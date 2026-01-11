Acasă » Exclusiv » Gabriela Cristea l-a luat de cap și l-a “ventuzat” pe soț în mijlocul mulțimii. Iubire fără rețineri!

Gabriela Cristea l-a luat de cap și l-a “ventuzat” pe soț în mijlocul mulțimii. Iubire fără rețineri!

De: Adrian Vâlceanu 11/01/2026 | 23:20
Gabriela Cristea l-a luat de cap și l-a “ventuzat” pe soț în mijlocul mulțimii. Iubire fără rețineri!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

După o ieșire în doi acum ceva timp, se impunea să scoată și copiii la o tură prin mall! Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi Clonda, încep anul pe iubire și sincronizare perfectă. CANCAN.RO a imortalizat baletul casnic al celor patru, la o defilare prin coridoarele din Băneasa Shopping City ce pare o paradă a iubirii autentice.

Gabriela Cristea, 51 de ani și Tavi Clonda, 46 de ani, au luat o mică pauză de la activitățile curente și au dat năvală în mall, împreună cu copiii. Asta după ce pe final de an 2025 făcuseră o aroganță și ieșiseră în mall pe stil porumbei, fără copii, ca-n tinerețe. (VEZI AICI IMAGINILE)

De data asta nu mai merg la libanezi să se delecteze cu mâncare, mai ales că sunt cu copiii și la mâncarea orientală e mai dificil cu alegerea unor feluri pe care cei mici să le accepte.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au oprit „traficul” cu un gest de dragoste

După ce intră strategic la toaletă înaintea plimbării, ca să nu apară discuții ulterior (părinții care citesc știu perfect despre ce e vorba), Tavi Clonda iese primul. Acesta e privilegiul fetelor, au dreptul să stea cât vor la toaletă. Evident că Gabriela duce greul cu fetițele. Și totuși, când iese cu fetele, Gabriela Cristea se duce glonț la Tavi și-i trage un sărut de se oprește traficul pietonal în mall!

Gabriela Cristea și-a sărutat soțul cu foc în mijlocul mall-ului

E foarte bine că manifestă afecțiune în fața copiilor, pentru că psihologii spun că iubirea dintre părinți va avea un impact pozitiv semnificativ în relațiile viitoare ale odraslelor.

Ca de obicei, Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt îmbrăcați casual, fără pretenții, ca un cuplu normal. Totuși, Gabriela ține la prestanță și poartă o bluză cu volănașe și mâneci bufante ce dă o notă ludică într-o ținută altfel banală. E genul de bluză pe care ar fi ales-o cu ajutorul fetițelor.

Tavi Clonda face și el un lucru pe care cei mici îl adoră, de obicei. Se duce să se se uite la niște huse de telefoane.

Altfel, familia e cu adevărat haioasă. Ei merg câte doi, încolonați frumos, ca la o ieșire cu grădinița, iar Gabriela și Tavi sunt educatorii ce țin de mână câte un copilaș. E practic o excursie la mall! Nu știm ce le-au luat fetițelor, dar după atâtea cadouri de Crăciun e bine să mai existe și câte o pauză.

CITEȘTE ȘI: Ce au descoperit Gabriela Cristea și Tavi Clonda despre casa cumpărată în Italia. Vedetele vor duce o luptă grea!

NU RATA: Ce-a putut să pățească Gabriela Cristea, după ce a fost la concertul lui Ricky Martin din Capitală: ”E o mare încălcare a dreptului meu la sănătate”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
“Mogulul din Tunari” e “fiert” pe soție! Fostul cântăreț, transformat complet de când s-a lăsat de muzică
Exclusiv
“Mogulul din Tunari” e “fiert” pe soție! Fostul cântăreț, transformat complet de când s-a lăsat de muzică
Anda Adam a bifat prima intervenție pe 2026! A ales „pachetul full” încă din ianuarie
Exclusiv
Anda Adam a bifat prima intervenție pe 2026! A ales „pachetul full” încă din ianuarie
De ce e periculos să aprindem aragazul ca să ne încălzim? Riscurile intoxicării cu monoxid de carbon
Mediafax
De ce e periculos să aprindem aragazul ca să ne încălzim? Riscurile intoxicării...
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile de la Recorder: „Nu mi s-a cerut niciodată un interviu cu privire la acuzațiile din material”. Spune că a cerut audiență la Nicușor Dan, dar nu a primit-o
Gandul.ro
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile...
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Motivul crimei tânărului moldovean în Italia, explicat de polițistul suspect: „Videoclip cu tentă sexuală”
Adevarul
Motivul crimei tânărului moldovean în Italia, explicat de polițistul suspect: „Videoclip cu tentă...
Oficial BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem tot în România anilor '60 a lui Ceaușescu
Digi24
Oficial BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem...
Cursuri suspendate sau desfășurate online în
Mediafax
Cursuri suspendate sau desfășurate online în
Parteneri
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum...
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Click.ro
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să...
„Santinela Arctică”. Propunerea Germaniei pentru a reduce tensiunile cu SUA legate de Groenlanda și modelul pe care s-ar baza
Digi 24
„Santinela Arctică”. Propunerea Germaniei pentru a reduce tensiunile cu SUA legate de Groenlanda și modelul...
EXCLUSIV „România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține ministrul Energiei. Ce spune despre rezerve
Digi24
EXCLUSIV „România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține...
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Promotor.ro
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Ai primit un e-mail de resetare a parolei de la Instagram? Este posibil ca datele tale să fi fost furate.
go4it.ro
Ai primit un e-mail de resetare a parolei de la Instagram? Este posibil ca datele...
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile de la Recorder: „Nu mi s-a cerut niciodată un interviu cu privire la acuzațiile din material”. Spune că a cerut audiență la Nicușor Dan, dar nu a primit-o
Gandul.ro
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile de la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Viața amoroasă a Giorgiei Meloni: de la despărțirea publică, la zvonurile incendiare cu Elon Musk
Viața amoroasă a Giorgiei Meloni: de la despărțirea publică, la zvonurile incendiare cu Elon Musk
Mafia lemnului la pas prin codrii patriei. Cum funcționa sistemul șpăgii din păduri, cu bani virați ...
Mafia lemnului la pas prin codrii patriei. Cum funcționa sistemul șpăgii din păduri, cu bani virați în conturile copiilor
Horoscop 12 ianuarie 2026. Zodia care simte că va ceda din cauza stresului
Horoscop 12 ianuarie 2026. Zodia care simte că va ceda din cauza stresului
Ce afaceri are Ceanu Zheng în România. Tocmai a „bătut palma” cu firme din China pentru o colaborare ...
Ce afaceri are Ceanu Zheng în România. Tocmai a „bătut palma” cu firme din China pentru o colaborare extrem de profitabilă
“Mogulul din Tunari” e “fiert” pe soție! Fostul cântăreț, transformat complet de când s-a ...
“Mogulul din Tunari” e “fiert” pe soție! Fostul cântăreț, transformat complet de când s-a lăsat de muzică
Ninsorile închid iar școlile din România! Ce județe au suspendat cursurile luni, 12 ianuarie, potrivit ...
Ninsorile închid iar școlile din România! Ce județe au suspendat cursurile luni, 12 ianuarie, potrivit Ministerul Educației
Vezi toate știrile
×