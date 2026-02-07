Cât costă cea mai ieftină mâncare gătită la conservă: „Nu cred că se găsește undeva în Europa”

Cea mai ieftină mâncare gătită se află pe rafturile unui cunoscut hipermarket din România. Costă doar 2,99 și este una dintre mâncărurile tradiționale românești.

Mâncarea gătită la conservă reprezintă o alternativă comună și accesibilă pentru ce care să mănânce un fel de mâncare rapid, ieftin și gătit. Mâncarea din conserve este deja gătită termic, poate fi consumată imediat sau după încălzire, motiv pentru care este o opțiune la îndemâna oricui. Unde se găsește cea mai ieftină mâncare gătită, dar și ce primesc românii d acești bani, de fapt?

Cât costă cea mai ieftină mâncare gătită din România

Postarea unui utilizator a devenit virala pe o rețea de socializare. Acesta încărcat două fotografii cu raftul pe care se află cea mai ieftină mâncare gătită din România. Este vorba despre conserve cu fasole și cârnați. Produsul se găsește la Lidl și pare să fie extrem de popular printre consumatori.

„Cea mai ieftină mâncare gătită care poate fi cumpărată în România! Cu prețul ăsta nu cred că se găsește undeva în Europa o porție de mâncare gata preparată.”, a scris utilizatorul în dreptul imaginilor.

Postarea a strâns rapid sute de comentarii, iar printre utilizatori se numără câțiva oameni care au mâncat astfel de conserve și chiar s-au declarat mulțumiți.

„Dacă escumpă, de ce e scumpă, dacă e ieftină e proastă… nu vă mai înțeleg” „Eu am mâncat sute, poate chiar mii de conserve din astea și chiar sunt bune” „O porcărie. Am înceract și eu de la Lidl fasole cu costiță. În loc de costiță era o bucată de grăsine și fasolea băltea în grăsime. Nu se poate mânca” „Conservele cred că sunt mai ok decât mâncarea comandată” „De curiozitate am încercat diverse conserve cu ciorbe sau mâncare de la Lidl și Kaufland, de la diverși producători, la prețuri de peste 10 lei conserva și toate sunt niște catastrofe. Nu le-am putut mânca” „Mâncare? Pe bune? Asta poți tu numi mâncare?” „Fasolea e ieftină, iar cârnații sunt doar pe etichetă” „Sănătate curată. Mănânci azi și mori ieri” „De urgență e ok, dar în rest e boală curată” „În Cehia, pateul românesc e mai ieftin decânt în România. Altceva nu mai zic” „Și chiar e bună. Decât să dai 7-8 lei pe o merdenea, e mai bună de 10 ori asta”, au fost o parte din comentariile utilizatorilor.

