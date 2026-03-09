Un bărbat din Botoșani a câștigat premiul cel mare la Loto 6/49. Care a fost secretul lui

Un botoșănean a avut un noroc uriaș. Bărbatul a câștigat premiul la Loto. El a jucat la Loto 6/49, iar modul prin care a reușit să revendice premiul cel mare este uluitor.

Un bărbat care a jucat mai mulți ani la loterie a dat lovitura cea mare. Acesta a reușit să câștige o sumă uriașă. El a vrut să rămână anonim, astfel că numele său nu a fost făcut public.

Suma care a fost pusă în joc a fost de aproape 4,5 milioane de euro. Bărbatul de 50 de ani spune că a folosit aceleași numere timp de 10 ani.

Premiul pentru Loto 6/49 a fost dat

Un bărbat de 50 de ani din Botoșani a primit premiul cel mare pus la dispoziție pentru Loto 6/49. Valoarea pe care o are este de 4,5 milioane de euro, adică aproximativ 22.948.891,68 de lei. Suma este una dintre cele mai mari din ultima vreme. Premiul a fost revendicat astăzi, 9 martie, iar ziua norocoasă în care a fost făcută extragerea a fost 12 februarie.

Cum a reușit să câștige

Bărbatul care a devenit milionar peste noapte nu a vrut să își facă publică identitatea, însă el a mărturisit cum a reușit să câștige miza cea mare. El a explicat că a folosit timp de 10 ani aceleași numere și că a jucat în mod constant. De asemenea, acesta a mai transmis și un scurt mesaj jucătorilor la loterie.

Credeți, pentru că eu prin perseverență am reușit. Mult succes și tuturor reușită maximă, a spus el.

Loteria Română a explicat că cel care a fost norocosul botosănean care a câștigat lucrează în domeniul transporturilor. Acesta joacă de mai bine de un deceniu, iar numerele nu au fost alese la întâmplare. Strategia pe care el a folosit-o a fost una clară. Știa că dacă de fiecare dată va pune aceleași numere, la un moment dat va câștiga. El a mai mărturisit că a fost convins că va lua marele premiu, iar atunci când a fost întrebat ce va face cu banii a declarat că îi va investi, așadar suma are deja o trebuință clară.

Biletul care l-a făcut milionar a fost completat online. El a pus toate cele trei variante, dar și o variantă la Noroc. Ambele au costat 28 de lei.

VEZI ȘI: Până la ce oră poți juca la Loto în zilele cu extrageri. Ce trebuie să știi înainte să îți încerci norocul

Cine este câștigătorul marelui premiu la Loto 6/49. Cu câte milioane de euro a rămas, după plata taxelor