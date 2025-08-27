Theo Rose a ajuns de urgenţă la spital cu micuţul Sahsa, în toiul nopţii: „A plâns copilul, s-a jelit”

Theo Rose a ajuns cu copilul la spital, chiar înaintea lansării noii grile de la PRO TV. Micuțul în vârstă de doi ani s-a rănit la locul de joacă, chiar la groapa cu nisip și a avut nevoie de intervenția medicului chirug. Artista a povestit într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO ce s-a întâmplat cu băiețelul său, Sasha, în vârstă de doi ani și cum se simte acesta, după ce a fost bandajat și i s-au acordat primele îngrijiri.

Nu-i deloc ușor să fii mamă, mai ales când ești și persoană publică și abia mai ai timp să și respiri. Theo Rose a simțit din nou pe propria-i piele acest lucru, după ce a ajuns cu Sasha, băiețelul său, la spital, între două filmări la Vocea României. Totul s-a terminat cu bine, chiar dacă micuțul a avut nevoie de o intervenție chirugicală, pentru a i se scoate așchiile ce-i intraseră în deget. Iar părinții lui au trecut prin ceva emoții.

De asemenea, jurata de la Vocea României ne-a vorbit despre cum i s-a schimbat viața, de când a devenit mamă, dar și despre cum își dozează timpul, atât ea, cât și soțul său, pentru a petrece cât mai mult împreună, doar ei doi. Theo Rose și Anghel Damian au apucat să plece o săptămână și într-o vacanță, în ciuda programului încărcat pe care-l au.

„Parcă n-am apucat să trăiesc”

CANCAN.RO: Teo, cum a fost vara asta pentru tine?

Theo Rose: Nici n-am simțit când a trecut vara. E aproape toamnă și eu nu știu ce am… Adică știu ce am făcut vara asta, dar parcă n-am apucat să trăiesc. Deși, ce crezi, am apucat să merg și într-o vacanță de o săptămână. Dacă stai să te gândești, chiar a fost o vacanță echilibrată, o vară echilibrată. A fost multă muncă, multe repetiții pentru Vocea României. Deja de patru ani de zile pentru noi, vară egal Vocea României. Adică, e cel mai plăcut mod în care îți poți petrece vara, atâta timp cât se întâmplă lucrurile direct proporțional cu timpul petrecut cu copilul și familia.

CANCAN.RO: Ai mai mult timp acum pentru cel mic, pentru familie?

Theo Rose: Da, mi-am schimbat programul de când l-am născut. Adică, nu de când, dar după vreo șase luni de când l-am născut, mi-am schimbat programul complet, pentru că mi-am dat seama că nu m-am așteptat la ce urmează să simt în primul rând. Nu la grad de dificultate, copilul crește, am suficient de mulți oameni în jurul meu care să mă ajute cu asta, dar e nevoia mea de a fi în prezența lui, de a fi acolo…

CANCAN.RO: Și ce reguli așa ai stabilit?

Theo Rose: Am un număr de evenimente pe lună, adică la care merg să cânt. În timpul săptămânii, atunci când nu am filmări la Vocea României, evident că e vorba de o echipă mare de oameni, deci nu pot eu să le fac lor programul, în celelalte zile am timp să-mi rezolv lucrurile până în ora 5, după aceea sunt doar cu copilul. Cam așa se desfăşoară, există viața mea până în ora 5 și viața de după ora 5, știi? Cam așa e la noi Și la Anghel la fel.

Theo Rose a ajuns cu fiul la Urgențe: „Acum e bandajat”

CANCAN.RO: Ce face copilul?

Theo Rose: Foarte bine, mă rog, e băiat, e agitat, se joacă foarte mult.

CANCAN.RO: Trăznăi a început să facă?

Theo Rose: Normal, aseară am fost cu el la urgenţe că i-au intrat niște așchii într-un deget. Le-a luat de la locul de joacă, de la groapa cu nisip. Am încercat să i le scot eu acasă, dar mi-am dat seama că aia nu e treabă de mamă, că ne-a stat inima. Am ajuns la o doamnă doctor chirurg foarte pricepută. A plâns copilul, s-a jelit. Dar a fost ok. A învățat un cuvânt nou: curajos. Pentru că noi îi spuneam tot timpul, în timp ce-i scoteau așchiile: „Bravo, mami! Ești curajos, cel mai curajos”. Iar la un moment dat, zbiera: „Curajosssss!” Mi-a fost așa milă de el. Dar a trecut și asta. Acum e bandajat. Zici că are ceva mult mai serios.

„Funcționăm într-un echilibru”

CANCAN.RO: Spune-mi, s-a schimbat în vreun fel relația voastră, după ce ați oficializat-o?

Theo Rose: Nu, noi am rămas la fel. E relația ideală pentru genul de om care sunt eu. Mi se pare că funcționăm într-un echilibru. Ceea ce eu nu am cunoscut la mine până la relația cu Anghel. Mi se pare că totul e în proporții corecte din punctul nostru de vedere. Avem și timp doar pentru noi doi. Prioritizăm asta.

Pentru mine contează foarte mult să petrec timp doar eu cu Anghel. Și am rezolvat și asta. Copilul merge în week-end la părinții mei la țară. El e înnebunit să fie acolo. Iar noi profităm de asta, ca să petrecem timp împreună. Când nu se poate, nu se poate. Dar altfel, după ora 17.00, încercăm să fim amândoi cu băiatul. Ne facem și treaba de părinți, și cea de cuplu, și pe cea de prieteni. Dacă am orice durere, orice supărare, am încredere să vorbesc cu el. Iar din partea lui primesc cele mai bune sfaturi. Cred că am nimerit foarte bine.

CANCAN.RO: În toamna asta ce se anunță? Concerte, emisiuni TV. Și ce mai urmează?

Theo Rose: Și Sala Palatului, pe 12 noiembrie. Încheiem ciclul „Pe vechi”. Este o prioritate pentru mine să iasă și mai bine. Trebuie să fie ușor diferit. Sunt foarte mulți oameni care vin să-l revadă. Acest lucru mă onorează, dar mă și stresează. Pentru că trebuie să schimb lucruri. Tot fac research cu ce pot veni nou, ce s-a mai întâmplat în perioada interbelică. Și tot așa…

