Pentru CANCAN.RO, Tzancă Uraganu vorbește despre ultimele zvonuri legate de el și Laura Vass, după ce au fost surprinși împreună în miezul nopții, dar și despre cel mai recent conflict cu Bia Khalifa. Artistul lămurește situația și spune cum a împăcat-o pe Marymar după ambele situații.

Tzancă Uraganu este în centrul unui nou scandal, după ce Bia Khalifa l-a sunat în timp ce era live pe Tik Tok și a insinuat că artistul ar vrea ceva mai mult de la ea. Acum, acesta o pune la punct grav și lămurește situația!

”Fata aia nu este în toate mințile ei! M-a sunat într-o zi și voia să arate pe live că vorbește cu mine, că vreau ceva de la ea. Acum, eu nu pot să zic că nu, că mă dau înapoi. A fost ceva acolo, o mică aventură, dar în trecut, nu de curând. Ea m-a sunat când era pe live, ca să spună că are ea bărbații la picioare, dar, de fapt, bărbații o au pe ea la picioare!

Marymar nu se supără pe astfel de specimene, nu are cum, știe despre ce este vorba, ea este redusă mintal. Eu sunt un domn și încerc să vorbesc frumos, dar fata asta chiar are nevoie de un specialist. De terapie are nevoie, nu de ea, că are ea destui la viața ei. Marymar nu are motive de supărare. Eu abia mă trezisem de somn, nici nu-mi aduc aminte ce am vorbit, ea m-a înregistrat”, a spus Tzancă, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

De asemenea, recent, Tzancă a fost surprins și alături de Laura Vass. La ceas de seară, cei doi au fost fotografiați în timp ce ieșeau împreună din restaurant. Cântărețul spune că n-a fost nimic mai mult decât o simplă întâlnire profesională.

”Cu Laura Vass nu s-a întâmplat nimic. Am fost la un restaurant, nu am ieșit dintr-un hotel. Suntem colegi, e normal, aveam niște proiecte împreună cu Dan Bursuc, pe care-l iubesc. Nu s-a întâmplat nimic. Faptul că am condus-o acasă și nu la un hotel cred că a arătat destul de multe”, a adăugat artistul.

(NU RATA: Tzancă Uraganu a comis-o iar! Filmat când îi făcea avansuri unei foste vedete Pro TV)

”Suntem bărbați, o mai luăm și noi stângă, dreapta”

Înainte de scandalul cu Bia Khalifa și fotografiile alături de Laura Vass, fanii artistului speculau că acesta s-a despărțit de mama copiilor săi, Marymar. Tzancă Uraganu recunoaște că lucrurile nu sunt mereu roz între ei, însă, acum, pare-se, totul este sub control, iar cei doi încă formează un cuplu.

”Am mai avut și noi certuri cum este normal, dar acum este totul bine și frumos. Na, îți mai dai seama, suntem bărbați, o mai luăm și noi stângă, dreapta că asta e”, a povestit cântărețul de manele.

În ceea ce privește partea profesională, Tzancă are un alt motiv de bucurie, pe lângă toate piesele lansate care se transformă în hit-uri: va juca într-o comedie, alături de Iuliana Beregoi și Andreea Bălan: “Un weekend criminal”. Filmul va apărea în cinematografe în toamnă, însă, până atunci, artistul ne-a vorbit puțin și despre personajul său:

”În film, sunt un șef rău. În realitate, nu sunt așa, dar acum respectăm cerințele regizorului. Urmăriți ce mai postăm pe Instagram și vă așteptăm în cinema din toamnă. Nu știu dacă am emoții, dar nu poți ține minte replicile din prima, uneori mai pun și de la mine”, a încheiat manelistul, pentru CANCAN.RO.

(VEZI ȘI: Tzancă Uraganu, surprins cu o cântăreață celebră. Recent, manelistul a scos la vânzare casa pe care o avea cu Marymar)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.