Ce a întrebat-o Theo Rose pe mama ei, în vacanță. Răspunsul a venit rapid: „Lungă și deasă”

Theo Rose a avut parte de clipe minunate petrecute în familie. Artista a fost plecată în Dubai, alături de soțul și fiul ei, dar și de părinții săi. Vedeta a împărtășit cu fanii săi mai multe imagini și filmulețe din călătorie. În unul dintre videoclipuri, jurata de la Vocea României le-a pus o întrebare neașteptată mamei și tatălui său. Răspunsul nu a întârziat să apară.

Ultima seară petrecută în Dubai a fost una specială pentru Theo Rose și familia sa. Mai exact, părinții ei, Nina și Ioan Diaconu, au împlinit 39 de ani de căsnicie. Cu această ocazie, celebra cântăreață a realizat un filmuleț emoționant cu ei.

Theo Rose a fost foarte emoționată, știind că părinții săi împlinesc 39 de ani de căsnicie. Artista a dorit să imortalizeze momentul, așa că a decis să îi întrebe cum se simt. Mama cântăreței a preferat să facă o glumă care le-a adus tuturor zâmbetul pe buze.

Ioan Diaconu a fost mai romantic. Tatăl juratei de la Vocea României a mărturisit că este un bărbat împlinit. Mai mult decât atât, a avut doar cuvinte de laudă la adresa soției sale. Bărbatul este fericit pentru tot ce a reușit să realizeze alături de cea care îi este parteneră de 39 de ani.

„Simt că sunt un bărbat împlinit, simt că sunt un om realizat, simt că am avut un țel în viață și s-a realizat. Sunt bucuros și sunt un om care nu a trăit degeaba. A fost și a rămas o soție deosebită. Dumnezeu să o țină! Am avut cu cine să fac treabă. 39 de ani… o viață de om avem împreună și trei copii frumoși, un nepot extraordinar.”, a mărturisit tatăl lui Theo Rose.

Theo Rose s-a bucurat la maximum de momentele petrecute în Dubai. La finalul vacanței, artista a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care a povestit cât de bine s-a simțit. Mai mult decât atât, ea a ținut să îi spună lui Anghel Damian că îl iubește.

„Ce bine a fost! Am reușit cât de cât cu odihna, am și mâncat mai bine, ne-am bucurat de copil și de ai noștri și ne-am bronzat, ceea ce nici vara nu e realizabil la mine. Ne întoarcem la ale noastre. Ne e dor de Sushi. Tata nu mai poate după o ciorbă de cartofi. A zis că numai asta mănâncă o săptămână de mâine încolo. Mama are rochii noi. Sasha e bine oriunde dacă suntem cu el. Anghel, te iubesc! Gata! V-am zis!”, a scris Theo Rose pe Instagram.