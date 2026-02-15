Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o înghețată

Iarna încă își face de cap prin oraș, dar atunci când te lovește Cupidon, nu mai simți frigul. Ba chiar mergi să savurezi o înghețată, pentru a mai tempera puțin focul. Protagonista noastră de astăzi este Antonia, fosta soție a lui Andrei Ștefănescu (cântăreț și prezentator la Antena Stars), care a fost surprinsă de CANCAN.RO într-o companie cât de poate de solidă, mogulul imobiliar din spatele imperiului Cosmopolis, multimilionarul Ahmet Buyukhanli.

Dacă ne uităm în calendar, e încă iarnă, dar fiindcă ne aflăm în luna iubirii, se pare că înghețata poate servi drept desert romantic în orice sezon. Cei doi au ajuns în apropierea gelateriei în jurul orei 18, cu mașina lui, un Range Rover, dar a ales o parcare ceva mai discretă, în spate, pe Victoriei. Au coborât din mașină și au pornit către destinație, ținându-se de mână.

Romantic! Că doar a fost Valentine’s Day. Atmosfera dintre cei doi a fost caldă, la gelateria unde au poposit pentru a-și delecta papilele gustative, iar gesturile lor, și mai calde. S-au privit în ochi și și-au zâmbit, în timp ce savurau pe nerăsuflate desertul răcoritor. La un moment dat, ea s-a oferit să îi dea și lui să guste din înghețata ei, un gest simplu, dar care spune multe despre nivelul de confort dintre ei. În limbaj imobiliar, am putea spune că relația este deja „la cheie”.

„Tăticul Cosmopolis” și Antonia, cea cu ochi ca marea, nu au pierdut prea multă vreme la gelaterie, aproximativ 15 minute, apoi au plecat către mașină, din nou, ținându-se de mână.

Mogulul din spatele imperiului Cosmopolis și diafana Antonia locuiesc împreună

Un detaliu interesant, care atrage atenția, este faptul că Ahmet Buyuykhanli a repetat un gest care ridică niscaiva semne de întrebare. Atât la sosire, cât și la plecare, a avut grijă să își pună strategic gluga pe cap. Unii ar putea spune că se ferea de frig, însă dacă privim atent imaginile surprinse de CANCAN.RO, afaceristul avea deja un accesoriu pe creștet care l-ar fi putut proteja de temperaturile neprietenoase. Dar acestea sunt detalii, nu-i așa? Mergem mai departe cu povestea noastră, pentru că după cele 15 minute de savurat desertul care amplifică simțurile, cei doi au plecat către casă. Către casa lor. Pentru că da, locuiesc împreună, unde altundeva dacă nu în Cosmopolis?

Situația are însă și o notă ușor ironică, deoarece în același cartier locuiește și Andrei Ștefănescu, împreună cu actuala lui iubită, Ștefania. Practic, am putea spune că distanța dintre trecut și prezent se măsoară probabil în câteva minute de mers pe jos. Piscina comuna nu credem că intră în această ecuație. Dar da, Bucureștiul e mare, însă uneori viața preferă comunitățile rezidențiale. În plus, Andrei și Antonia au rămas în relații bune, de dragul fiului lor. Au divorțat în 2020, după 7 ani de relație, iar prezentatorul a fost cel care a anunțat despărțirea la momentul respectiv. Astăzi, fiecare și-a refăcut viața. Andrei are o relație de ceva timp cu Ștefania, fosta lui colegă de la Antena Stars, în timp ce Antonia pare să-și fi găsit liniștea într-o poveste construită pe fundații solide.

„Tăticul Cosmopolis” joacă pe cai mari

Despre Ahmet Buyukhanli se știe că este un om de afaceri prosper, care controlează Opus Land Development. Iar structura companiei este împărțită între Ahmet Buyukhanli și Cosmo City Holding, societate unde este de asemenea, acționar. Omul de afaceri este implicat în 19 firme, care au raportat o cifră de afaceri cumulată de aproape 318 milioane de lei în 2023. Antonia a ales bine, nimic de zis!

Unde mai pui că dezvoltarea Cosmopolis a presupus investiții de peste 455 de milioane de euro, până la începutul anului 2025. Cartierul a devenit, am putea spune, un mic oraș la marginea Capitalei, iar compania principală care a dezvoltat proiectul, Opus Land Development, fondată în 2006, a raportat afaceri de aproximativ 70 de milioane de lei în 2024. Și pare-se că nu vrea să se oprească aici, comunitatea Cosmopolis cuprinde aproximativ 15.000 de locuitori, însă dezvoltarea și investițiile continuă, iar țelul este ca până în 2035 să se ajungă la 35.000 de locuitori. Cine știe, poate se va implica și Antonia în imobiliare, după ce a cochetat cu lumea televiziunii în trecut, însă se pare că nu s-a regăsit în acest domeniu, sau poate nu a fost bine „parcelată” situația.

