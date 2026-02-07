Acasă » Știri » Ce ciorbă bizară adoră Cătălin Măruță. Puțini români au auzit de ea

De: Simona Tudorache 07/02/2026 | 12:57
Cătălin Măruță se dă în vând după ciorba de gogonele, un preparat pe care nu mulți l-ar încerca, conform CSID. Prezentatorul s-a arătat surprins de gust și a descris preparatul ca fiind senzațional.

La un moment dat, Cătălin Măruță s-a lăsat ademenit de mirosul îmbietor și nu a ezitat să testeze o porție chiar în emisiunea pe care o avea la PRO TV. După 18 ani, La Măruță a ajuns la final, ieri, 6 februarie. De acum, pe cunoscutul prezentator îl așteaptă alte provocări și un alt drum.

Ciorba de gogonele se numără printre preparatele tradiționale românești apreciate pentru gustul acrișor și aroma intensă dată de legumele murate.

Acest fel simplu de mâncare se prepară din gogonele, legume și verdețuri. Deși nu abundă în ingrediente, rezultatul este unul delicios. În general, gospodinele o pregătesc în sezonul rece, când mâncărurile calde și consistente sunt preferate.

Citește mai multe despre ciorba de murături pe Csid.ro.

