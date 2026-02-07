Ce părere are Andra Măruță despre venirea lui Carmen Tănase la Românii au Talent, de fapt: „Asta e!”

Andra Măruță se numără printre primii membri din juriul Românii au talent. Încă de la debutul emisiunii la Pro TV artista a fost de neclintit, în timp ce alți jurați au fost schimbați. Sinceră și asumată, aceasta a vorbit despre venirea lui Carmen Tănase la masa celui mai temut juriu.

Andra rămâne una dintre veteranele emisiunii Românii au talent. Alături de Andi Moisescu, artista a rămas fidelă formatului de la Pro TV, reușind să își păstreze locul sezon după sezon. S-a alăturat echipei Românii au talent în anul 2012, iar de atunci nici că a mai plecat.

Andra, despre venirea lui Carmen Tănase la Românii au talent

Ediție după ediție, artista a fost martora celor mai reușite, comice și terifiante momente de pe scenă. De-a lungul anilor, componența juriului a suferit mici modificări, însă prezența ei a rămas constantă. În cel mai nou sezon Românii au talent, Carmen Tănase s-a alăturat membrilor juriului, după ce Dragoș Bucur s-a retras.

Actrița a fost primită cu brațele deschise, însă cea care s-a bucurat cel mai mult a fost Andra, cele două fiind mai mult decât colege. În urmă cu doi ani, Carmen Tănase a avut ocazia să cânte un colind pe aceeași scenă cu Andra în cadrul turneului „Vis de Crăciun”, din 2024 – de la BTarena din Cluj Napoca.

Întrebată ce părere are despre Carmen Tănase – în postura de jurat la Românii au talent – Andra a mărturisit că se simte fericită și în siguranță. Prezența actriței îi conferă un plus de încredere, mai ales că nu se mai simte în inferioritate, acum fiind două prezențe feminine.

„Carmen Tănase este o dulceață de om! E o bucurie să lucrez cu un asemenea om cu experiență. Simt că am un aliat la masa juraților, pentru că suntem două femei acum. E o mare bucurie, sincer. De fapt, asta e! Dacă ar fi să spun doar în câteva cuvinte: bucurie mare”, a spus Andra Măruță pentru Libertatea.

Gafa lui Bobonete de la Românii au Talent. Gestul deplasat făcut de jurat, în timpul episodului 2 al show-ului de la Pro TV: „Oare or exista și..”

Acuzații de ”regie” la Românii au talent de la Pro TV. Câștigătorul din 2015, dezvăluiri din interior: cum se oferă Golden Buzz-ul, de fapt