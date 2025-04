Despărțire-ȘOC în showbiz! Viviana Sposub și George Burcea și-au spus ADIO, după 4 ani de relație: ”Am simțit că e momentul”

O nouă despărțire în showbiz-ul românesc. De această dată, cuplul care s-a destrămat este cel format din Viviana Sposub și George Burcea. Se pare că după o relație de patru ani, presărată cu suișuri și coborâșuri, aceștia au decis să își spună adio. Cea care a făcut anunțul despărțirii este Viviana Sposub și se pare că separarea de George Burcea a avut loc în urmă cu jumătate de an, dar a preferat să țină totul ascuns până acum.

Viviana Sposub și George Burcea s-au cunoscut în anul 2020, atunci când au fost concurenți ai emisiunii Ferma, de la Pro TV. În cadrul show-ului s-au văzut pentru prima dată și tot acolo s-au îndrăgostit. Însă, relația celor doi nu a fost ferită de probleme, mai ales pentru că atunci actorul încă se afla în scandal cu fosta soție. Ei bine, acum se pare că lucrurile au ajuns la final și în cazul acestei relații.

Așa cum spuneam, relația dintre Viviana Sposub și George Burcea a fost una frumoasă, însă nu a fost lipsită de probleme, între cei doi mai existând de-a lungul timpului episoade de despărțire și împăcare. De exemplu, o altă despărțire ce părea definitivă a avut loc și în anul 2023, dar atunci au revenit rapid la sentimente mai bune și s-au împăcat.

Însă, de această dată se pare că despărțirea este cu adevărat definitivă. Viviana Sposub și George Burcea s-au separat, în fapt, în urmă cu jumătate de an, dar abia acum au vorbit despre acest lucru. Cea care a făcut anunțul despărțirii este Viviana Sposub. Printr-un mesaj în mediul online, tânăra a anunțat că relația ei cu actorul a ajuns la final.

De asemenea, Viviana Sposub a mai precizat că a făcut anunțul abia acum, căci mai întâi și-a dorit să proceseze tot ce s-a întâmplat și să treacă prin perioada de suferință departe de ochii curioși ai publicului.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea.

Fiecare experiență ne învață ceva important și sunt recunoscătoare pentru lecțiile învățate. În acest moment mă concentrez pe dezvoltarea mea și pe toate proiectele frumoase la care lucrez. Vă mulțumesc pentru sprijinul vostru continuu!”, a fost mesajul postat de Viviana Sposub, în mediul online.