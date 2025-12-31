Acasă » Exclusiv » Cum au petrecut Tavi Clonda și Gabriela Cristea câteva ore fără copii. După mesele grele de sărbători, un moment ca-n tinerețe

Cum au petrecut Tavi Clonda și Gabriela Cristea câteva ore fără copii. După mesele grele de sărbători, un moment ca-n tinerețe

De: Adrian Vâlceanu 31/12/2025 | 06:50
Cum au petrecut Tavi Clonda și Gabriela Cristea câteva ore fără copii. După mesele grele de sărbători, un moment ca-n tinerețe
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Ce recomandă toți medicii și mai ales toți nutriționiștii după o masă grea, precum cea de Crăciun? O plimbare cu pas viguros, dar și romantic! Tavi Clonda și Gabriela Cristea par să ia foarte în serios aceste sfaturi. Unde s-au dus? Aflați în rândurile de mai jos! CANCAN.RO a surprins tot.

Ca doi tineri îndrăgostiți, Tavi Clonda și Gabriela Cristea se țin de mână pe coridoarele aparent infinite ale mallului. Tavi e foarte galant, îi ține haina Gabrielei, iar el e într-un pulover alb foarte gros, pe sub care se ghicește corpul întreținut la sală.

Dragoste mare, gesturi mici: Tavi Clonda, gentlemanul de mall

La un moment dat, probabil plictisit să fie galant cu haina pe braț, Tavi Clonda decide să o poarte și se îmbracă cu ea. Arată haios, ca un băiat din Gen Z care poartă hainele iubitei, că atât de firav e. Cu haina Gabrielei, ținuta artistului este completă. Are blugi cu ”ferestre”, adică niște capse pe lateral, pantofi în două culori care par foarte comozi, puloverul lălâu și tunsoarea broccoli. Este oficial cel mai în vârstă român din Gen Z!

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, plimbare romantică în mall
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, plimbare romantică în mall

Cum știm că nu e haina lui, ci a ei? Ei bine, haina se asortează perfect cu blugii Gabrielei, cu bluza și cu pantofii pe care îi poartă. Indiciu beton, pentru că o femeie precum Gabriela este cât se poate de atentă la aceste detalii. Împreună, cei doi se plimbă aparent fără țintă.

Gabriela Cristea a schimbat meniul după sărbători: Adio maioneză, bun venit orez!

Despre asta e vorba după renumitele ”abuzuri culinare” ale Crăciunului. O mică plimbare. Dar unde se duc cei doi? Precum adolescenții îndrăgostiți, se duc la o gustare libaneză, probabil sătui de atâta maioneză, care pare să însoțească toate preparatele sărbătorilor de iarnă.

Adio salată de beouf și sarmale, bun venit orez
Adio salată de beouf și sarmale, bun venit orez

La masă, Gabriela Cristea nici nu se atinge de sos, dar mănâncă orez, care e foarte sănătos și dă o senzație de sațietate pentru mai mult timp. Cât despre Tavi, el e și mai pe natural, mănâncă o salată. Probabil românii au și uitat cum arată o salată cu frunze, acum când salată înseamnă doar ”boeuf”.

Cei doi sunt fericiți împreună și își fac câteva poze pentru postările pe social media. Ce lipsește din poză? Copiii! Într-advăr, cei doi și-au permis o aroganță de sărbători. Au ieșit în oraș în doi, ca pe vremuri, în antichitatea cu B.C (before children). Alegerea culinară este foarte bună, perechea pare încântată de ieșire. Sunt un exemplu de urmat pentru cei 1 milion de followeri pe care Gabriela Cristea îi are pe social media.

CITEȘTE ȘI: Cât încasează Gabriela Cristea ca să apară ”La Măruță”. După un an de absență, vedeta a revenit pe micile ecrane

NU RATA: Gabriela Cristea, pusă la zid după ce s-a photoshopat. Cum arăta, de fapt în emisiunea lui Măruță: ”Ce diferență!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cosmin Natanticu, uluit de tupeul hoțului care i-a intrat în local. Scene greu de crezut: bărbatul a profitat de aglomerație și a lovit rapid
Exclusiv
Cosmin Natanticu, uluit de tupeul hoțului care i-a intrat în local. Scene greu de crezut: bărbatul a profitat…
Bianca Drăgușanu îl părăsește pe Gabi Bădălău?! Carmen Harra avertizează: 2026, anul schimbărilor radicale în dragoste: „Ea va lua decizia”
Exclusiv
Bianca Drăgușanu îl părăsește pe Gabi Bădălău?! Carmen Harra avertizează: 2026, anul schimbărilor radicale în dragoste: „Ea va…
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
Mediafax
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de...
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Gandul.ro
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în...
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii și se transformă în monștri”
Adevarul
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii...
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Digi24
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Mediafax
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Primele imagini cu Dan Petrescu după ședințele de chimioterapie: cât de mult a slăbit și cum arată!
Prosport.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu după ședințele de chimioterapie: cât de mult a slăbit și...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Click.ro
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
Digi 24
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de...
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Digi24
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
go4it.ro
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Gandul.ro
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Programul evenimentelor de pe 31 decembrie. Unde poți vedea artificii de Revelion
Programul evenimentelor de pe 31 decembrie. Unde poți vedea artificii de Revelion
Câți bani produce Ramona Olaru în fiecare lună, doar din contul de TikTok? Estimările au luat-o ...
Câți bani produce Ramona Olaru în fiecare lună, doar din contul de TikTok? Estimările au luat-o razna
Veste bună pentru bărbații mileniali singuri: Fericirea nu mai depinde de iubire
Veste bună pentru bărbații mileniali singuri: Fericirea nu mai depinde de iubire
Asta a fost toată iarna? Mai ninge sau nu în București? Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Asta a fost toată iarna? Mai ninge sau nu în București? Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Icre negre în turtă – cea mai aleasă gustare de An Nou, pescuită din inima Deltei de Radu Anton ...
Icre negre în turtă – cea mai aleasă gustare de An Nou, pescuită din inima Deltei de Radu Anton Roman
BANC | La petrecerea de Revelion, după câteva pahare bune, Ștrulă îl întreabă pe Bulă
BANC | La petrecerea de Revelion, după câteva pahare bune, Ștrulă îl întreabă pe Bulă
Vezi toate știrile
×