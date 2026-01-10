Cod galben de ger în România! Zonele în care ciclonul aduce ninsori, viscol și temperaturi de -20 de grade Celsius de azi

Iarna și-a intrat serios în drepturi, aducând temperaturi extrem de scăzute și ninsori abundente în mai multe zone ale țării. Bucureștiul și alte regiuni se confruntă cu ger persistent, zăpadă și polei, care afectează atât traficul, cât și activitățile zilnice ale oamenilor.

Administrația Națională de Meteorologie anunță un episod sever de iarnă, care afectează atât Capitala, cât și mare parte din țară. În București, ninsorile au început încă de sâmbătă noaptea, iar stratul de zăpadă depus a ajuns la aproximativ 5 centimetri. Temperaturile au scăzut constant, cu maxime modeste și minime negative, iar duminică și luni vremea a devenit deosebit de rece, cu valori care au coborât până la -10 grade Celsius în timpul nopții.

Cod galben de ger în România, de sâmbătă

Gerul și zăpada au creat numeroase dificultăți în Capitală. Poleiul de pe carosabil și gheața de pe trotuare au îngreunat deplasarea pietonilor și a șoferilor. Echipele de salubritate au intervenit încă de dimineață, în special în zonele intens circulate, însă condițiile meteo au dus la numeroase accidente.

Într-o singură zi, aproximativ 100 de persoane au ajuns la spitalele bucureștene cu fracturi, aglomerând secțiile de ortopedie. În același timp, transportul feroviar a fost serios afectat, unele trenuri înregistrând întârzieri de mai multe ore.

Nici alte regiuni ale țării nu au fost ocolite de probleme. La munte, viscolul a îngreunat intervențiile drumarilor, deși vremea s-a mai îmbunătățit temporar, spre bucuria turiștilor. În Hunedoara, autoritățile au lucrat continuu pentru a degaja drumurile spre localitățile izolate, însă în unele sate alimentarea cu energie electrică rămâne întreruptă.

Meteorologii avertizează că gerul va persista până luni, iar cea mai mare parte a României se află sub cod galben, cu temperaturi minime cuprinse între -18 și -6 grade Celsius.

