Chiftele de linte de post, în sos de roșii: rețetă simplă de la Părintele Ilie, Mănăstirea Botoș

De: Paul Hangerli 19/03/2026 | 07:30
Chiftele de soia, sursa- captură social media Trinitas

În liniștea mănăstirii, acolo unde hrana se gătește cu răbdare și cu gând curat, Părintele Ilie ne învață o rânduială de mâncare smerită, dar plină de gust și folos. Chiftelele din linte, de post, sunt potrivite pentru zilele de înfrânare, hrănitoare și ușor de pregătit, după rânduiala veche.

Ingrediente pentru chiftele:

  • 500 g linte fiartă
  • 2 cartofi
  • 2 morcovi
  • 3 linguri bulion
  • 2 linguri făină
  • 2 linguri pesmet
  • 1 ceapă
  • 2 căței de usturoi
  • sare și piper, după cuviință
  • 1 legătură pătrunjel
  • 1 legătură mărar
  • un vârf de linguriță bicarbonat

Ingrediente pentru sos:

  • 150 ml ulei
  • 2 cepe
  • 2 căței de usturoi
  • 2 linguri bulion
  • sare
  • pătrunjel și mărar

Mod de preparare:

Mai întâi se curăță cartofii și morcovii și se pun la fiert, până ce se înmoaie bine. Apoi se scurg de apă și se lasă a se răcori puțin.

Lintea, fiartă dinainte, se zdrobește ușor, nu de tot, ci cât să rămână și puțină textură. Cartofii și morcovii se dau pe răzătoare ori se pasează.

Ceapa se toacă mărunt și se pune la călit în puțin ulei, până devine sticloasă, apoi se adaugă usturoiul zdrobit, pentru mai multă mireasmă.

Într-un vas încăpător se adună toate: lintea, legumele, ceapa cu usturoiul, bulionul, făina și pesmetul, apoi verdeața tocată mărunt. Se potrivește de sare și piper și se adaugă bicarbonatul, cât un vârf de linguriță.

Se amestecă bine, cu răbdare, până se leagă o compoziție potrivită pentru modelat. Dacă este prea moale, se mai adaugă puțin pesmet.

Plăsmuirea și coacerea chiftelelor

Din compoziție se ia cu mâna umezită și se plăsmuiesc chiftele rotunde sau ușor turtite.

Acestea se pot găti în două feluri:

  • se prăjesc în ulei încins, până capătă culoare aurie,
  • sau se așază în tavă și se dau la cuptor, la foc potrivit (180 de grade), vreme de 25–30 de minute, întorcându-se la jumătate.
Părintele Ilie, sursa- captură social media Trinitas

Sosul cel simplu și bun

Într-o cratiță se încinge uleiul și se adaugă ceapa tocată, lăsând-o să se înmoaie încet. Se pune apoi usturoiul, iar peste acestea se adaugă bulionul, amestecat cu puțină apă, cât să se lege un sos.

Se potrivește de sare și se lasă să fiarbă domol câteva minute, până se adună gusturile. La sfârșit se presară pătrunjel și mărar tocate.

Împreunarea și așezarea la masă

Chiftelele se așază în sosul cald și se mai lasă puțin pe foc, să se pătrundă de aromă. Se aduc apoi la masă cu mulțumire, fiind hrană simplă, dar sățioasă și cu bun rost în zilele de post.

Așa cum spune Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici:

„Trebuie să aveți suflet puternic, capabil de trei lucruri: să rabde, să iubească viața și să se jertfească.

