Cine este câștigătorul marelui premiu la Loto 6/49. Cu câte milioane de euro a rămas, după plata taxelor

Câștigătorul marelui premiul Loto 6/49 și-a revendicat averea. Cu doar 12 lei, un român a jucat varianta norocoasă și a câștigat 9,66 milioane de euro, al doilea cel mai mare câștig din istoria Loteriei Române. Cine este norocosul, dar și pe ce are de gând să cheltuie banii?

Duminică, 9 octombrie, premiul de categoria I la tragerea Loto 6/49 în valoare de 9,66 milioane de euro a fost câștigat. Biletul norocos a fost jucat online, iar fericitul câștigător a jucat un bilet simplu de doar 12 lei.

Cine este câștigătorul Loto 6/49 în valoare de 9,66 milioane de euro

Norocosul câștigător este din Arad, are aproximativ 30 de ani și este de profesie inginer. Este jucător ocazional la loto de mai mulți ani, însă de un an joacă doar online pe platforma Loteriei Române, la Loto 6/49 și Joker, inclusiv la Noroc și Noroc +, jocuri la care a mai câștigat, însă sume extrem de mici.

Arădeanul are de gând să investească responsabil banii câștigați, exemplu care speră să îi inspire și pe alți români. După plata taxelor, bărbatul a mai rămas cu ”doar” 5,80 milioane de euro.

Numerele care i-au purtat noroc au fost alese la întâmplare, iar acesta susține că va continua să joace la loto. Deși nu a dorit să își facă publică identitatea, marele câștigător le-a transmis românilor un mesaj încurajator:

”Consider că o gândire pozitivă și echilibrul sunt cheia succesului. Vreau ca toată lumea să învețe de la mine, că lucrurile, indiferent de natura lor, se pot întâmpla, iar ele se întâmplă atunci când ți le dorești. Loteria Română mi-a demonstrat că această teorie este corectă. Continuați să visați”, a fost mesajul norocosului câștigător.

Ultima dată, marele premiul la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 11 mai 2025 și a fost în valoare de peste 10 milioane de lei. La fel ca în cazul arădeanului, acest bilet a fost jucat online și a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49 și o variantă la Noroc. Câștigătoarea a fost o doamnă din București, care are puțin peste 50 de ani.

Marele premiul la Loto 6/49 a fost câștigat! Cât a costat biletul care i-a adus unui român suma de 9,66 milioane de euro

Nu e banc! Suma URIAȘĂ cu care s-a ales o femeie de 45 de ani, după ce i-a cerut lui ChatGPT numerele câștigătoare la LOTO