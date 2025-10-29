Cum arată casa pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat-o în Italia: ”Căminul nostru de vacanță”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au profitat de câteva zile libere pentru a pleca într-o vacanță de vis în Italia, alături de fiicele lor, Victoria și Iris. Îndrăgostiți de peisajele italiene și de stilul de viață relaxat, cei doi au luat o decizie neașteptată. Și-au cumpărat o locuință chiar în inima regiunii Abruzzo.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au decis să îmbine utilul cu plăcutul și au plecat într-o vacanță în Italia alături de cele două fiice ale lor, Victoria și Iris. Familia a profitat de zilele călduroase, chiar dacă pe cer s-au arătat câțiva nori și au mers la plajă.

Cu această ocazie, cuplul a făcut și un pas important pentru viitorul familiei. Și-au cumpărat o casă în Italia, într-un loc de poveste de pe malul Mării Adriatice. În zile acest zile vedeta și-a sărbătorit ziua de naștere, împlinind 51 de ani într-unul dintre cele mai frumoase locuri din peninsulă.

„Chiar dacă este puțin înnorat, suntem în Italia. Fetele deja s-au dus pe plajă. Ne-am întors pe Coasta de Est și suntem într-un loc foarte, foarte frumos care nouă ne place în mod deosebit. Aici marea este ceva… Suntem tare fericiți”, au spus cei doi pe rețelele de socializare.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au achiziționat o locuință în Italia

După ce au investit în România și și-au construit locuința visurilor, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au fost cuceriți de farmecul Italiei și au decis că este momentul potrivit să aibă și acolo un colț de rai. Noua lor proprietate se află în regiunea Abruzzo, o zonă care i-a impresionat prin peisaje și atmosfera autentică, și are o vechime de peste 100 de ani.

Vedeta a publicat mai multe fotografii cu noua proprietate achiziționată. Starea casei nu este foarte bună, astfel că în perioada următoare se vor face numeroase modificări pentru a crea un loc ideal pentru vacanță. (VEZI GALERIA FOTO)

”În spatele meu este o casă superbă, care se va transforma, la un moment dat, în căminul nostru de vacanță. În vară am căutat o grămadă de case, aici pe coasta de est a Italiei, pentru că am vrut să combinăm. Inițial, am vrut să mergem în Toscana, dar nu aveam marea atât de aproape, și atunci am descoperit regiunea aceasta, Abruzzo, care e o combinație între Toscana și are și mare”, a povestit Gabriela Cristea.

CITEȘTE ȘI: Gabriela Cristea și Tavi Clonda, momentul adevărului! Ce au făcut în baia de la Kanal D, la început de relație: „Era pauza de publicitate…”

Gabriela Cristea, criticată pentru că își postează fiicele în mediul online. Ce răspuns a oferit vedeta