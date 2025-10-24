Gabriela Cristea, criticată pentru că își postează fiicele în mediul online. Ce răspuns a oferit vedeta

Vedetele aleg modalități diferite de abordare atunci când vine vorba de expunerea copiilor lor în mediul online. Dacă există persoane din showbiz care preferă să nu îi posteze deloc pe micuți, Gabriela Cristea se numără printre cele care alege să le afișeze pe fiicele ei.

Ei bine, unii nu sunt de acord cu acest lucru și au pus-o la zid pe vedetă. Gabriela Cristea le-a oferit un răspuns tuturor celor care au criticat-o pentru că le postează pe fiicele ei în online.

Cum a răspuns Gabriela Cristea criticilor

După cum vă spuneam, printre vedetele din showbiz-ul românesc există mămici care preferă discreția totală în ceea ce privește copilul, precum Theo Rose sau Gina Pistol, ambele alegând să nu posteze nimic cu chipul copilului. De cealaltă parte se află vedetele care nu văd nimic greșit în a-i expune pe cei mici, precum Gabriela Cristea sau Andra Măruță.

Gabriela Cristea le-a făcut conturi de socializare fetelor și postează des poze cu ele din vacanțe sau din timpul activităților lor zilnice. Victoria și Iris, în vârstă de 8 respectiv 6 ani, nu sunt străine de atenția publicului și sunt conștiente de faptul că părinții lor sunt faimoși.

Prezentatoarea TV a mărturisit că a luat decizia de a le face conturi de Instagram celor mici, dar că acestea sunt administrate de ea și de Tavi Clonda. Ea a mai spus și că nu le-a obligat niciodată pe Victoria și Iris să pozeze sau să facă ceva fără acordul lor. Astfel, cele mici au ales să apară în postările părinților lor.

„Fie că alegi să-ți expui copiii, fie că alegi să nu ți-i expui, eu cred că e bine și, și. Depinde cum alegi să faci chestia asta. Eu sunt mândră de familia mea și am mers pe principiul că e ok. (…) De ce să mă ascund? Niciodată nu le obligăm să facă poze.”, a spus Gabriela Cristea în emisiunea lui Cătălin Măruță.

