Cum au petrecut Tavi Clonda și Gabriela Cristea câteva ore fără copii. După mesele grele de sărbători, un moment ca-n tinerețe

Ce recomandă toți medicii și mai ales toți nutriționiștii după o masă grea, precum cea de Crăciun? O plimbare cu pas viguros, dar și romantic! Tavi Clonda și Gabriela Cristea par să ia foarte în serios aceste sfaturi. Unde s-au dus? Aflați în rândurile de mai jos! CANCAN.RO a surprins tot.

Ca doi tineri îndrăgostiți, Tavi Clonda și Gabriela Cristea se țin de mână pe coridoarele aparent infinite ale mallului. Tavi e foarte galant, îi ține haina Gabrielei, iar el e într-un pulover alb foarte gros, pe sub care se ghicește corpul întreținut la sală.

Dragoste mare, gesturi mici: Tavi Clonda, gentlemanul de mall

La un moment dat, probabil plictisit să fie galant cu haina pe braț, Tavi Clonda decide să o poarte și se îmbracă cu ea. Arată haios, ca un băiat din Gen Z care poartă hainele iubitei, că atât de firav e. Cu haina Gabrielei, ținuta artistului este completă. Are blugi cu ”ferestre”, adică niște capse pe lateral, pantofi în două culori care par foarte comozi, puloverul lălâu și tunsoarea broccoli. Este oficial cel mai în vârstă român din Gen Z!

Cum știm că nu e haina lui, ci a ei? Ei bine, haina se asortează perfect cu blugii Gabrielei, cu bluza și cu pantofii pe care îi poartă. Indiciu beton, pentru că o femeie precum Gabriela este cât se poate de atentă la aceste detalii. Împreună, cei doi se plimbă aparent fără țintă.

Gabriela Cristea a schimbat meniul după sărbători: Adio maioneză, bun venit orez!

Despre asta e vorba după renumitele ”abuzuri culinare” ale Crăciunului. O mică plimbare. Dar unde se duc cei doi? Precum adolescenții îndrăgostiți, se duc la o gustare libaneză, probabil sătui de atâta maioneză, care pare să însoțească toate preparatele sărbătorilor de iarnă.

La masă, Gabriela Cristea nici nu se atinge de sos, dar mănâncă orez, care e foarte sănătos și dă o senzație de sațietate pentru mai mult timp. Cât despre Tavi, el e și mai pe natural, mănâncă o salată. Probabil românii au și uitat cum arată o salată cu frunze, acum când salată înseamnă doar ”boeuf”.

Cei doi sunt fericiți împreună și își fac câteva poze pentru postările pe social media. Ce lipsește din poză? Copiii! Într-advăr, cei doi și-au permis o aroganță de sărbători. Au ieșit în oraș în doi, ca pe vremuri, în antichitatea cu B.C (before children). Alegerea culinară este foarte bună, perechea pare încântată de ieșire. Sunt un exemplu de urmat pentru cei 1 milion de followeri pe care Gabriela Cristea îi are pe social media.

