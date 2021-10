Antonia Ștefănescu și Vincenzo Aiello s-au despărțit după șapte luni de relație. În ciuda pasiunii evidente dintre ei, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, iar acum fostul concurent de la “Chefi la Cuțite” dezvăluie ce n-a mers, ce-a lipsit. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, bărbatul a vorbit, la superlativ, despre cea pe care a prezentat-o familiei și alături de care-și dorea o relație de lungă durată.

După divorțul de Andrei Ștefănescu, Antonia părea să-și fi găsit liniștea în brațele lui Vincenzo Aiello. Cei doi au încercat să-și păstreze relația cât mai discretă și și-au trăit povestea de dragoste departe de ochii curioșilor. Cu toate acestea, ceva nu a funcționat! Iar, potrivit declarațiilor pe care Vincenzo Aiello le-a făcut, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, a fost chimie, dar n-a fost momentul potrivit.

CANCAN.RO : Când și cum a început relația dintre tine și Antonia?

VINCENZO: Inițial, a debutat ca o simplă prietenie, pe platourile de filmare „Chefi la Cuțite”, transformându-se ulterior în ceea ce amândoi am confirmat a fi o relație.

CANCAN.RO: Aveai gânduri serioase cu ea? Te-ai gândit să-ți întemeieizi o familie alături de ea?

VINCENZO: Să-mi creez o familie se află pe lista mea de priorități. Antonia este o femeie care a demonstrat că poate avea o familie, așa este construită. Dacă lucrurile ar fi decurs cum ne-am dorit inițial, de ce nu? Până la urmă, la 32 de ani de aia intri într-o relație…

CANCAN.RO: Te-a speriat faptul că are un copil?

VINCENZO: Nu, nicio secundă…

CANCAN.RO: Cum au fost cele 7 luni de relație?

VINCENZO: A fost o relație frumoasă, cu o femeie specială, presărată cu fluctuații din partea amândurora, cum este și normal în 2021.

„Bad timing-ul”, principalul motiv al despărțirii Ca un adevărat gentleman, Vincenzo, afirmă că în ciuda despărțirii, îi va fi aproape Antoniei, exact ca-n prima zi în care s-au cunoscut.

CANCAN.RO: Ți-a dat vreo secundă impresia că n-ar fi depășit fosta relație?

VINCENZO: Dacă a avut curajul să intre în altă relație, înseamnă că a depășit-o și că era pregătită pentru un nou început.

CANCAN.RO: Care au fost motivele care au dus la despărțire?

VINCENZO: Bad timing-ul a fost principalul motiv, cred, adică persoanele potrivite la momentul nepotrivit – mai precis ne-am dorit lucruri diferite, la intensități diferite.

CANCAN.RO: Au existat tensiuni între voi?

VINCENZO: Nu. Suntem doi oameni maturi care pot comunica atunci când apar disensiuni.

CANCAN.RO: În ce relații sunteți acum?

VINCENZO: Momentan sunt într-o relație cu viața profesională, dată fiind situația mondială actuală, încerc să găsesc tot felul de soluții pentru a putea oferi de lucru colegilor mei care își doresc să muncească într-o industrie puternic afectată. Am încercat să o introduc și pe Antonia în lumea în care eu trăiesc de atâta timp, acum suntem prieteni, colegi, și în continuare o respect și îi sunt alături, ca în prima zi când ne-am cunoscut.

Vincenzo: „Am încercat s-o determin să simtă lucruri la același nivel cu mine”

CANCAN.RO: Ai fi dispus să te împaci cu ea? Simți că lucrurile ar putea fi rezolvate sau e o relație ce va rămâne de domeniul trecutului?

VINCENZO: Doar Divinitatea știe, deși este nevoie de energie investită bilateral pentru ca lucrurile să funcționeze. But never say never! (n.r. – Dar niciodată să nu spui niciodată!)

CANCAN.RO: Ai ceva să-i reproșezi Antoniei?

VINCENZO: Am să-mi reproșez mie, faptul că am încercat să o determin să simtă lucruri la același nivel și în aceeași manieră ca a mea.

CANCAN.RO: Simți că ți-ai pierdut timpul în cele șapte luni de relație?

VINCENZO: În viață am învățat că ori câștigi, ori înveți, de pierdut pierd doar oamenii care nu își învață lecțiile pe care orice experiență le oferă.

CANCAN.RO: Te simți vinovat pentru ceva? Simți că ai fi putut acționa în alt mod, astfel încât lucrurile să mergă într-o altă direcție?

VINCENZO: Am făcut doar ceea ce am simțit să fac, cum am știut sau am putut mai bine, dar așa cum am zis și mai sus, este nevoie de doi oameni pentru a construi lucruri frumoase și de durată.

