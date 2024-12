Cât costă o garsoniera cu duș în bucătărie, în Cluj? Prețul amețitor bate și apartamentele din București

Piața imobiliară din Cluj-Napoca a luat-o razna în ultimii ani. Tot mai multe proprietăți sunt scoase la vânzare la prețuri colosale, care depășesc cu mulți bani bugetul unora. Spre exemplu, o garsonieră cu suprafața de doar 23 de mp a ajuns să coste cât un apartament cu 3 camere în Capitală. Mulți sunt cei care au rămas șocați atunci când au văzut imaginile!

Locuințele sunt tot mai scumpe în Cluj-Napoca, iar asta nu mai e deloc un secret. Piața imobiliară a luat-o razna și mulți sunt cei care nu-și permit să dea o avere pe locuințe. O garsonieră de 23 de mp a ajuns să coste cât un apartament cu 3 camere din București, adică 125.000 de euro. Da, ați citit bine!

Și asta nu e tot, căci garsoniera are multe „surprize” neplăcute. Pe lângă faptul că nu este foarte mare, dușul a ajuns în bucătărie, lângă mașina de spălat și dulapul de vase. Această imagine îi îngrozește pe mulți, căci garsoniera are un preț colosal, iar gurile rele spun că nu oferă aproape nimic.

Ce se arată în anunțul de vânzare al garsonierei din Cluj

În anunțul de vânzare este specificat faptul că garsoniera se află la mansardă, într-o clădire istorică din Piața Unirii, ridicată prin anul 1950. Are 23 de metri pătrați locuibili, un beci de 6 metri pătrați și o parte din podul clădirii, notează știridecluj.ro. Chiar și așa, mulți când au văzut prețul colosal au rămas fără cuvinte.

Proprietarii spun că garsoniera este „situată ultracentral, într-o clădire istorică, la mansardă”. Aceștia laudă finisajele clasice ale garsonierei, dar și faptul că are centrală termică proprie, ușă metalică și geamuri termopan. Se află fix în centrul orașului și are în jurul ei o mulțime de magazine și de restaurante. Chiar și așa, nimic nu justifică prețul la care au ales s-o pună la vânzare.

Cu această sumă, doritorii își pot cumpăra un apartament cu 3 camere în București sau chiar o casă. Sigur, depinde de zona din Capitală unde se află proprietatea. Chiar și așa, este încă o dovadă că prețurile din Cluj-Napoca au tot urcat în ultimii ani. Puțini își mai permit să dea o avere pe o locuință în Cluj, chiar dacă e vorba de chirie sau de cumpărat.