Prognoza meteo azi, 12 ianuarie 2026. Ninge în toată țara: România, sub semnul iernii adevărate și al gerului persistent

Prognoza meteo azi, 12 ianuarie 2026. Prognoza generală arată o zi foarte rece de iarnă, cu temperaturi în general negative în cea mai mare parte a țării și condiții meteorologice de iarnă (cer variabil, noros și posibil precipitații mixte de zăpadă/fulguieli). Temperaturile medii pentru luna ianuarie în România se situează de obicei între valori negative, iar condițiile din această perioadă promovează gerul accentuat, după cum arată date climatice medii pentru decembrie și începutul de ianuarie.

Vremea în România azi, 12 ianuarie 2026.

La nivel național, ziua de 12 ianuarie 2026 va sta sub influența unui front rece de iarnă, care va determina temperaturi predominant negative în aproape toate regiunile țării. Gerul va fi mai accentuat în interiorul teritoriului și la altitudini mari, în special în zonele montane, unde valorile termice vor rămâne scăzute pe tot parcursul zilei. Pe arii restrânse, mai ales în regiunile centrale și nordice, sunt posibile precipitații slabe sub formă de ninsoare sau fulguieli. Cea mai rece vreme este prognozată în Transilvania, Moldova și în zonele montane, iar analiza pe marile orașe confirmă un regim de iarnă severă, cu maxime negative și minime care vor coborî semnificativ sub pragul de îngheț.

Vremea pe regiuni pentru 12 ianuarie 2026

Nord și Vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă. Temperaturile maxime ale zilei se vor situa, în general, între -6 și -3 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî frecvent sub -10 grade, mai ales în zonele intracarpatice. Cerul va fi mai mult noros, iar pe arii restrânse sunt așteptate fulguieli sau ninsori slabe, fără acumulări importante.

Sud și Sud-Est

În sudul Munteniei și sud-estul țării, inclusiv în zonele joase, regimul termic va rămâne negativ pe tot parcursul zilei. Maximele vor atinge valori cuprinse între -3 și -1 grad Celsius, iar minimele se vor situa între -7 și -5 grade. Cerul va fi predominant noros, cu posibile fulguieli izolate, mai ales dimineața și seara.

Oltenia și Sud-Vest

Oltenia și sud-vestul României vor avea parte de o zi geroasă, cu temperaturi maxime situate între -2 și 0 grade Celsius și minime care vor coborî spre -6, local chiar -7 grade. Cerul va fi variabil spre noros, iar local pot apărea ninsori slabe sau fulguieli trecătoare.

Est și Nord-Est

În estul și nord-estul țării, gerul va fi accentuat, mai ales în cursul nopții și dimineții. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -5 și -2 grade Celsius, iar minimele vor coborî frecvent sub -10 grade, în special în Moldova. Cerul va fi mai mult noros, cu posibilitatea apariției unor ninsori slabe, izolate.

Centrul țării și zona Carpaților

Transilvania și zona montană vor rămâne sub influența unui aer foarte rece. Maximele diurne se vor situa între -7 și -4 grade Celsius, iar minimele vor coborî sub -12 grade, mai ales în depresiunile intramontane. Cerul va fi noros în mare parte din interval, cu fulguieli sau ninsori slabe în zonele montane.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi rece, cu maxime apropiate de -1 până la 0 grade Celsius și minime cuprinse între -5 și -3 grade. Cerul va fi variabil spre noros, iar pe arii restrânse sunt posibile precipitații slabe sub formă de ninsoare sau fulguieli, mai ales în prima parte a zilei.

Vremea în Capitală – București

În București, ziua de 12 ianuarie 2026 va aduce o vreme de iarnă severă. Temperatura maximă nu va depăși -3, cel mult -2 grade Celsius, iar minima nopții și a dimineții va coborî spre -8, local chiar -9 grade. Vântul va accentua senzația de frig, astfel că temperatura resimțită va fi mai scăzută decât valorile măsurate. Cerul va fi predominant noros, cu posibilitatea apariției unor fulguieli slabe în cursul dimineții, urmând ca spre după-amiază norii să se mai risipească temporar.

Vremea în marile orașe pentru 12 ianuarie 2026

La nivelul principalelor orașe, prognoza indică temperaturi negative pe tot parcursul zilei.

La Cluj-Napoca, maxima va fi în jur de -6 grade, iar minima va coborî spre -14 grade.

La Timișoara, se vor înregistra maxime de aproximativ -2 grade și minime de până la -7 grade.

La Iași, temperaturile vor fi mai scăzute, cu maxime în jur de -5 grade și minime care pot ajunge la -12 grade.

La Craiova, maxima zilei va fi de aproximativ -2 grade, iar minima va coborî spre -6 grade.

La Constanța, valorile termice vor fi ceva mai ridicate, cu maxime apropiate de 0 grade și minime de -4 grade.

La Brașov, vremea va fi foarte rece, cu maxime în jur de -5 grade și minime care vor coborî spre -14 grade Celsius.

CITEȘTE ȘI: Cod galben de ger în România! Zonele în care ciclonul aduce ninsori, viscol și temperaturi de -20 de grade Celsius de azi

Cât câștigă un angajat la deszăpezire în 2026. Sporurile cresc semnificativ iarna