză pentru gelato – este strict interzis în orele de vârf. Deși regula a fost introdusă încă din 2018, mulți turiști nu știu de existența ei, riscând amenzi de până la 500 de euro.

Destinația care nu permite consumul de înghețată pe străzi

Măsura a fost adoptată pentru a combate supraaglomerarea din centrul istoric protejat de UNESCO, unde vizitatorii obișnuiau să se adune în fața magazinelor și restaurantelor. Interdicția vizează mai multe străzi și piețe din zona centrală, printre care Via de’ Neri, Piazzale degli Uffizi, Piazza del Grano și Via della Ninna.

La momentul introducerii legii, primarul Dario Nardella sublinia că nu este vorba despre o sancțiune menită să pedepsească, ci despre o măsură de descurajare.

„Dacă turiștii se comportă în Florența așa cum ar face-o acasă, vor fi întotdeauna bineveniți, mai ales dacă vor să încerce specialitățile noastre gastronomice”, declara acesta.

Regula nu se aplică permanent, ci doar în intervalele 12:00–15:00 și 18:00–22:00, în cele mai aglomerate momente ale zilei. În rest, vizitatorii pot savura liniștiți o gustare sau un gelato în alte zone ale orașului, fără a rata experiența culinară care face parte din farmecul Florenței.

