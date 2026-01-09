Acasă » Știri » Insula pustie care caută doi angajați din aprilie până în octombrie. Se oferă salariu, cazare și mâncare

Insula pustie care caută doi angajați din aprilie până în octombrie. Se oferă salariu, cazare și mâncare

De: Andreea Stăncescu 09/01/2026 | 23:18
Insula pustie care caută doi angajați din aprilie până în octombrie. Se oferă salariu, cazare și mâncare
Unde se găsește insula pustie

Într-o perioadă în care tot mai mulți oameni caută experiențe de muncă neobișnuite, departe de agitația orașelor, o insulă izolată din Irlanda vine cu o propunere aparte. Insula Great Blasket, situată în largul coastei Dunquin, în apropiere de Dingle, își caută îngrijitorii pentru sezonul turistic din 2026, oferind nu doar un loc de muncă, ci și șansa de a trăi în mijlocul naturii.

Insula Great Blasket din Irlanda lansează o ofertă inedită de muncă pentru anul 2026. Administratorii insulei caută doi îngrijitori care să se ocupe de funcționarea unei cafenele și de administrarea a trei cabane turistice, în perioada aprilie – octombrie. Pachetul oferit include salariu, cazare și mese, însă cei interesați trebuie să știe din start că munca este solicitantă, iar condițiile de trai sunt simple, cu resurse limitate.

Deși insula este nelocuită permanent încă din 1953, activitatea sezonieră este intensă. Cei doi îngrijitori vor avea responsabilități variate: curățarea și întreținerea cabanelor, mici lucrări de reparații sau vopsire, primirea și asistarea turiștilor cazați peste noapte, dar și servirea în cafenea.

De asemenea, vor gestiona organizarea zilnică a activităților, fiind nevoie de inițiativă, rezistență fizică și abilități bune de comunicare.

Postul nu este descris ca o vacanță prelungită, ci ca o experiență de muncă intensă. În zilele cu vreme bună, insula poate deveni extrem de aglomerată, iar îngrijitorii vor fi ocupați de dimineața până seara. În schimb, perioadele cu vreme rea pot însemna izolare totală, fără transport maritim, timp în care sunt încurajate activitățile de întreținere.

„Căutăm un duo harnic, responsabil și de încredere, care să aibă abilități interpersonale și inițiativă. Vă rugăm să rețineți că acesta nu este un job de vacanță. Sezonul poate fi FOARTE aglomerat și veți fi pe picioare aproape toată ziua”, se arată în anunț.

Sezonul începe oficial la 1 aprilie, iar sosirea pe insulă este programată la finalul lunii martie. Durata exactă a contractului depinde de condițiile meteo, putând ajunge până la jumătatea lunii octombrie.

