Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 18 – 2 = 18

De: Anca Chihaie 24/02/2026 | 16:05
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 18 - 2 = 18

Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de inteligență! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! Nu ai prea mult timp la dispoziție! 3, 2, 1… Start!

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

Rezolvare test de inteligență

La prima vedere, ecuația pare imposibil de reparat printr-o singură mutare, însă cheia este să observi detaliile și să te gândești la toate transformările posibile ale cifrelor. Un singur băț mutat poate schimba complet sensul operației sau valoarea unui număr.

Conceptul este simplu: ai voie să modifici doar un chibrit, fără să adaugi sau să elimini bețe. Restul ține de creativitatea ta. Astfel de puzzle-uri sunt folosite în testele de IQ pentru a evalua gândirea analitică, recunoașterea formelor și capacitatea de a găsi soluții alternative.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

