Cât au plătit 3 turiști români pentru o zi de plajă în Thasos: șezlonguri, bere și mâncare. La final, când au văzut nota de plată, s-au uitat lung

Nu este o glumă! Cât au plătit 3 turiști români pentru o zi de plajă în Thasos pentru șezlonguri, bere și mâncare? Când au văzut nota de plată, la final, s-au uitat lung. Iată despre ce este vorba!

O zi de relaxare pe o plajă cochetă din Thasos i-a costat pe trei turiști români 186 de euro – echivalentul a aproximativ 950 de lei. Suma acoperă tot confortul oferit de Papu Beach, o plajă-boutique de pe coasta vestică a insulei grecești, care devine tot mai populară în rândul vizitatorilor din România.

Ce trei adulți, însoțiți de trei copii, au petrecut o zi întreagă pe plajă, fără să își refuze nimic. În prețul final au fost incluse două umbrele cu câte trei șezlonguri-pat fiecare, băuturi, mâncare și alte servicii. Practic, aproximativ 320 de lei per adult – în condițiile în care pentru copii nu s-au petrecut costuri separate.

„Papu, astăzi. 3 adulți și 3 copii, stat toată ziua. În banii aceștia au intrat două umbrele cu câte 3 șezlonguri-pat fiecare. Servirea impecabilă, muzica de calitate, mâncarea ok, apa și plaja în sine – excelente. Foarte mulți români, însă toată lumea civilizată. Erau și 3 câini, de talie mică, toți în lese. Impecabil. Edit: nu voiam să spun nici că e ieftin, nici că e scump, doar realitatea din teren. Nu am adus absolut nimic „în sacoșă” (nici nu ai voie). Nu ne-am refuzat nimic, am stat aproape o zi întreagă. Comparațiile cu România nu își au sensul.

Am editat postarea, că văd că s-a încordat multă lume. Mulți oameni buni, Papu Beach este o plajă-boutique, privată, pe vestul insulei. Prețurile sunt cum sunt, nu judec eu – fiecare are propriul buget de vacanță. Dar nu aveți cum să comparați așa ceva cu România, nu are sens, pentru că în România nu există natura aceasta. Plaje frumos amenajate avem și noi, desigur, dar atât. Căutați „Papu Beach” pe Google și vă lămuriți”, a scris un român pe un grup de Facebook.