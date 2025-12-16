Concurentul de la Survivor 2026 care i-a spus fiicei să îl facă bunic: „Ori se hotărăște să îmi facă nepoți, ori îmi fac eu niște copii”

Cristi Boureanu nu mai poate să aștepte! Vrea să devină bunic! Concurentul Survivor 2026 a purtat discuția cu fiica lui, în vârstă de 25 de ani, și i-a spus dorința sa. Cum a decurs conversația? Toate detaliile în articol!

Cristi Boureanu, ajuns la vârsta de 53 de ani, simte nevoia fericirii și iubirii pe care un nou-născut o aduce în viețile oamenilor. Prin urmare, nu a stat pe gânduri și s-a dus la singura lui fiică, Ioana, pentru a-i spune că își dorește un nepot.

Cristi Boureanu i-a spus fiicei să îl facă bunic

Ioana Boureanu are 25 de ani și este singurul copil al omului de afaceri. De-a lungul timpului, cei doi au trecut prin mai multe etape dificile, iar în una din ele fata chiar și-a acuzat tatăl că a fost violent cu ea pentru că a ieșit afară fără să îl anunțe.

Cu toate astea, timpul a trecut, iar relația celor doi s-a sudat. Ajuns la vârsta de 53 de ani, Cristi Boureanu s-a dus la fiica lui și i-a spus că vrea nepoți, dar s-a gândit și la o altă variantă care să îi satisfacă dorința. Dacă Ioana nu vrea să facă un bebeluș sau doi, Boureanu este decis să facă alți urmași ca să își mărească familia.

„Am învățat că greutățile te întăresc. (…) Am învățat lecția răbdării, am învățat că petrecerile cu mai puțini oameni sunt mai frumoase cu mulți oameni ocazionali. (…) Sunt încă tânăr, așa cum îi spuneam fiicei mele, ori se hotărăște să îmi facă nepoți, ori îmi fac eu niște copii să mă joc cu ei. Trebuie să ne hotărâm”, a spus Cristi Boureanu.

În ciuda dezamăgirilor pe plan amoros, Cristi Boureanu este în continuare deschis către iubire și crede în suflete pereche:

„În momentul în care te îndrăgostești, când simți să fie o chestie reciprocă, am de multe ori discuția aceasta, mai ales cu bărbați sau fete mai tinere. Generația aceasta a uitat că o căsătorie nu doar se face, cel mai greu e să se țină. Lumea e foarte grăbită, nerăbdătoare”.

CITEȘTE ȘI:

Boureanu vs. Becali la bustul gol. Antrenorii au dat verdictul: cine ia Cupa Campionilor și cine rămâne cu premiul de consolare

Cristian Boureanu, la Secția 2 Poliție! A fost chemat pentru noi audieri, după ce a hărțuit o tânără în dormitorul lui