Gabriela Cristea l-a luat de cap și l-a “ventuzat” pe soț în mijlocul mulțimii. Iubire fără rețineri!

După o ieșire în doi acum ceva timp, se impunea să scoată și copiii la o tură prin mall! Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi Clonda, încep anul pe iubire și sincronizare perfectă. CANCAN.RO a imortalizat baletul casnic al celor patru, la o defilare prin coridoarele din Băneasa Shopping City ce pare o paradă a iubirii autentice.

Gabriela Cristea, 51 de ani și Tavi Clonda, 46 de ani, au luat o mică pauză de la activitățile curente și au dat năvală în mall, împreună cu copiii. Asta după ce pe final de an 2025 făcuseră o aroganță și ieșiseră în mall pe stil porumbei, fără copii, ca-n tinerețe. (VEZI AICI IMAGINILE)

De data asta nu mai merg la libanezi să se delecteze cu mâncare, mai ales că sunt cu copiii și la mâncarea orientală e mai dificil cu alegerea unor feluri pe care cei mici să le accepte.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au oprit „traficul” cu un gest de dragoste

După ce intră strategic la toaletă înaintea plimbării, ca să nu apară discuții ulterior (părinții care citesc știu perfect despre ce e vorba), Tavi Clonda iese primul. Acesta e privilegiul fetelor, au dreptul să stea cât vor la toaletă. Evident că Gabriela duce greul cu fetițele. Și totuși, când iese cu fetele, Gabriela Cristea se duce glonț la Tavi și-i trage un sărut de se oprește traficul pietonal în mall!

E foarte bine că manifestă afecțiune în fața copiilor, pentru că psihologii spun că iubirea dintre părinți va avea un impact pozitiv semnificativ în relațiile viitoare ale odraslelor.

Ca de obicei, Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt îmbrăcați casual, fără pretenții, ca un cuplu normal. Totuși, Gabriela ține la prestanță și poartă o bluză cu volănașe și mâneci bufante ce dă o notă ludică într-o ținută altfel banală. E genul de bluză pe care ar fi ales-o cu ajutorul fetițelor.

Tavi Clonda face și el un lucru pe care cei mici îl adoră, de obicei. Se duce să se se uite la niște huse de telefoane.

Altfel, familia e cu adevărat haioasă. Ei merg câte doi, încolonați frumos, ca la o ieșire cu grădinița, iar Gabriela și Tavi sunt educatorii ce țin de mână câte un copilaș. E practic o excursie la mall! Nu știm ce le-au luat fetițelor, dar după atâtea cadouri de Crăciun e bine să mai existe și câte o pauză.

