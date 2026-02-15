Regele Charles „se luptă” să depășească scandalul provocat de implicarea fratelui său în scandalul Epstein

Se pare că Regele Charles al Marii Britanii se „luptă” cu o problemă majoră legată de Andrew Mountbatten-Windsor, căzut în dizgrație, în urma dezvăluirilor „terifiante” despre Jeffrey Epstein.

Fratele regelui s-a confruntat cu un nou scandal după ce au ieșit la iveală detalii tulburătoare, inclusiv fotografii, ale asocierii sale cu pedofilul american, scrie express.co.uk.

În documentele publicate de Departamentul american de Justiție, Andrew pare să aranjeze întâlniri cu finanțatorul american, împărtășind cu acesta informații confidențiale și chiar apare în diverse fotografii, inclusiv una în care pare să-l înfățișeze deasupra unei femei întinse pe podea.

Cele mai recente dezvăluiri au provocat o nouă bătaie de cap pentru familia regală, care s-a distanțat săptămâna aceasta de el, Regele și Prințul și Prințesa de Wales emitând declarații despre necesitatea de a se concentra asupra victimelor. Acum, un specialist în problemele Casei Regale spune că ultimele știri l-au lăsat pe Rege cu un gust și mai amar.

„Amploarea acuzațiilor este terifiantă pentru Familia Regală. Acestea nu sunt acuzații minore; sunt absolut enorme”, a explicat Duncan Larcombe.

Victimele lui Epstein cer ca Andrew să fie urmărit penal

Victimele lui Jeffrey Epstein au cerut recent ca Andrew să fie urmărit penal înainte de publicarea unor noi documente din acest dosar.

Marina Lacerda, care avea 14 ani când a fost abuzată de Epstein, a declarat că fostul Duce de York ar fi fost arestat până acum „dacă ar fi fost un tip obișnuit”.

Printre un lot de documente publicate la începutul acestei săptămâni de Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) se număra un e-mail, aparent de la Andrew, prin care îi cerea lui Ghislaine Maxwell să-i găsească „niște noi prieteni nepotriviți”. Într-un al doilea e-mail, complicele lui Epstein i-a cerut unui prieten din Peru să aranjeze niște „vizite turistice pe două picioare” cu fete „inteligente, frumoase, distractive și din familii bune” pentru un prieten pe nume „Andrew”.

