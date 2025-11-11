Acasă » Știri » Cine este câștigătorul marelui premiu la Loto 6/49. Cu câte milioane de euro a rămas, după plata taxelor

Cine este câștigătorul marelui premiu la Loto 6/49. Cu câte milioane de euro a rămas, după plata taxelor

De: Irina Vlad 11/11/2025 | 21:10
Marele premiu la LOTO a fost câștigat / sursă foto: Pixabay

Câștigătorul marelui premiul Loto 6/49 și-a revendicat averea. Cu doar 12 lei, un român a jucat varianta norocoasă și a câștigat 9,66 milioane de euro, al doilea cel mai mare câștig din istoria Loteriei Române. Cine este norocosul, dar și pe ce are de gând să cheltuie banii?

Duminică, 9 octombrie, premiul de categoria I la tragerea Loto 6/49 în valoare de 9,66 milioane de euro a fost câștigat. Biletul norocos a fost jucat online, iar fericitul câștigător a jucat un bilet simplu de doar 12 lei.

Cine este câștigătorul Loto 6/49 în valoare de 9,66 milioane de euro

Norocosul câștigător este din Arad, are aproximativ 30 de ani și este de profesie inginer. Este jucător ocazional la loto de mai mulți ani, însă de un an joacă doar online pe platforma Loteriei Române, la Loto 6/49 și Joker, inclusiv la Noroc și Noroc +, jocuri la care a mai câștigat, însă sume extrem de mici.

Arădeanul are de gând să investească responsabil banii câștigați, exemplu care speră să îi inspire și pe alți români. După plata taxelor, bărbatul a mai rămas cu ”doar” 5,80 milioane de euro.

Ce pensie vei încasa dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Calcul după noua formulă
Ce pensie vei încasa dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Numerele care i-au purtat noroc au fost alese la întâmplare, iar acesta susține că va continua să joace la loto. Deși nu a dorit să își facă publică identitatea, marele câștigător le-a transmis românilor un mesaj încurajator:

”Consider că o gândire pozitivă și echilibrul sunt cheia succesului. Vreau ca toată lumea să învețe de la mine, că lucrurile, indiferent de natura lor, se pot întâmpla, iar ele se întâmplă atunci când ți le dorești. Loteria Română mi-a demonstrat că această teorie este corectă. Continuați să visați”, a fost mesajul norocosului câștigător.

Ultima dată, marele premiul la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 11 mai 2025 și a fost în valoare de peste 10 milioane de lei. La fel ca în cazul arădeanului, acest bilet a fost jucat online și a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49 și o variantă la Noroc. Câștigătoarea a fost o doamnă din București, care are puțin peste 50 de ani.

Marele premiul la Loto 6/49 a fost câștigat! Cât a costat biletul care i-a adus unui român suma de 9,66 milioane de euro

Nu e banc! Suma URIAȘĂ cu care s-a ales o femeie de 45 de ani, după ce i-a cerut lui ChatGPT numerele câștigătoare la LOTO

Tags:
Iți recomandăm
Marius Tucă Show începe miercuri, 12 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Știri
Marius Tucă Show începe miercuri, 12 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr.…
Doliu pentru Costel Biju: „A plecat dintre noi cel mai bun om din lume”
Știri
Doliu pentru Costel Biju: „A plecat dintre noi cel mai bun om din lume”
Un pod uriaș, recent inaugurat, s-a prăbușit în China. Momentul, surprins VIDEO
Mediafax
Un pod uriaș, recent inaugurat, s-a prăbușit în China. Momentul, surprins VIDEO
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 18 – 1 = 11 într-o egalitate corectă
Gandul.ro
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 18 –...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
„Infanteria Mad Max” a lui Putin. Coloana rusească din mașini fără uși și geamuri înaintează prin ceață, ca într-un film postapocaliptic
Adevarul
„Infanteria Mad Max” a lui Putin. Coloana rusească din mașini fără uși și...
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk
Digi24
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră...
Frații Pavăl, care dețin Dedeman, vor să preia magazinele Carrefour din România
Mediafax
Frații Pavăl, care dețin Dedeman, vor să preia magazinele Carrefour din România
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Click.ro
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
VIDEO Momentul în care un pod recent inagurat în China, lung de 758 de metri, se prăbușește
Digi 24
VIDEO Momentul în care un pod recent inagurat în China, lung de 758 de metri,...
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar putea scăpa manelistul de executarea pedepsei
Digi24
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar...
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Galaxy Tab A11+, noua tabletă Samsung inspirată din designul seriei Galaxy S, a fost lansată în România
go4it.ro
Galaxy Tab A11+, noua tabletă Samsung inspirată din designul seriei Galaxy S, a fost lansată...
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 18 – 1 = 11 într-o egalitate corectă
Gandul.ro
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 18 – 1 =...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Marius Tucă Show începe miercuri, 12 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. ...
Marius Tucă Show începe miercuri, 12 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Doliu pentru Costel Biju: „A plecat dintre noi cel mai bun om din lume”
Doliu pentru Costel Biju: „A plecat dintre noi cel mai bun om din lume”
Horoscop 12 noiembrie 2025. ZODIA care riscă să rămână fără bani pe card
Horoscop 12 noiembrie 2025. ZODIA care riscă să rămână fără bani pe card
Bărbatul care a fost înjunghiat de un tânăr de 20 de ani a supraviețuit! Ce s-a întâmplat noaptea, ...
Bărbatul care a fost înjunghiat de un tânăr de 20 de ani a supraviețuit! Ce s-a întâmplat noaptea, la 04:04, de fapt
Dr. Cristian Andrei spune că este victima geloziei! A fost la un pas de a se căsători cu una din tinerele ...
Dr. Cristian Andrei spune că este victima geloziei! A fost la un pas de a se căsători cu una din tinerele care îl acuză. Detalii de ultimă oră
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ...
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
Vezi toate știrile
×