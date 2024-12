Orașul din România în care un apartament cu 3 camere se vinde cu 310.000 de euro acum, în decembrie 2024

Nu este Viena, Barcelona sau New York. Este unul dintre cele mai scumpe orașe din România în care un apartament cu 3 camere a ajuns să coste ca în marile metropole din occident. Unde se află, de fapt, apartamentul de 3 camere în valoare de 310.000 de euro? Utilizatorii au rămas cu gura căscată când au văzut despre ce este vorba.

În ultimii doi ani, piața imobiliară din România a bubuit. Prețurile locuințelor – fie că este vorba despre apartamente, garsoniere sau case, au înregistrat creșteri semnificative. Cu toate acestea, unii români au profitat la maximum de acest boom imobiliar și au pus la bătaie oferte cu multe zerouri. Este și cazul unui clujean care își vinde apartamentul de 3 camere cu 310.000 de euro. Te-ar putea interesa și Apartament cu 2 camere, lângă Pepco și Kaufland, la doar 30.000 de lei. Locuința se vinde mobilată și e o variantă bună dacă vrei să scapi de agitația din București

Un clujean a publicat un anunț de vânzare al unui apartament de 3c camere din cartierul Gheorgheni din Cluj Napoca. Locuința este situată la etajul 3 și are o suprafață de 75 mp. Este dotată cu bucătărie, living, dormitor, hol, baie și un balcon spațios. Apartamentul se vinde complet mobilat, așa cum este prezentat în anunțul de pe site-ul de specialitate.

Locuința este amenajată și decorată extrem de elegant, modern și cu bun gust, însă toate acestea au un preț. Cei care au vizionat anunțul imobiliar au rămas cu gura căscată atunci când au văzut prețul pe care clujeanul îl cere pe apartament. Nici mai mult, nici mai puțin de 310.000 de euro. Utilizatorii care au văzut anunțul clujeanului nu s-au abținut și dezbătut subiectul în secțiunea comentariilor. Vezi și: Cât costă o garsoniera cu duș în bucătărie, în Cluj? Prețul amețitor bate și apartamentele din București

,,Ce vreau să întreb: Apartamentul se vinde cu tot cu rinichii proprietarului?”

,, Este situat în Cluj ? Sau pe prin Spania undeva? Întreb pentru un prieten că prețul nu e pentru România”

,,E totuși doar un apartament….”

,,30 de ani de salarii medii nete în Ro. Oricum, eu am făcut un experiment, am încercat sa vand la prețurile astea mega din Cluj și nu am reușit, de asemenea chiriile merg greu, clienții plătesc greu…așa că…totul pare a fi SF.”

,,Nu..nuuu.. nu cred! Oare până unde ajungeți cu aberațiile astea ?”, au fost o parte din comentariile utilizatorilor.