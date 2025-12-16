Acasă » Știri » Când începe „Podul: poveștile care ne leagă”, emisiunea care promite o călătorie emoționantă între România și Bulgaria

Când începe „Podul: poveștile care ne leagă", emisiunea care promite o călătorie emoționantă între România și Bulgaria

De: David Ioan 16/12/2025 | 18:02
Când începe „Podul: poveștile care ne leagă”, emisiunea care promite o călătorie emoționantă între România și Bulgaria. Foto: TVR

Un program dedicat memoriei, istoriei comune și legăturilor dintre generații va fi difuzat vineri, 19 decembrie, la ora 22:30, pe TVR 1.

Televiziunea Română, împreună cu Televiziunea Națională Bulgară, propun publicului un proiect comun intitulat „Podul: poveștile care ne leagă”.

Cum a luat naştere conceptul emisiunii

Emisiunea este prezentată de Irina Luca (TVR) și Simeon Ivanov (BNT) și aduce în prim-plan experiențe și amintiri împărtășite de cele două țări vecine. Pentru cei din Generația X, expresia „prindem bulgarii” evocă imediat nostalgia anilor ’80.

În acea perioadă, pentru mulți români din sudul țării, antenele orientate către posturile bulgare ofereau acces la filme și muzică occidentală, într-un timp în care televiziunea română difuza doar două ore pe zi. După mai bine de patru decenii, invitația venită din partea televiziunii bulgare către TVR a deschis un dialog despre schimbările trăite și despre legăturile care persistă.

Astfel s-a conturat „Podul: poveștile care ne leagă”, un talk-show construit din imagini de arhivă, confesiuni și reflecții asupra unei istorii comune, uneori dificile, dar și pline de speranță.

„A ieșit un talk-show plin de emoție, în care ne-am privit ca într-o oglindă, cu imagini de arhivă și povești de la două generații. Smaranda Vornicu-Shalit, producător la Televiziunea Română, și Boyko Vassilev, jurnalist politic la Sofia, au vorbit despre perioada când lumea era în alb-negru, despre istoria comună a celor două posturi publice de televiziune, despre Revoluția din 1989 și tinerețea trăită în timpul regimului comunist”, spune Irina Luca.

Emisiunea promite o călătorie emoționantă între România și Bulgaria

Discuția se extinde apoi către Generația Z, reprezentată de Basti Țopescu și Tsvetana Sapova (BG Radio). Pentru aceştia, podurile peste Dunăre au încă valoare simbolică, dar conexiunile se creează mai ales prin intermediul rețelelor sociale. În platoul TVR vor fi prezenți și elevi ai Liceului „Mihai Eminescu” din Sofia, interesați să afle despre epoca lui Ceaușescu și Jivkov nu doar din manuale, ci din relatările părinților și bunicilor.

„Podul: poveștile care ne leagă”, promite o călătorie emoționantă între România și Bulgaria. Foto: TVR

Pentru acești tineri, pare greu de imaginat că, în anii ’80, câțiva bulgari au trimis o scrisoare lui George Michael fără să-i cunoască adresa sau că un jurnalist bulgar a transmis timp de 43 de ore evenimentele din decembrie ’89 din România.

„Este dificil să mă pronunț asupra unor timpuri pe care nu le-am trăit, însă poveștile auzite în cadrul emisiunii m-au marcat profund. Am fost emoționat să descopăr cât de puternic era spiritul visului chiar și în perioada «gri» a comunismului. Cred cu tărie în puterea visurilor și spun mereu, inclusiv în emisiunea mea «Vis sau realitate», că viitorul se construiește din visurile prezentului. Mă simt profund îndatorat generațiilor anterioare, datorită cărora pot trăi astăzi într-o societate liberă și «colorată»”, a declarat Basti Țopescu.

Când începe „Podul: poveștile care ne leagă”

Ediția de vineri va include și secvențe din programele de Revelion și emisiuni muzicale din arhiva TVR, povestea unei familii care trăiește pe ambele maluri ale Dunării, dar și experiența unui român care lucrează în Bulgaria, toate conturând un tablou viu al relațiilor dintre cele două popoare.

Procesul din spatele creării emisiunii „Podul: poveștile care ne leagă”. Foto: TVR

„Podul: poveștile care ne leagă” este un proiect special, plin de nostalgie și umor, o călătorie între trecut și prezent, dar și prin propriile amintiri.

„Pentru mine, «Podul: poveștile care ne leagă» a fost, dincolo de un proiect editorial, un exercițiu profund de colaborare umană. Am lucrat îndeaproape cu echipa a Televiziunii Naționale Bulgare, cu colegii mei de la TVR alături de care am mers la Sofia, și am beneficiat de sprijinul Ambasadei României în Bulgaria – oameni diferiți, dar uniți de aceeași dorință de a spune onest o poveste comună. În același timp, acest proiect a însemnat și o închidere de cerc: fac parte din generația care, în anii ’80, «prindea bulgarii», știind – în același timp – cât de dificil era atunci pentru echipele TVR să facă divertisment și televiziune de calitate. Astăzi, faptul că putem construi împreună, deschis și firesc, un astfel de dialog mi se pare nu doar o reușită profesională, ci și una de suflet”, a subliniat Smaranda Vornicu-Shalit.

