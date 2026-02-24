Cât a plătit o femeie din Timișoara pentru o cursă de 15 minute cu Uber-ul. Nu i-a venit să creadă ce sumă i-a afișat aplicația

O femeie din Timișoara a postat pe Facebook o întâmplare care este mai rar întâlnită, după ce a comandat un Uber. Spre surprinderea tuturor, chiar și spre surprinderea ei, prețul pentru o cursă pe distanța unui drum de 15 minute costă mai puțin decât un meniu la un restaurant fast-food. Potrivit acesteia, prețul cerut pentru cursă a produs mirare atât ei, cât și șoferiței.

Într-o postare pe Facebook, femeia din Timișoara a arătat public cât a costat o cursă cu o mașină de ridesharing pe un drum de 4,5 km. Locația de preluare a fost de pe strada Calea Aradului, iar femeia a vrut să ajungă până la locația Zaza Resto Pub, vizavi de Universitatea de Vest Timișoara. Prețul total a fost de 4 lei și a fost cel mai ieftin preț pentru o cursă pe care femeia, dar și șoferița l-au întâlnit.

După o căutare pe maps, am observat că femeia a ales o cursă care se desfășura în centrul Timișoarei, iar prin prisma postării, se observă că aceasta a ales să se deplaseze la ora 11:11, în apropierea prânzului, care de multe ori este considerată o oră de vârf secundar.

În București, prețul unei curse cu Uber pe o distanță de 4,5 km ajunge și la 19 lei, în condiții meteo favorabile. În schimb, prețul poate crește foarte mult. Un exemplu recent ar fi prețul pe care aplicațiile mașinilor de ridesharing îl afișau în urmă cu o săptămână, atunci când circulația a fost îngreunată din cauza vremii nefavorabile.

Pentru aceeași aplicație de ridesharing a fost cerut prețul de 57,98 de lei la ora 07:31, pentru a ajunge la o destinație care era situată la două stații distanță de locația de preluare, potrivit unui comentariu de pe Facebook.

Și aplicația Bolt cerea pentru o cursă care dura 5 minute, cu destinația la Aeroportul Henri Coandă, un preț de 375,9 de lei în aceeași zi în care ninsorile acaparaseră întreaga Capitală. În funcție de cât de aglomerat este Bucureștiul, de cât de tare plouă sau ninge, prețurile se majorează, atingând valori foarte mari.

