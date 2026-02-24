Acasă » Știri » Cât a plătit o femeie din Timișoara pentru o cursă de 15 minute cu Uber-ul. Nu i-a venit să creadă ce sumă i-a afișat aplicația

Cât a plătit o femeie din Timișoara pentru o cursă de 15 minute cu Uber-ul. Nu i-a venit să creadă ce sumă i-a afișat aplicația

De: Iancu Tatiana 24/02/2026 | 14:58
Cât a plătit o femeie din Timișoara pentru o cursă de 15 minute cu Uber-ul. Nu i-a venit să creadă ce sumă i-a afișat aplicația
Uber. SURSA FOTO: deposit.photos

O femeie din Timișoara a postat pe Facebook o întâmplare care este mai rar întâlnită, după ce a comandat un Uber. Spre surprinderea tuturor, chiar și spre surprinderea ei, prețul pentru o cursă pe distanța unui drum de 15 minute costă mai puțin decât un meniu la un restaurant fast-food. Potrivit acesteia, prețul cerut pentru cursă a produs mirare atât ei, cât și șoferiței.

Într-o postare pe Facebook, femeia din Timișoara a arătat public cât a costat o cursă cu o mașină de ridesharing pe un drum de 4,5 km. Locația de preluare a fost de pe strada Calea Aradului, iar femeia a vrut să ajungă până la locația Zaza Resto Pub, vizavi de Universitatea de Vest Timișoara. Prețul total a fost de 4 lei și a fost cel mai ieftin preț pentru o cursă pe care femeia, dar și șoferița l-au întâlnit.

Cât a plătit o femeie din Timișoara pentru o cursă cu Uber-ul

După o căutare pe maps, am observat că femeia a ales o cursă care se desfășura în centrul Timișoarei, iar prin prisma postării, se observă că aceasta a ales să se deplaseze la ora 11:11, în apropierea prânzului, care de multe ori este considerată o oră de vârf secundar.

Cea mai ieftină cursă cu Uber-ul. SURSA FOTO: Alina Emandi/Facebook.
Cea mai ieftină cursă cu Uber-ul. SURSA FOTO: Alina Emandi/Facebook.

În București, prețul unei curse cu Uber pe o distanță de 4,5 km ajunge și la 19 lei, în condiții meteo favorabile. În schimb, prețul poate crește foarte mult. Un exemplu recent ar fi prețul pe care aplicațiile mașinilor de ridesharing îl afișau în urmă cu o săptămână, atunci când circulația a fost îngreunată din cauza vremii nefavorabile.

Pentru aceeași aplicație de ridesharing a fost cerut prețul de 57,98 de lei la ora 07:31, pentru a ajunge la o destinație care era situată la două stații distanță de locația de preluare, potrivit unui comentariu de pe Facebook.

Tarife Uber. SURSA FOTO: Libertatea
Tarife Uber. SURSA FOTO: Facebook.

Și aplicația Bolt cerea pentru o cursă care dura 5 minute, cu destinația la Aeroportul Henri Coandă, un preț de 375,9 de lei în aceeași zi în care ninsorile acaparaseră întreaga Capitală. În funcție de cât de aglomerat este Bucureștiul, de cât de tare plouă sau ninge, prețurile se majorează, atingând valori foarte mari.

Prețuri Bolt. SURSA FOTO: Facebook
Prețuri Bolt. SURSA FOTO: Facebook

Vezi și:

Un client a comandat o mașină Uber din Dristor în Chiajna. Cât a plătit pentru cursa de 19.6 km (41 de minute)

Mai rar așa ceva! Cât a plătit un client Bolt pentru o cursă de 45 de minute în București

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Orașul din România cu cei mai fericiți bărbați
Știri
Orașul din România cu cei mai fericiți bărbați
Lucrul banal care îți afectează sistemul imunitar. Îl faci aproape zilnic
Știri
Lucrul banal care îți afectează sistemul imunitar. Îl faci aproape zilnic
Începe războiul în instanță pentru moștenirea lui Mihai Șora, la trei ani de la moartea filosofului! Ce revendică fiii academicianului de la văduva acestuia
Mediafax
Începe războiul în instanță pentru moștenirea lui Mihai Șora, la trei ani de...
Sâmbăta Colivelor: semnificația primei pomeniri a morților din Postul Paștelui. Ce să împarți de pomană
Gandul.ro
Sâmbăta Colivelor: semnificația primei pomeniri a morților din Postul Paștelui. Ce să împarți...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Un român dezvăluie cât cheltuiește cu chiria, mâncarea și utilitățile în Spania: „Dacă vrei confort și liniște îți trebuie 1.400 de euro lunar de persoană”
Adevarul
Un român dezvăluie cât cheltuiește cu chiria, mâncarea și utilitățile în Spania: „Dacă...
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de...
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete pe întreg teritoriul SUA înainte de percheziții
Mediafax
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete...
Parteneri
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov!...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
Click.ro
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat...
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize, ca în 1945”
Digi 24
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize,...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Cum arată Dacia Duster „Spirit of Sand”. Vor fi produse doar 500 de exemplare, exclusiv pentru România
Promotor.ro
Cum arată Dacia Duster „Spirit of Sand”. Vor fi produse doar 500 de exemplare, exclusiv...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
„Sicriul” nuclear care are scurgeri este o bombă cu ceas climatică pentru planetă
go4it.ro
„Sicriul” nuclear care are scurgeri este o bombă cu ceas climatică pentru planetă
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Sâmbăta Colivelor: semnificația primei pomeniri a morților din Postul Paștelui. Ce să împarți de pomană
Gandul.ro
Sâmbăta Colivelor: semnificația primei pomeniri a morților din Postul Paștelui. Ce să împarți de pomană
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Orașul din România cu cei mai fericiți bărbați
Orașul din România cu cei mai fericiți bărbați
BANCUL ZILEI | Medicul întreabă pacientul: „Cum stați cu somnul?”
BANCUL ZILEI | Medicul întreabă pacientul: „Cum stați cu somnul?”
Lucrul banal care îți afectează sistemul imunitar. Îl faci aproape zilnic
Lucrul banal care îți afectează sistemul imunitar. Îl faci aproape zilnic
Cum arată Mirela Banias la 8 ani de la Insula Iubirii! Fosta concurentă a slăbit enorm și e de nerecunoscut
Cum arată Mirela Banias la 8 ani de la Insula Iubirii! Fosta concurentă a slăbit enorm și e de nerecunoscut
Ce se întâmplă când sari peste micul dejun. Efectele apar în timp
Ce se întâmplă când sari peste micul dejun. Efectele apar în timp
Un nou scandal a încins TikTok-ul! O influenceriță susține că a fost agresată de soțul ei: „Eram ...
Un nou scandal a încins TikTok-ul! O influenceriță susține că a fost agresată de soțul ei: „Eram toată vânătă”
Vezi toate știrile
×