Curs valutar BNR, 24 decembrie 2025. Cât a ajuns gramul de aur, în Ajunul Crăciunului

De: Irina Vlad 24/12/2025 | 08:00
Miercuri, 24 decembrie, Banca Națională a României (BNR) va actualiza cursul valutar pentru principalele valute, începând cu ora 13:00. Cât a ajuns să coste un gram de aur? 

BNR va actualiza oficial cursul celor mai importante monede străine – începând cu ora 13:00. Până atunci, cursul valabil de referință rămâne cel din ziua anterioară, marți 23 decembrie 2025.

Curs BNR, 23 decembrie 2025

Cu o zi înainte, marți, 23 decembrie, BNR a publicat cursul valutar oficial pentru cele mai importante valute. Euro este încreștere cu 0,0027 lei, fiind cotat la 5,0908 lei. Dolarul american a înregistrat o depreciere de 0,0218 lei, ajungând la 4,3146 lei. Prețul gramului de aur este în creștere cu 7,2922 unități, ajungând la valoarea de 622,2291 lei.

  • Euro – 5,0908 lei
  • Dolar – 4,3146 lei
  • Lira sterlină – 6,0070 lei
  • Franc elvețian – 5,3453 lei
  • Leva bulgărească – 2,5441 lei
  • Lira turcească – 0,1359 lei
  • Gram de aur – 622,2291 lei
  • Franc elvețian – 5,4784 lei
  • Leu moldovenesc – 0,2565 lei
  • O Hryvna ucraineană – 0,1024 lei

