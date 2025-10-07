Cât va costa o vacanță în Bulgaria pentru 4 persoane în 2026. Vești proaste!

Vești proaste pentru românii care plănuiau anul viitor o vacanță în Bulgaria! Nu mai este un secret că mulți români aleg să își petreacă vacanțele în Bulgaria, fiind o destinație cu plaje frumoase, aproape de țara noastră. Însă, din 2026 se pare că prețurile vor fi mult mai costisitoare față de anul acesta.

Vacanțele la malul mării bulgărești, care până acum erau o alegere ușor accesibilă și plăcută pentru cei care căutau un concediu, vor deveni mult mai costisitoare în vara anului 2026. Românii vor avea de suferit, în cazul în care Bulgaria ar fi fost destinația aleasă pentru concediul de anul viitor. Iată cât va costa o vacanță în Bulgaria pentru 4 persoane!

Cât va costa o vacanță în Bulgaria pentru 4 persoane

O inflație crescută și planurile de a adopta moneda euro vor duce la o creștere a prețurilor cu până la 20%, făcând din Bulgaria o destinație comparabilă cu cea românească sau cu alte locuri din sudul Europei. După un sezon în care plajele din Nisipurile de Aur și Albena au fost pline cu turiști români, hotelierii bulgari încep să pregătească tarifele pentru următorul an. Costurile pentru utilități, alimente și angajați au crescut, iar resorturile nu mai pot oferi aceleași pachete la prețurile din 2024.

În prezent, o vacanță de o săptămână într-un hotel de patru stele, cu regim all inclusive, costă în jur de 750 de euro, cu câteva sute mai mult decât anul trecut. Diferențele sunt mari, mai ales pentru ceicare aveau obiceiul de a rezerva din timp, beneficiind de oferte early booking.

„Am avut cu 25% mai mulţi români anul acesta. A crescut inflaţia şi în Bulgaria, preţurile au crescut foarte mult, iar hotelierii nu mai pot susţine aceleaşi preţuri”, a transmis Angelica Chirica, reprezentanta unui hotel din Nisipurile de Aur, potrivit Observatornews.ro

Deși prețurile au crescut, agențiile de turism încearcă să mențină interesul turiștilor români prin oferte flexibile și posibilitatea plății în rate. Avansurile vor fi mai mici, iar restul sumei va fi plătit aproape de data plecării, o soluție care poate ajuta familiile să planifice mai ușor bugetul de vacanță.

În ciuda scumpirilor, Bulgaria poate rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor. Distanța scurtă, serviciile bune și confortul oferit de pachetele all inclusive îi conving pe mulți să își facă drum peste graniță pentru câteva zile de relaxare.

Citește și: Cât au plătit 3 turiști români pentru o zi de plajă în Thasos: șezlonguri, bere și mâncare. La final, când au văzut nota de plată, s-au uitat lung