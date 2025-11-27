Acasă » Știri » Când trece Bulgaria oficial la moneda euro! Anunț pentru românii care tranzitează țara

De: David Ioan 27/11/2025 | 15:36
Când trece Bulgaria oficial la moneda euro. Sursă foto: Pixabay

Bulgaria va intra oficial în zona euro la 1 ianuarie 2026, moment în care euro va deveni moneda națională, înlocuind leva.

Cursul de schimb a fost stabilit la valoarea fixă de 1 euro = 1,95583 leva, ceea ce va asigura o tranziție stabilă pentru populație și mediul de afaceri.

Când trece Bulgaria la euro

În prima lună a anului 2026, între 1 și 31 ianuarie, va fi aplicată o perioadă de circulație dublă. În acest interval, atât leva, cât și euro vor putea fi utilizate pentru plăți în numerar. Comercianții vor fi obligați să accepte ambele monede, însă restul va fi oferit exclusiv în euro, pentru a facilita trecerea rapidă la noua monedă.

După 31 ianuarie 2026, euro va deveni singura monedă cu circulație legală în Bulgaria. Leva va fi retrasă complet din uz, iar toate plățile, tranzacțiile și operațiunile financiare vor fi efectuate doar în euro.

Ce trebuie să ştie turiştii

Pentru cetățeni și turiști, schimbarea aduce câteva aspecte practice. În luna ianuarie 2026, se vor putea face plăți atât în leva, cât și în euro, dar ulterior doar euro va fi acceptat. Conturile bancare deschise în leva vor fi convertite automat în euro, la cursul fix stabilit. Astfel, deponenții nu vor fi afectați de fluctuații sau pierderi.

În ceea ce privește numerarul, leva va putea fi schimbată în euro la bănci și după 15 ianuarie 2026, pentru o perioadă limitată. Totuși, Banca Națională a Bulgariei va continua să accepte leva la schimb pe termen nelimitat, oferind garanții suplimentare pentru populație.

Această tranziție marchează un pas important pentru integrarea Bulgariei în zona euro și pentru consolidarea stabilității economice regionale. Adoptarea monedei unice va facilita călătoriile, comerțul și investițiile, în special pentru turiștii și transportatorii care tranzitează Bulgaria spre Grecia sau alte state membre ale Uniunii Europene.

