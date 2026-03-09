Acasă » Știri » Supă de linte gătită de Maica Valentina după rețeta mănăstirii Piatra Fântânele: gustoasă și ușor de făcut

Supă de linte gătită de Maica Valentina după rețeta mănăstirii Piatra Fântânele: gustoasă și ușor de făcut

De: Paul Hangerli 09/03/2026 | 07:30
Supă de linte gătită de Maica Valentina după rețeta mănăstirii Piatra Fântânele: gustoasă și ușor de făcut
supa de linte de post, reteta manastireasca linte, mancare de post manastire, supa de linte reteta simpla, retete de post ortodoxe

În bucătăriile mănăstirești, mâncarea nu este doar hrană pentru trup, ci și prilej de liniște, răbdare și binecuvântare. Rețetele de post se pregătesc cu simplitate și cu grijă, iar fiecare ingredient este pus cu măsură și cu gând bun. La Mănăstirea Piatra Fântânele, maica Valentina ne arată cum se pregătește o supă de linte de post, hrănitoare și plină de aromă, așa cum se gătește de multe ori în vremea posturilor, când viața se așază în rânduială, iar sufletul caută liniștea.

Pace și lumină, dragi prieteni ai bucatelor de post și ai inimii cumpătate.

La Mănăstirea Piatra Fântânele, în liniștea munților și sub rânduiala vieții monahale, maica Valentina ne-a arătat cum se pregătește o supă de linte, simplă, hrănitoare și gustoasă. Este una dintre rețetele nelipsite din bucătăriile de mănăstire, mai ales în vremea posturilor, când trupul se smerește, iar sufletul se întărește. În aceste locuri binecuvântate, fiecare bucată de pâine și fiecare oală de mâncare se pregătesc cu răbdare, cu rugăciune și cu mulțumire către Dumnezeu, iar hrana se face nu doar îndestulare pentru trup, ci și mângâiere pentru suflet.

Ingrediente pentru supa de linte

Pentru o oală mare de supă, de aproape patru litri, sunt trebuincioase următoarele:

100 ml ulei, trei morcovi,

trei rădăcini de pătrunjel,

o țelină,

trei ardei capia,

150 de grame de linte verde,

o lingură de frunzulițe de tarhon,

sare și piper, după gust.

Sunt ingrediente simple, smerite și la îndemână, așa cum se află adesea în bucătăriile de mănăstire, dar puse cu bună rânduială dau naștere unei supe sățioase, curate și pline de dulceață.

Despre linte și cum se gătește

Pentru lintea verde, de cele mai multe ori nu este nevoie să fie pusă la înmuiat înainte. Dacă este linte uscată obișnuită, ea fierbe destul de repede, în aproximativ douăzeci și cinci până la treizeci și cinci de minute, direct în supă.

Dacă dorim ca boabele să își păstreze frumusețea și forma în oală, este de ajuns să fie spălate bine în două sau trei ape înainte de a fi puse la fiert. În acest fel se curăță și se pregătesc cum se cuvine.

Dacă însă lintea este mai veche sau dacă se dorește să fiarbă mai iute, ea poate fi lăsată la înmuiat vreme de o jumătate de ceas sau chiar un ceas. După aceea, apa se aruncă, iar lintea se adaugă în supă.

Cum se pregătește supa de linte de post

Mai întâi se pregătesc legumele. Morcovii, rădăcinile de pătrunjel și țelina se curăță și se taie cubulețe ori rondele, după cum place fiecăruia. Ardeii capia se spală, se curăță de semințe și se taie în bucăți potrivite.

Într-o oală mare se pune uleiul la încălzit, la foc domol. Se adaugă morcovii, pătrunjelul și țelina și se călesc ușor câteva minute, amestecând din când în când, până când încep să se înmoaie și să își lase mireasma. Apoi se pun și ardeii capia și se mai lasă puțin pe foc.

Se toarnă peste legume aproximativ trei litri și jumătate de apă și se lasă să dea în clocot. Între timp, lintea verde se spală bine în mai multe ape, până când apa rămâne limpede. Când supa începe să fiarbă, se adaugă lintea în oală.

Se lasă totul la foc potrivit aproximativ treizeci până la treizeci și cinci de minute, până când lintea și legumele devin fragede. La nevoie, spuma care se ridică deasupra se poate lua ușor.

Când toate au fiert bine, se adaugă sarea și piperul, după gust, apoi frunzulițele de tarhon. Supa mai clocotește câteva minute, cât să se împrietenească aromele și să se așeze gustul.

Cum se servește

Supa de linte se servește caldă, aburindă, cu puțin tarhon presărat deasupra, dacă este la îndemână. Este bună atât la amiază, cât și spre seară, mai ales în zilele de post, când trupul cere hrană curată, iar sufletul caută liniște.

Pentru cei care doresc o supă mai legată, se poate pasa o parte din linte și din legumele fierte, chiar în oală, iar astfel mâncarea capătă o consistență mai catifelată și mai bogată.

Într-o astfel de rânduială a bucătăriei mănăstirești, unde simplitatea se întâlnește cu bunul gust, își găsește loc și cuvântul plin de adevăr al părintelui Arsenie Papacioc: „Femeile sunt ca florile: toate sunt frumoase, dar fiecare în felul ei.” Așa este și cu bucatele de post, cu mâinile care le pregătesc și cu sufletele care le așază pe masă: fiecare are darul său, frumusețea sa și rostul său binecuvântat.

Supă linte, captură social media- Trinitas

CITEȘTE ȘI:  Turtițele Sfântului Antipa: rețeta de post a Maicii Alexandra de la Mânăstirea Christiana cu gust bogat și crustă aurie

 Langoși de post pufoși, ca odinioară. Rețeta maicii Valentina de la Mănăstirea Piatra Fântânele

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zodiile cu noroc uriaș de bani în săptămâna 9-15 martie. Belșugul bate la ușă
Știri
Zodiile cu noroc uriaș de bani în săptămâna 9-15 martie. Belșugul bate la ușă
Țestoasele gigant revin în Galapagos după mai bine de un secol. Un proiect de conservare readuce la viață un ecosistem pierdut
Știri
Țestoasele gigant revin în Galapagos după mai bine de un secol. Un proiect de conservare readuce la viață…
Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, cere Rusiei să se abțină de la interferența în alegeri
Mediafax
Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, cere Rusiei să se abțină de la...
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se...
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Dilema ghiocelului. O fotografie distribuită de Lucian Mîndruță a încins Facebook-ul: „Mașina în care s-a urcat costa 50.000 de euro”
Adevarul
Dilema ghiocelului. O fotografie distribuită de Lucian Mîndruță a încins Facebook-ul: „Mașina în...
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”
Digi24
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în...
Ivan: Guvernul are cinci scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei litrul
Mediafax
Ivan: Guvernul are cinci scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub...
Parteneri
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei,...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește pentru inima lor bună
Click.ro
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește...
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful Persic, în ciuda războiului din Iran
Digi 24
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful...
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
Promotor.ro
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
TikTok te urmărește fără cont? Cum să oprești colectarea datelor
go4it.ro
TikTok te urmărește fără cont? Cum să oprești colectarea datelor
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste pietre
Descopera.ro
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste...
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodiile cu noroc uriaș de bani în săptămâna 9-15 martie. Belșugul bate la ușă
Zodiile cu noroc uriaș de bani în săptămâna 9-15 martie. Belșugul bate la ușă
Țestoasele gigant revin în Galapagos după mai bine de un secol. Un proiect de conservare readuce la ...
Țestoasele gigant revin în Galapagos după mai bine de un secol. Un proiect de conservare readuce la viață un ecosistem pierdut
Test de inteligență | În această imagine de iarnă s-a strecurat o mare greșeală. O puteți identifica?
Test de inteligență | În această imagine de iarnă s-a strecurat o mare greșeală. O puteți identifica?
BANC | „Bulă, când ajungi la mine la bloc apeși cu cotul la interfon 34”
BANC | „Bulă, când ajungi la mine la bloc apeși cu cotul la interfon 34”
Pe ce dată va fi prima zi de caniculă în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Pe ce dată va fi prima zi de caniculă în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Horoscop rune azi, 9 martie 2026.
Horoscop rune azi, 9 martie 2026.
Vezi toate știrile
×