Curs valutar BNR, 24 decembrie 2025. Cât a ajuns gramul de aur, în Ajunul Crăciunului

Miercuri, 24 decembrie, Banca Națională a României (BNR) va actualiza cursul valutar pentru principalele valute, începând cu ora 13:00. Cât a ajuns să coste un gram de aur?

BNR va actualiza oficial cursul celor mai importante monede străine – începând cu ora 13:00. Până atunci, cursul valabil de referință rămâne cel din ziua anterioară, marți 23 decembrie 2025.

Curs BNR, 23 decembrie 2025

Cu o zi înainte, marți, 23 decembrie, BNR a publicat cursul valutar oficial pentru cele mai importante valute. Euro este încreștere cu 0,0027 lei, fiind cotat la 5,0908 lei. Dolarul american a înregistrat o depreciere de 0,0218 lei, ajungând la 4,3146 lei. Prețul gramului de aur este în creștere cu 7,2922 unități, ajungând la valoarea de 622,2291 lei.

Euro – 5,0908 lei

Dolar – 4,3146 lei

Lira sterlină – 6,0070 lei

Franc elvețian – 5,3453 lei

Leva bulgărească – 2,5441 lei

Lira turcească – 0,1359 lei

Gram de aur – 622,2291 lei

Franc elvețian – 5,4784 lei

Leu moldovenesc – 0,2565 lei

O Hryvna ucraineană – 0,1024 lei

