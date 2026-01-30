Acasă » Teste IQ » Test IQ cu chibrituri | Corectați 9-8=2, mutând un singur băț

Test IQ cu chibrituri | Corectați 9-8=2, mutând un singur băț

30/01/2026
Test IQ cu chibrituri | Corectați 9-8=2, mutând un singur băț

CANCAN.ro te provoacă să îți testezi capacitățile. Ai la dispoziție câteva bețe de chibrit și tot ce trebuie să faci este să muți un singur băț pentru a corecta „9-8=2”. Tu ți-ai dat seama care este răspunsul corect?

Poți să faci acest puzzle captivant, care a stârnit curiozitatea oamenilor? Provocarea e la tine și soluția e extrem de simplă. Aceste jocuri antrenează gândirea, te fac să observi mai ușor problemele și să le rezolvi. E timpul să-ți testezi ingeniozitatea cu acest puzzle cu bețe de chibrit; rămâi calm dacă te blochezi, o singură mișcare greșită te poate costa.

Test IQ cu chibrituri | Corectați 9-8=2

Acest puzzle i-a înnebunit pe internauți, care îl consideră mai degrabă frustrant decât distractiv. Scăderea „9-8=2” este complet greșită. Provocarea ta este să muți exact un băț de chibrit pentru a face acest calcul posibil.

Poate suna ușor, dar odată ce începi, creierul tău s-ar putea simți ca într-o pauză de cafea. Unii oameni se holbează la el minute întregi fără să aibă nicio idee, alții îl rezolvă în câteva secunde. Este un test bun de observație și gândire ageră.

Ai ce-ți trebuie pentru a rezolva acest puzzle? S-ar putea să fii tu cel care îi face pe alții să exclame: „De ce nu m-am gândit la asta?!” În mod sigur ești pe calea cea bună. Te-ai uitat cu atenție? Ai analizat toate posibilitățile? Răbdarea e cheia!

Cum se măsoară inteligența umană

IQ-ul (Intelligence Quotient) reprezintă măsură inteligenței umane exprimată printr-un număr rezultat în urmă susținerii unui test standardizat, raportat la vârstă cronologică. Marea majoritate a oamenilor se situează undeva în jurul valorii de 100 (în intervalul 90 – 110), având o inteligență medie. O valoare peste 120 este considerată inteligență superioară, iar de la 130 în sus vorbim despre supradotare cognitivă

Întrebarea poate fi puțin complicată, dar dacă te concentrezi suficient de mult timp s-ar putea să găsești răspunsul corect. Dacă nu ai găsit încă rezolvarea, atunci te ajutăm noi. Iată care este răspunsul corect la acest exercițiu! Tot ce trebuie să faci e să iei un băț de chibrit de la 8 și să îl adaugi la 9. Acum arată altfel, nu?

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 11 + 6 = 3

TEST IQ | 3 diferențe în maximum 29 de secunde. Le puteți identifica pe toate?

